Festival di Cannes 2024, le foto dal red carpet di Rumors con Cate Blanchett

i è tenuta questa sera il red carpet di Rumors di Guy Maddin alla 77a edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals. Il regista è stato accompagnato dal suo cast, Cate Blanchett, Charles Dance, Denis Ménochet e il nostro Rolando Ravello.

Regista e sceneggiatore dall’immaginazione sfrenata, il canadese Guy Maddin è l’incarnazione di un cinema fantastico e libero di controcultura. Spesso sperimentali, i suoi film sono radicati in un’estetica visiva poetica che rende regolarmente omaggio al cinema muto degli anni Trenta. Dopo la presentazione nel 2000 del suo cortometraggio The Heart of the World alla Quinzaine des cinéastes, è la prima volta che il regista partecipa alla Selezione Ufficiale Fuori Concorso con Rumours.

Durante il vertice annuale del G7, i sette leader delle più ricche democrazie liberali del mondo si perdono di notte nei boschi mentre cercano di redigere la loro dichiarazione provvisoria.

Per Rumours, Guy Maddin si è circondato dei suoi due fedeli accoliti, Evan e Galen Jonhson, con i quali aveva già collaborato per il suo ultimo lungometraggio: The Green Fog, del 2017, un ossessionante omaggio a Vertigo di Alfred Hitchcock. I due fratelli sono anche originari di Winnipeg, città a cui Guy Maddin ha dedicato una vibrante e onirica dichiarazione d’amore sotto forma di un mockumentary intitolato My Winnipeg.

Questa nuova commedia assurda e surreale vanta un cast prestigioso. Cate Blanchett interpreta il Presidente degli Stati Uniti, Denis Ménochet il Presidente francese, Charles Dance il Primo Ministro britannico, Roy Dupuis il Primo Ministro canadese e Alicia Vikander il Presidente della Commissione europea. Tutto ciò aggiunge pepe a questa avventura selvaggia, che è anche un discorso sulle questioni politiche contemporanee.

Ari Aster, produttore esecutivo del film (Midsommar; Beau is Afraid), ha dichiarato: “Rumours è sciocco, esilarante, meraviglioso e presenta il miglior cast mai riunito. Lo spirito di Buñuel, dei Monty Python e della televisione anni ’70 sovraccarica“.