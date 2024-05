When Calls the Heart rinnovato per la 12° stagione da Hallmark, la produzione inizierà a luglio

Cari fan di When Calls the Heart, è tempo di festeggiare. Hallmark Channel ha rinnovato la sua serie originale più longeva, When Calls the Heart, per una dodicesima stagione. La stagione sarà composta da 12 episodi e la produzione inizierà a luglio. Quando chiama il cuore (When Calls the Heart) è tutt’ora in onda con l’undicesima stagione.

“Sono felicissima che ‘When Calls the Heart’ torni per una dodicesima stagione“, afferma la star e produttrice esecutiva Erin Krakow. “I nostri fantastici scrittori, il cast e la troupe non potrebbero essere più entusiasti di iniziare le riprese della prossima stagione! Siamo orgogliosi di raccontare storie che scaldano i cuori nelle case di tutto il mondo e siamo molto grati ad Hallmark per essere i campioni di questa positività. Avere il sostegno degli Hearties negli ultimi dieci anni è stata una vera e propria testimonianza di ciò che questo show rappresenta: comunità e amore. Non vediamo l’ora che i nostri fan vedano cosa ha in serbo Hope Valley!“.

L’undicesima stagione è attualmente in onda su Hallmark Channel ed è diventata il programma via cavo di intrattenimento più visto ogni settimana per quattro settimane consecutive tra le donne di età superiore ai 18 anni. Secondo Nielsen, la stagione 11 ha raggiunto 4,7 milioni di spettatori totali non duplicati e una media di 2,1 milioni di famiglie, 2,5 milioni di spettatori totali e 1,8 milioni di donne dai 18 anni in su.

“When Calls the Heart continua a superare le nostre aspettative e il numero di fan e spettatori continua a crescere ogni anno“, afferma l’EVP della programmazione Lisa Hamilton Daly. “Dare vita alla dodicesima stagione è un’enorme pietra miliare ed è una vera e propria testimonianza del duro lavoro e della dedizione del cast e della troupe negli ultimi dieci anni. Non vediamo l’ora che arrivi il prossimo capitolo di Hope Valley, pieno di personaggi e storie emozionanti!“.

A febbraio, Variety ha parlato con la Hamilton Daly della prossima programmazione, compresa la possibilità di espandere l’universo di “When Calls the Heart“. (Il loro spinoff, “When Hope Calls“, è passato a Great American Family e non va in onda dal 2021).

“Discutiamo sempre di come espandere la nostra IP. È una conversazione costante, ma per questo sta andando ancora molto bene. È difficile pensare a chi togliere“, aveva detto all’epoca. “Erin è davvero centrale per lo show, come molti membri del cast. È possibile che, se la serie dovesse giungere a una conclusione, potremmo pensare a cosa fare, ma a questo punto abbiamo intenzione di andare avanti“.