Can Yaman: 10 cose che non sai sull’attore

Decidere di abbandonare una carriera sicura per seguire i propri sogni è un azzardo che alcune volte però paga. Ne sa qualcosa l’attore turco Can Yaman, una delle rivelazioni televisive degli ultimi anni, con un seguito affezionatissimo. Scopriamo insieme tutto quello che c’è a sapere su Can Yaman, a proposito della sua carriera e anche qualche curiosità.

Can Yaman e le serie tv turche

10. Nato l’8 novembre del 1989 a Instanbul, Turchia, Can ha origini miste; suo padre è un avvocato albanese-kosovaro mentre la madre è una professoressa di lettere di origini macedoni. Sin da bambino Can si dimostra uno studente molto promettente. Dopo il liceo, Yaman si iscrive a Giurisprudenza all’università Yeditepe, dove si laurea a pieni voti.

9. Subito dopo la laurea, comincia a lavorare come assistente procuratore ma la sua carriera nel mondo giuridico non dura più di sei mesi. Can capisce ben presto di aver intrapreso la strada sbagliata e si dà alla recitazione, seguendo così il suo sogno di diventare un attore di successo.

8. La sua carriera come attore inizia solo nel 2014 quando viene scelto per la serie tv turca dal titolo Gönül Isleri. La serie racconta la storia di tre sorelle e il loro padre che vivono insieme a quando la madre li ha lasciati. Le ragazze vorrebbero finalmente sposarsi e andare avanti con le loro vite ma il destino si diverte a cambiare continuamente le carte in tavola. Nella serie Gönül Isleri. Can Yaman interpreta il ruolo di Bedir, personaggio attivo per tutta la durata della prima e unica stagione, andata in onda dal 2014 al 2015.

7. Dopo aver interpretato un ruolo minore nella sua prima serie, nel 2015 Can Yaman viene scelto per la parte del co-protagonista nella serie turca İnadına Aşk. In questa serie Defne (Açelya Topaloglu) e Yalin (Can Yaman) sono colleghi dello stesso studio legale, costretti a lavorare insieme pur non sopportandosi a vicenda. Dopo un primo periodo di assestamento, i due trovano il modo di collaborare e il loro rapporto cambia drasticamente, trasformandosi in qualcosa di molto più profondo. Il successo vero per Can arriva solo nel 2017 quando entra a far parte del cast della nuova serie tv turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, come co-protagonista al fianco della bella Özge Gürel.

La serie, andata in onda in Turchia per una sola stagione di 26 episodi nel 2017, è stata un grandissimo successo. Due anni più tardi, finalmente, la serie approda in Italia e viene trasmessa su Canale 5 in un formato differente; la versione originale degli episodi, 26 da 95-165 minuti, viene sostituiti da 80 episodi da 45 minuti circa ciascuno.

La carriera televisiva di Can Yaman, ormai ben avviata, continua nel 2019 con una nuova serie, sempre di origine turca, dal titolo DayDreamer – Le ali del sogno.

Can Yaman in Il Turco

5. Nomen Omen si direbbe. All’inizio del 2025 la serie che lo vede protagonista gli ha dato l’ultima spinta verso l’Olimpo delle star televisive, europee e soprattutto qui in Italia, dove ha uno stuolo di fan davvero devoti. La serie Il Turco lo ha visto uscire dalla sua confort zone per lanciarsi forse per la prima volta in un ruolo un po’ più complesso del solito. Inutile dire che, al di là del risultato, Can si è impegnato tanto e che i suoi fan hanno apprezzato molto il suo lavoro.

Can Yaman e la fidanzata Sara Bluma

4. L’attuale fidanzata di Can è Sara Bluma, nome d’arte di Sara Chichani, è nota per le serate da dj ed è ideatrice di Boudoir, un format tra burlesque e musica elettronica. Dopo aver affrontato parecchie critiche dalle fan ossessive dell’attore turco, finalmente la sua presenza al fianco di Yaman sembra essere accettata e addirittura apprezzata da quella frangia estrema di seguaci del turco che la prendeva di mira.

Can Yaman è Sandokan

3. Raccogliendo il testimone di Kabir Bedi, Can Yaman è diventato Sandokan per la nuova serie evento in onda su RaiUno a dicembre 2025. L’attore ha studiato moltissimo per il ruolo al quale si sente in qualche modo destinato da sempre.

Can Yaman oggi: tante curiosità

2. Molto attivo sui social e soprattutto sul suo account Instagram, Can Yaman è tuttavia una persona molto riservata, il fatto che la sua relazione con Sara Bluma sia ora di dominio pubblico la rende ancora più solida.

1. Essendo molto attivo sui social e molto legato ai suoi fan, durante la quarantena pare che il bel Can si sia dedicato allo studio della lingua spagnola. Parlando già fluentemente il turco, l’italiano, il tedesco e l’inglese, con l’aggiunta dello spagnolo, l’attore può adesso interagire meglio con tutti i suoi fan, rispondendo a ogni domanda o commento in lingue diverse.

