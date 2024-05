The Witcher: Freya Allan spiega perché è contenta che la serie finisca con la quinta stagione

Freya Allan è attualmente apprezzata per il suo ruolo di spicco nel film Il Regno del Pianeta delle Scimmie. Tuttavia, in molti conoscevano già l’attrice soprattutto per il suo ruolo in The Witcher. La serie di Netflix ha però come noto dovuto rinunciare al protagonista Henry Cavill alla fine della terza stagione e, dopo il fallimento di Blood Origin, le prossime due stagioni saranno girate in parallelo, per concludersi con un quinto e ultimo gruppo di episodi (i piani per un altro spin-off, The Rats, sono stati cancellati).

Parlando con Inverse, la Allan – il cui ruolo di Ciri l’ha resa famosa prima di essere scritturata nell’ultimo film della saga di Il pianeta delle scimmie – ha ora rivelato di essere pronta a lasciare il Continente. “The Witcher ha sicuramente significato molto per me, solo in termini di scuola di recitazione e mi ha fornito un certo livello di fiducia”, ha detto l’attrice. “Si imparano anche tante abilità casuali. Ho già fatto un sacco di stunt, so andare a cavallo”.

“Ma ero così stanca mentalmente. All’inizio la sfida era pensare di doverne fare altre due“, dice Allan a proposito dei suoi sentimenti dopo la terza stagione. “Sarà la fine di un capitolo enorme, per il quale sono eccitata e pronta. Ma credo che quando ci arriverò davvero, sarò scioccata da quanto mi colpirà in positivo”. Sebbene lo spin-off non vada più avanti, Allan si dice entusiasta di esplorare la trama dei Rats, che ora è stata incorporata nella serie principale di The Witcher.

Cosa aspettarsi dalle prossime stagioni di The Witcher?

“È la trama che desideravo e che mi ha entusiasmato di più fin dall’inizio della serie”, spiega l’attrice. “Ciri è ovviamente cambiata nel corso di tutta la serie, ma in questa vediamo davvero una Ciri diversa. Alla fine dell’ultima stagione ne ha passate così tante che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E penso che finisca per cercare di risiedere in quest’altra versione di se stessa, e… entra in una zona di “sarò brutale perché sono stufa che il mondo sia brutale con me””.

Per quanto riguarda Liam Hemsworth, che riprende il ruolo lasciato da Cavill, la Allan dice: “È un così dolce ragazzo, così normale e così disposto a legare. E mi dispiace per lui perché ha avuto così tanto peso e pressione sulle spalle, entrando in un cast già formato e dovendo assumere il ruolo di uno dei protagonisti, sostituendo qualcun altro che ha già fatto tre stagioni”. “Per tutti noi è stato importante farlo sentire davvero parte della famiglia”.