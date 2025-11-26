Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto: trailer ufficiale del film con Allison Williams e Mckenna Grace

Gurda il trailer ufficiale di Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto, il nuovo film diretto da Josh Boone e tratto dal bestseller internazionale di Colleen Hoover. Il film arriverà nelle sale italiane dal 4 dicembre distribuito da Eagle Pictures, portando sul grande schermo un racconto intenso, emotivo e ricco di rivelazioni dolorose.

La storia segue Morgan (Allison Williams) e Clara (Mckenna Grace), madre e figlia legate da un rapporto complesso, improvvisamente travolte da un tragico incidente che sconvolge le loro vite. L’evento porta alla luce una verità inaspettata, capace di ridefinire il loro passato e il loro futuro: segreti taciuti, parole non dette e scelte mai affrontate tornano a galla, costringendole a ripensare il loro legame. Accanto alle protagoniste troviamo Dave Franco, Mason Thames, Sam Morelos, Willa Fitzgerald, Scott Eastwood e Clancy Brown, un cast corale che amplifica la portata emotiva del romanzo.

Nel trailer vengono svelati i temi centrali del film: la fragilità delle relazioni familiari, il peso dei rimpianti e la forza necessaria per ricostruire ciò che sembrava perduto. Boone, già noto per Colpa delle Stelle e New Mutants, torna a dirigere un dramma ad alto impatto emotivo, costruito sulle sfumature intime dei sentimenti e sul percorso di rinascita di due donne ferite ma determinate a ritrovarsi.

Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto promette di essere uno dei titoli più forti della stagione invernale, sostenuto da un cast di alto profilo e da una storia capace di unire dolore, verità e speranza. Il film debutterà al cinema dal 4 dicembre.