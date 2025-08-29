HomeFestivalMostra del cinema di Venezia

Venezia 82: il red carpet di After the Hunt con Julia Roberts e Andrew Garfield

Di Redazione

-

Seguici su Google News
After The Hunt
Il cast di After The Hunt sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Grande attesa e glamour al Lido per il red carpet di After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Prima della proiezione ufficiale, il tappeto rosso ha accolto i protagonisti del film, regalando al pubblico e ai fotografi uno degli eventi più scintillanti del Festival.

A dominare la scena è stata Julia Roberts, alla sua prima collaborazione con Guadagnino, che ha incantato i fan con il suo stile inconfondibile e il suo sorriso iconico. Al suo fianco hanno sfilato Andrew Garfield, elegante e sorridente, e Ayo Edebiri, tra le interpreti emergenti più apprezzate di questa stagione. Sul red carpet erano presenti anche Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny, completando un cast che unisce star affermate e volti del cinema indipendente.

Il regista Luca Guadagnino ha accolto l’affetto del pubblico con entusiasmo, confermando il legame speciale che lo unisce a Venezia, dove in passato ha presentato titoli come Io sono l’amore e Bones and All.

Le foto raccontano un red carpet vibrante: Julia Roberts, al suo debutto in un film del regista italiano, ha catalizzato l’attenzione dei media internazionali, mentre i compagni di cast hanno contribuito a creare un’atmosfera di complicità e grande eleganza.

Con After the Hunt, Guadagnino porta in concorso un thriller psicologico che affronta segreti e scelte morali, e il tappeto rosso di Venezia ne ha anticipato l’impatto mediatico e glamour.

Articolo precedente
No Other Choice: recensione del film di Park Chan-wook – Venezia 82
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved