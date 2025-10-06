Hocus Pocus: le curiosità sul cult Disney

Nel 1993 le Sorelle Sanderson cambiarono per sempre l’intrattenimento di Halloween e, con la rinnovata popolarità di Hocus Pocus su Disney+, cogliamo ora l’occasione per raccontarvi alcune curiosità sul film che ha dato inizio a un vero e proprio franchise, con un sequel nel 2022 e un terzo capitolo in lavorazione.

La trama di Hocus Pocus (1993)

Nel 1693 a Salem, le streghe Sanderson rapiscono la piccola Emily Binx per succhiarle la linfa vitale. Il fratello Thackery tenta di salvarla ma viene trasformato in un gatto nero immortale. Impiccate dagli abitanti, le streghe lanciano una maledizione: un vergine che accende la Candela dalla Fiamma Nera può riportarle in vita. Trecento anni dopo, Max, sua sorella Dani e l’amica Allison risvegliano le streghe. Inseguimenti e inganni seguono, con l’aiuto del gatto Binx e dello zombie Billy. Max si sacrifica, e all’alba le streghe muoiono, Binx viene liberato e i ragazzi tornano al sicuro.

La curiosità su Hocus Pocus (1993)