Erin Krakow: tutto quello che c’è da sapere sulla protagonista di When Calls the Heart

Senza Elizabeth Thornton, non ci sarebbe semplicemente When Calls the Heart! La trama del suo personaggio rende lo show essenzialmente quello che è, ed è probabilmente il motivo per cui siamo così affezionati alla serie originale di Hallmark. Ci piace guardare come Elizabeth affronta i suoi problemi di vita e come affronta con umiltà le sue piccole e grandi vittorie a Hope Valley… è davvero fonte di ispirazione! Ma è anche importante notare che Elizabeth è diventata un personaggio fisso grazie a un’attrice di grande talento: Erin Krakow!

Se vi piacciono i film di Hallmark e in generale i film di buon umore, è probabile che conosciate già il lavoro di Erin. Ma quanto sapete della star? C’è molto da scoprire sulla sua vita personale e sulla sua carriera professionale, e noi abbiamo molti dettagli. Continuate a leggere per sapere tutto quello che c’è da sapere su Erin Krakow!

In quali altri film ha recitato Erin Krakow?

Al di fuori di Hope Valley, Erin Krakow ha recitato in molti altri film e spettacoli Hallmark. Erin è la protagonista del nuovo film, It Was Always You, e ha recitato in altri film Hallmark come The Wedding Cottage, Finding Father Christmas, Sense, Sensibility and Snowmen e molto altro ancora! Oltre al canale Hallmark, è apparsa anche in alcuni film di Lifetime e in alcune serie televisive amate dai fan, come Army Wives.

Se volete saperne di più sui progetti precedenti o futuri di Erin, seguitela su Instagram! Erin condivide costantemente immagini dei suoi film passati e aggiornamenti sui suoi prossimi progetti.

Da dove viene Erin Krakow?

Erin Krakown è nata a Philadelphia, in Pennsylvania, nel 1984, ma questo non fa di lei una ragazza di Philadelphia! È cresciuta nel sud della Florida, dove ha frequentato le scuole superiori. Curiosità: ha frequentato la Alexander W. Dreyfoos School of the Arts, una scuola superiore pubblica che si concentra su un curriculum ricco di arte. Ha poi proseguito la sua passione alla Juilliard School di New York. Oggi Erin si trova in California tra un film e l’altro.

Erin Krakow è sposata?

Al momento non ci sono notizie ufficiali sulla vita sentimentale di Erin Krakow! Erin mantiene questa parte della sua vita relativamente privata, quindi finché non rilascia una dichiarazione o non “lancia” una persona importante su Instagram, non c’è nulla di concreto da sapere.