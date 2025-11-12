HomeFilm in tv

Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi protagonisti di Una figlia in prima TV su Sky Cinema

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Una figlia

Domani, mercoledì 12 novembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, debutta in prima TV Una figlia, il nuovo film scritto e diretto da Ivano De Matteo con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema.

Dopo Mia, De Matteo torna a esplorare il rapporto complesso tra genitori e figli, affrontando temi profondi come la responsabilità, la colpa e la possibilità del perdono. Con Una figlia, il regista sceglie di raccontare non solo la sofferenza delle vittime, ma anche quella di chi ha sbagliato — un punto di vista raro e delicato che restituisce umanità e introspezione a una storia di ferite, legami e redenzione.

Nel film, Stefano Accorsi interpreta Pietro, un uomo di mezza età segnato dalla morte della moglie, costretto a crescere da solo la figlia Sofia (interpretata da una sorprendente Ginevra Francesconi). Tra loro nasce un legame profondo, esclusivo, che colma il dolore reciproco. Ma quando Pietro decide di rifarsi una vita con una nuova compagna, la reazione di Sofia è esplosiva. Il padre si trova così a dover scegliere tra l’amore e la ragione, tra il bisogno di proteggere e quello di lasciar andare.

Con la sua consueta sensibilità, Ivano De Matteo firma un film intenso e intimista, che riflette sulla complessità dei legami familiari e sul difficile equilibrio tra perdono e verità.

Articolo precedente
Dune: Prophecy – Stagione 2, iniziano le riprese con il primo video dal set
Articolo successivo
Alien: Pianeta Terra – stagione 2: tutto quello che sappiamo
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved