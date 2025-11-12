Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi protagonisti di Una figlia in prima TV su Sky Cinema

Domani, mercoledì 12 novembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, debutta in prima TV Una figlia, il nuovo film scritto e diretto da Ivano De Matteo con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema.

Dopo Mia, De Matteo torna a esplorare il rapporto complesso tra genitori e figli, affrontando temi profondi come la responsabilità, la colpa e la possibilità del perdono. Con Una figlia, il regista sceglie di raccontare non solo la sofferenza delle vittime, ma anche quella di chi ha sbagliato — un punto di vista raro e delicato che restituisce umanità e introspezione a una storia di ferite, legami e redenzione.

Nel film, Stefano Accorsi interpreta Pietro, un uomo di mezza età segnato dalla morte della moglie, costretto a crescere da solo la figlia Sofia (interpretata da una sorprendente Ginevra Francesconi). Tra loro nasce un legame profondo, esclusivo, che colma il dolore reciproco. Ma quando Pietro decide di rifarsi una vita con una nuova compagna, la reazione di Sofia è esplosiva. Il padre si trova così a dover scegliere tra l’amore e la ragione, tra il bisogno di proteggere e quello di lasciar andare.

Con la sua consueta sensibilità, Ivano De Matteo firma un film intenso e intimista, che riflette sulla complessità dei legami familiari e sul difficile equilibrio tra perdono e verità.