Trailer

Bugonia: il nuovo trailer italiano del film di Yorgos Lanthimos

Chiara Guida
Di Chiara Guida

Ecco il nuovo trailer italiano di Bugonia, il film che Yorgos Lanthimos ha presentato al Concorso di Venezia 82 e che sigla la sua nuova fortunata collaborazione con Emma Stone.

La trama di Bugonia

Due giovani ossessionati dalle teorie del complotto rapiscono l’influente CEO di una grande azienda, convinti che sia un’aliena decisa a distruggere il pianeta Terra.

Nella nostra recensione, scriviamo di Bugonia: “Le tinte da thriller cospirazionale, già parzialmente esplorate nel secondo segmento di Kinds of Kindness, diventano in Bugonia spunto di indagine emotiva: dietro a ogni complotto intravisto, a ogni manipolazione effettuata, si nasconde in realtà un’enorme sofferenza, almeno da parte di chi inizialmente avremmo solo disprezzato.”

Bugonia esce nelle sale italiane distribuito da Universal Pictures e vede nel cast, al fianco di Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone

Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

