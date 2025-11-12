Eddie Murphy: 10 cose che non sai sull’attore

Eddie Murphy è senza dubbio uno degli attori comici più popolari della storia del cinema e dello spettacolo statunitense. La sua carriera, iniziata nei primi anni Ottanta, lo ha consacrato come una delle icone assolute della comicità moderna. Il suo talento esplosivo, la sua mimica e la sua inconfondibile risata hanno contribuito a renderlo uno dei volti più amati dal pubblico mondiale. Ma Eddie Murphy non è soltanto un comico: nel corso degli anni ha dimostrato di possedere anche un notevole talento drammatico, rivelandosi un attore completo, capace di rinnovarsi e rimanere protagonista per oltre quarant’anni di carriera.

Ecco 10 curiosità su Eddie Murphy che forse non conosci.

Eddie Murphy – carriera

1. Gli inizi e i film che lo hanno reso celebre.

La carriera cinematografica di Eddie Murphy inizia nel 1982 con 48 ore, film che lo porta subito all’attenzione del grande pubblico. Da allora è una successione di successi: Una poltrona per due (1983), Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills (1984), Il principe cerca moglie (1988), Il principe delle donne (1992), Il professore matto (1996), Il dottor Dolittle (1998), La famiglia del professore matto (2000), La casa dei fantasmi (2003), Dreamgirls (2006), Norbit (2007), Tower Heist (2011), Mr. Church (2016) e Dolemite Is My Name (2019).

Negli ultimi anni, Murphy è tornato al centro della scena con Beverly Hills Cop: Axel F (2024), il quarto capitolo della celebre saga d’azione-comica, e con The Pickup (2025), nuova commedia prodotta da Amazon Studios che conferma la sua vitalità artistica. Sempre del 2025 la docu-serie per Netflix Being Eddie – La vita di Eddie Murphy.

2. Il doppiaggio.

Murphy è anche un apprezzatissimo doppiatore. È sua, infatti, la voce originale di Mushu nel classico Disney Mulan (1998) e dell’esilarante Ciuchino nella saga di Shrek (2001-2010). Il personaggio è diventato così popolare da spingere la DreamWorks a sviluppare un nuovo Shrek 5 e uno spin-off dedicato proprio a Ciuchino, con Murphy nuovamente al microfono.

3. Il Saturday Night Live.

Murphy inizia la sua carriera di attore debuttando all’età di 19 anni nello show televisivo Saturday Night Live, divenendo, insieme all’attore Bill Murray, l’artista di maggior talento nella storia dell’SNL. Tra il 1980 e il 1984, il suo talento comico e la sua energia travolgente trasformano lo show, rendendolo uno dei programmi più seguiti della televisione americana. I suoi sketch, come quelli nei panni di Mr. Robinson o Buckwheat, restano ancora oggi tra i momenti più iconici del programma.

Eddie Murphy – vita privata

4. Un uomo di famiglia.

Nel 1988 conosce la modella Nicole Mitchell, che sposerà nel 1993. La coppia ha cinque figli, ma nel 2006 si separa. Successivamente Murphy sposa la produttrice Tracey Edmonds in una cerimonia simbolica alle isole Bora Bora, ma i due decidono di non rendere valido il matrimonio negli Stati Uniti. Dal 2012 l’attore è legato alla modella australiana Paige Butcher, dalla quale ha avuto altri due figli. In totale, Eddie Murphy è padre di dieci figli e non ha mai nascosto quanto la famiglia sia la parte più importante della sua vita.

Eddie Murphy – curiosità sui film

5. Il professore matto e la sfida al box office.

Alla fine degli anni Ottanta, dopo alcuni film meno riusciti, qualcuno iniziava a pensare che la stella di Murphy si fosse spenta. Con Il professore matto (1996) l’attore decise di smentire tutti, interpretando ben sette personaggi diversi e ottenendo un successo strepitoso, che lo riportò in vetta al botteghino mondiale.

6. Dolemite Is My Name e il ritorno su Netflix.

Dopo un periodo lontano dai riflettori, Murphy è tornato a stupire pubblico e critica nel 2019 con Dolemite Is My Name, film prodotto da Netflix e ispirato alla vita del comico Rudy Ray Moore. La sua interpretazione gli è valsa una candidatura ai Golden Globes e ha segnato il suo grande ritorno sulle scene.

7. Una poltrona per due: non era la prima scelta.

Pochi sanno che in origine il film Una poltrona per due (1983) doveva essere interpretato da Gene Wilder e Richard Pryor. Dopo il ritiro di Pryor, la produzione scelse Murphy, che insistette per sostituire Wilder con Dan Aykroyd, temendo di essere visto come un semplice “nuovo Pryor”. La scelta si rivelò perfetta: il film divenne un cult natalizio ancora oggi amatissimo.

8. Il principe cerca moglie: un solo attore, tanti volti.

Il principe cerca moglie (1988) è il primo film in cui Murphy interpreta più ruoli, caratteristica che diventerà un suo marchio distintivo. Sotto il trucco e le parrucche, infatti, si nascondono molti dei personaggi secondari che popolano il film, tutti interpretati da lui.

Eddie Murphy – premi e caratteristiche

9. Premi e riconoscimenti.

Nel 2007 Murphy riceve la sua prima nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista per Dreamgirls, ruolo che gli vale anche un Golden Globe. Nel 2023 gli viene assegnato il prestigioso Cecil B. DeMille Award ai Golden Globes, premio alla carriera per il suo straordinario contributo al cinema e alla comicità americana.

10. Età e caratteristiche fisiche.

Eddie Murphy è nato a Brooklyn, New York, il 3 aprile 1961. È alto circa 178 centimetri e conserva ancora oggi la stessa energia e il sorriso contagioso che lo hanno reso una leggenda del grande schermo.

Fonti: IMDb