Alien: Pianeta Terra – stagione 2: tutto quello che sappiamo

Il finale della prima stagione di Alien: Pianeta Terra ha importanti implicazioni per una seconda stagione, il cui rinnovo da parte di Hulu e Disney non è ancora stato confermato al momento della stesura di questo articolo.

Dopo il finale della prima stagione di Alien: Pianeta Terra, trasmesso il 23 settembre 2025, non ci sono stati aggiornamenti immediati riguardo alla possibilità che Disney ordini una seconda stagione.

Alien: Pianeta Terra è una delle nuove serie più acclamate dalla critica dell’anno, con un punteggio del 95% su Rotten Tomatoes. Alcuni l’hanno persino definita un capolavoro di fantascienza.

Il creatore vincitore di un Emmy Noah Hawley (Fargo, Legion) ha discusso i piani per espandere Alien: Pianeta Terra (Alien: Earth) in un progetto di più stagioni. Tutto ciò che manca a questo punto è il via libera ufficiale.

Ultime notizie su Alien: Pianeta Terra – Stagione 2

Su Alien: Pianeta Terra – stagione 2 ha parlato Noah Hawley dopo l’uscita del finale della stagione 1.

Sì, certamente. Stiamo parlando del futuro dello show, e FX fa il suo dovere. Si assicurano davvero di capire quali sono i dati di ascolto. E in un certo senso, è più il risultato finale che il punto di partenza a indicare l’interesse per una seconda stagione. Quindi, la prossima settimana andrà in onda l’ultimo episodio e io ho fatto la mia parte dal punto di vista creativo, riflettendo seriamente su come portare avanti la serie. Certamente, non voglio che la serie rimanga fuori onda più a lungo del necessario. Quindi c’è una certa urgenza di ripartire il più rapidamente possibile. Ma alla fine la decisione spetta alla Disney, quindi sono curioso di vedere cosa faranno. Ci sono ancora tante grandi canzoni hard rock da suonare.

Gli eventi del finale della prima stagione di Alien: Pianeta Terra lasciano irrisolti diversi sviluppi della trama e dei personaggi, alcuni con finali sospesi, il che suggerisce fortemente che la seconda stagione dovrebbe entrare in produzione ad un certo punto.

Hawley ha espresso la sua intenzione di rendere Alien: Pianeta Terra un progetto pluristagionale prima ancora che la serie fosse trasmessa. Considerando i suoi precedenti successi con serie FX/Hulu come Fargo, che è durata cinque stagioni, e Legion, che ne ha avute tre, ci sono ottime possibilità che Alien: Earth venga rinnovata.

Hawley ha espresso la sua visione per Alien: Pianeta Terra nel luglio 2025. “La prima stagione è la prova del concetto. E se funzionerà dal punto di vista commerciale, la seconda stagione servirà a costruire un modello su cui potremo immaginare di realizzare una terza, quarta e quinta stagione.”

Continua: “[Alien: Earth è] progettato per essere una serie ricorrente. Non so quante stagioni saranno. Credo che siano i finali a dare significato a una storia, quindi ho un’idea di dove voglio arrivare.“

Hawley ha espresso sentimenti simili in un’intervista dell’agosto 2025 con Evolution of Horror:

”Voglio dire, penso di avere in mente una destinazione dal punto di vista narrativo, che mi permette di sapere qual è la storia che sto raccontando, cosa significa. E non so quanto tempo ci vorrà per arrivarci, ma ho un’idea di dove andremo a finire con successo. E sapete, la domanda diventa: quanto possiamo semplificare il processo in modo che non si debba aspettare tre, quattro o cinque anni per avere un seguito?”

Il presidente di FX Networks, John Landgraf, ha parlato lo scorso anno della possibilità che Alien: Earth diventi una serie ricorrente. “Siamo piuttosto ottimisti su ‘Alien: Earth’ e abbiamo detto a [Hawley] che, supponendo che, come speriamo, ‘Alien: Earth’ sia una serie televisiva che tornerà, vogliamo che si concentri almeno sulla scrittura di due stagioni”, secondo Variety.

Alien: Pianeta Terra – stagione 2 non è confermata

Nonostante le forti intenzioni di Hawley, nulla può accadere senza il via libera ufficiale da parte di Disney e Hulu, che al momento della stesura di questo articolo non è ancora stato confermato. È chiaro, tuttavia, che Hawley ha in programma più stagioni. Considerando il suo rapporto e il successo passato con Disney/FX/Hulu, nonché il successo di critica della stagione 1, la stagione 2 di Alien: Pianeta Terra sembra una scelta ovvia.

