Fast & Furious – Hobbs & Shaw: la spiegazione del finale del film

Fast & Furious – Hobbs & Shaw (qui la recensione), spin-off della saga di Fast & Furious, presenta un finale che rispecchia il tono roboante di tutto ciò che lo precede. Gli eroi protagonisti – Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham) – salvano il mondo e costringono il malvagio Brixton (Idris Elba) e il suo esercito di mercenari a una battaglia decisiva per il destino di un supervirus nascosto all’interno dell’agente dell’MI6 Hattie Shaw (Vanessa Kirby). Alla fine, trionfando nella loro missione riuniscono anche le loro rispettive famiglie. Ma questo non significa che abbiano posto fine alla minaccia rappresentata da Eteon, l’organizzazione che sostiene Brixton.

Cosa accade nel finale di Fast & Furious – Hobbs & Shaw

Dopo aver salvato la sorella di Deckard, Hattie, e aver rubato il dispositivo necessario per estrarre il virus intelligente dal suo organismo prima che la uccida, Hobbs e Shaw devono capire dove combattere la loro ultima battaglia contro Brixton e il suo esercito. Hobbs li porta a casa della sua famiglia a Samoa, dove è costretto a seppellire il passato con i suoi fratelli anni dopo aver consegnato il padre criminale alle autorità. Dopo alcune insistenze da parte della madre, Hobbs riesce a convincere la sua famiglia a collaborare con lui per salvare il mondo, anche se non dispongono di armi moderne.

Hattie riesce intanto a hackerare la tecnologia utilizzata dai mercenari di Brixton e a impedire loro di usare le armi per sei minuti. Questo dà a Hobbs e alla sua famiglia il tempo necessario per trasformare la loro casa in una vera e propria fortezza. Usano persino armi ancestrali per respingere le forze invasori. Anche quando Brixton cattura Hattie, Hobbs e la sua famiglia riescono a usare diverse auto per appesantire l’elicottero di Brixton e costringerlo a schiantarsi, anche se questo fa precipitare anche il camion che trasporta Hobbs e Shaw.

La battaglia sulla spiaggia

Finalmente lavorando in tandem invece di tollerarsi a malapena, Hobbs e Shaw affrontano Brixton durante una tempesta su una spiaggia, dove riescono a sopraffare Brixton e le sue modifiche cibernetiche. Trattengono il soldato abbastanza a lungo da permettere a Hattie di estrarre con successo il virus dal suo corpo. Quando diventa evidente che Brixton ha perso la battaglia e non sarà in grado di recuperare il virus, i suoi controllori alla Eteon disattivano i suoi impianti cibernetici, apparentemente uccidendolo.

Sebbene abbiano salvato il mondo, un rappresentante della Eteon schernisce Hobbs e Shaw attraverso l’elicottero morente. L’organizzazione promette di tornare, ponendo la Eteon come il cattivo principale della serie. La voce dall’altra parte della linea suggerisce addirittura che hanno già affrontato Hobbs in passato e che lo faranno di nuovo. Ad ogni modo, il finale del film, come l’inizio, mostra Hobbs e Shaw in azione. Ma a differenza dell’inizio, in cui non potrebbero essere più diversi, entrambi gli uomini stanno ora cercando di raggiungere lo stesso obiettivo: riparare i loro rapporti familiari.

Hobbs porta sua figlia a Samoa, dove lei incontra la sua famiglia allargata. La rivelazione che la famiglia Hobbs possiede un negozio di auto di fama mondiale apre la possibilità che si uniscano a Hobbs nelle sue missioni per proteggere il mondo. Nel frattempo, Shaw e Hattie fanno visita alla madre, Madeline Shaw (Helen Mirren), in prigione. Lei è felicissima che i suoi due figli abbiano seppellito l’ascia di guerra. I tre decidono quindi di collaborare per farla evadere dalla prigione (rivediamo Madeline libera in Fast & Furious 9).

Tuttavia, la minaccia di Eteon non viene risolta entro la fine del film. La misteriosa organizzazione che ha sviluppato il supervirus voleva scatenarlo nel tentativo di eliminare i “deboli”. È improbabile che il gruppo smetta semplicemente di cercare di spazzare via l’umanità solo perché il suo piano iniziale non ha avuto successo. Se ci sarà un sequel, è probabile che Eteon minaccerà nuovamente Hobbs e Shaw. È importante ricordare che inizialmente Eteon voleva reclutare i due dalla propria parte piuttosto che ucciderli. Ora che hanno deciso di fare di tutto per ucciderli, non ci sono limiti a ciò che Eteon potrebbe fare nel futuro del franchise.

Come Fast & Furious – Hobbs & Show si inserisce nella saga

A livello tematico, Fast & Furious – Hobbs & Shaw lascia uno spunto chiaro sulla centralità della famiglia, della lealtà e della collaborazione in circostanze estreme. Il film esplora come due personalità opposte possano superare le proprie divergenze e unire le forze di fronte a minacce superiori, sottolineando anche il valore delle radici culturali e dell’identità familiare, rappresentate dalla comunità samoana di Hobbs. Allo stesso tempo, il lungometraggio enfatizza la resilienza, la determinazione e l’ingegno umano, mostrando che, anche di fronte a tecnologie avanzate e nemici apparentemente invincibili, la cooperazione e la fiducia reciproca restano armi decisive.

Nel contesto della saga di Fast & Furious, il film si colloca come uno spin-off che amplia l’universo narrativo, dando maggiore profondità ai personaggi di Hobbs e Shaw e anticipando sviluppi futuri. Introduce l’organizzazione Eteon come nuovo antagonista, lasciando aperta la porta a eventuali sequel e collegamenti con gli altri capitoli principali. La dinamica familiare e la rivalità tra personaggi, risolta attraverso la collaborazione, anticipa elementi di alleanze e conflitti che saranno centrali nei film successivi, contribuendo a consolidare la continuità narrativa del franchise.

Nel marzo del 2020, tramite i suoi profili social, Johnson ha poi confermato poi l’entrata in sviluppo del sequel, ma nel giugno 2023 ha annunciato che i piani per un sequel diretto erano stati rimandati e che era in fase di sviluppo un sequel standalone che fungesse da continuazione diretta di Fast X (2023), che facesse anche da ponte con l’undicesimo film principale. Il titolo è stato annunciato come Hobbs & Reyes, con Johnson e Jason Momoa come protagonisti. Ad ora, tuttavia, si attendono nuovi aggiornamenti su tale progetto.

