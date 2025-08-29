Venezia 82: il red carpet di After the Hunt con Julia Roberts e Andrew Garfield

Grande attesa e glamour al Lido per il red carpet di After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Prima della proiezione ufficiale, il tappeto rosso ha accolto i protagonisti del film, regalando al pubblico e ai fotografi uno degli eventi più scintillanti del Festival.

A dominare la scena è stata Julia Roberts, alla sua prima collaborazione con Guadagnino, che ha incantato i fan con il suo stile inconfondibile e il suo sorriso iconico. Al suo fianco hanno sfilato Andrew Garfield, elegante e sorridente, e Ayo Edebiri, tra le interpreti emergenti più apprezzate di questa stagione. Sul red carpet erano presenti anche Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny, completando un cast che unisce star affermate e volti del cinema indipendente.

Il regista Luca Guadagnino ha accolto l’affetto del pubblico con entusiasmo, confermando il legame speciale che lo unisce a Venezia, dove in passato ha presentato titoli come Io sono l’amore e Bones and All.

Le foto raccontano un red carpet vibrante: Julia Roberts, al suo debutto in un film del regista italiano, ha catalizzato l’attenzione dei media internazionali, mentre i compagni di cast hanno contribuito a creare un’atmosfera di complicità e grande eleganza.

Con After the Hunt, Guadagnino porta in concorso un thriller psicologico che affronta segreti e scelte morali, e il tappeto rosso di Venezia ne ha anticipato l’impatto mediatico e glamour.