Non è poi così preoccupante che la seconda stagione di Alien: Pianeta Terra non sia stata annunciata prima del finale, come è successo per molte delle serie più popolari e acclamate dalla critica di quest’anno, come Dexter: Resurrection. Uno dei fattori che potrebbero aver ritardato l’annuncio della seconda stagione di Alien: Pianeta Terra potrebbe essere l’indignazione virale suscitata dalla decisione della Disney di ritirare Jimmy Kimmel Live! dalla ABC, avvenuta pochi giorni prima dell’uscita del finale della prima stagione di Alien: Earth.

A giudicare da ciò che accade solo nel finale della prima stagione di Alien: Pianeta Terra, sarebbe un modo incredibilmente deludente e insoddisfacente di concludere la serie. Considerando tutto il clamore suscitato da Alien: Pianeta Terra da parte degli spettatori, dei critici e dello stesso Hawley, sarebbe ridicolo se Alien: Earth non fosse trasmesso per almeno un’altra stagione su FX e Hulu.

Il cast di Alien: Pianeta Terra – stagione 2

La maggior parte del cast di Alien: Pianeta Terra dovrebbe tornare nella seconda stagione, in particolare la protagonista della serie Sydney Chandler, che interpreta Wendy.

Altri personaggi con ruoli principali che dovrebbero tornare includono Alex Lawther, che interpreta Joe; Samuel Blenkin, che interpreta Boy Kavalier; Babou Ceesay, che interpreta Morrow; Timothy Olyphant, che interpreta Kirsh; Essie Davis, che interpreta Dame Sylvia; David Rysdahl, che interpreta Arthur; Sandra Yi Sencindiver, che interpreta Yutani; e Adrian Edmondson, che interpreta Atom Eins.

Anche tutti i Lost Boys, o ibridi (Nibs di Lily Newmark, Curly/Jane di Erana James, Slightly di Adarsh Gourav e Smee di Jonathan Ajayi) dovrebbero tornare, anche se Tootles/Isaac di Kit Young potrebbe essere danneggiato in modo irreparabile. Il ritorno di Rashidi, interpretato da Moe Bar-El, potrebbe essere incerto, dato che l’ultima volta è stato visto mentre veniva aggredito da Jane.

Siberian di Diêm Camille, ucciso dall’alieno simile a una pianta nel finale, non dovrebbe tornare. Anche gli attori che hanno interpretato i personaggi a bordo della Maginot, tutti uccisi, non dovrebbero tornare. Florence Bensberg, che interpreta Marcy, potrebbe tornare sotto forma di filmati d’archivio.

Potenziale trama di Alien: Pianeta Terra – stagione 2

La stagione 1 di Alien: Pianeta Terra si conclude con Wendy che prende il controllo di Neverland dopo aver strappato il potere a Boy Kavalier. Gli ibridi rimasti e Joe hanno il sopravvento su Boy K, Dame Sylvia, Atom Eins, Kirsh e Morrow. I rinforzi di Yutani si avvicinano a Neverland nei momenti finali del finale, il che potrebbe ribaltare nuovamente gli equilibri di potere.

La maggior parte, se non tutti, gli ibridi e le specie aliene, compreso lo Xenomorfo domestico di Wendy, dovrebbero continuare a essere parte integrante della seconda stagione di Alien: Pianeta Terra. Considerando quanto Morrow sia diventato uno dei personaggi preferiti dai fan, ha ottime possibilità di tornare e potenzialmente di fuggire. Boy Kavalier e il suo personale Prodigy rimangono i personaggi più vulnerabili, anche se Wendy non sembra avere alcun piano immediato per ucciderli.

La seconda stagione di Alien: Pianeta Terra dovrà definire rapidamente cosa vuole Wendy con questo nuovo potere, se durerà. Considerando quanto Boy K si definisca un genio, deve avere un qualche tipo di piano di emergenza nel caso in cui gli ibridi si ribellino contro di lui, che è esattamente ciò che è successo. Anche Atom potrebbe avere un ruolo più importante dopo che è stato rivelato di essere una figura paterna sintetica per Boy K, che ha ucciso il suo padre alcolizzato quando aveva 6 anni.

Quando si tratta di una serie di Hawley, non c’è modo di sapere con certezza cosa potrebbe succedere tra una stagione e l’altra. Se Wendy manterrà il suo potere, probabilmente dovrà negoziare con Yutani o combatterlo al posto di Boy K. Non sembra più esserci una strada per tornare a coesistere con Boy K a Neverland. Wendy potrebbe semplicemente cercare di organizzare una fuga per i Lost Boys, anche se, dato il titolo Alien: Pianeta Terra, è improbabile che la serie decolli nello spazio come la sua celebre serie cinematografica.