Quando chiama il cuore 11: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi episodi

When Calls the Heart ha trasmesso il finale della decima stagione nell’ottobre del 2023 e il modo in cui si è concluso ha lasciato tutti sotto shock. Nel 2024 ha debuttato Quando chiama il cuore 11 (When Calls the Heart 11) ma dove eravamo rimasti?

L’ultima volta che abbiamo visto i nostri cittadini preferiti di Hope Valley, la storia d’amore tra Elizabeth (Erin Krakow) e Lucas (Chris McNally) sembrava finita, dato che Lucas aveva lasciato Hope Valley per intraprendere una carriera politica contro il governatore Balfour (Mark Brandon). È allora che Elizabeth si ritrova attratta da Nathan (Kevin McGarry) in un modo che non si aspettava. Ma mentre capisce dove si trova il suo cuore, riceve un messaggio snervante da Bill (Jack Wagner) su Lucas. Gli è successo qualcosa durante la sua assenza e i fan devono sapere se sta bene.

È sicuramente molto da digerire, quindi i telespettatori non vedono l’ora di scoprire se ci sarà una stagione 11 per poter mettere a tacere alcuni dei drammi. Continuate a leggere per saperne di più su Quando chiama il cuore 11 (When Calls the Heart 11), incluso il cast, la data di uscita, le notizie, gli spoiler e altro ancora.

Quando è uscita la stagione 11 di Quando chiama il cuore (When Calls the Heart)?

Quando chiama il cuore 11 (When Calls the Heart 11) è uscita il 7 aprile 2024 alle 21.00 ET su Hallmark! Dopo mesi di speculazioni, lo show ha annunciato la notizia ufficiale tramite Entertainment Tonight e un post su Instagram.

“🚨 NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA! 🚨”, si leggeva nella didascalia del 23 gennaio. “When Calls the Heart Season Eleven debutterà su @hallmarkchannel il 7 aprile! Segnate subito i vostri calendari! Assicuratevi di andare sulla nostra Instagram Story per il link all’articolo di Entertainment Tonight per leggere lo scoop completo e vedere un’altra foto esclusiva di ET!!!”.

Quando chiama il cuore 11 (When Calls the Heart 11) in streaming

Quando chiama il cuore 11 (When Calls the Heart 11) in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Chi farà parte del cast di Quando chiama il cuore 11 (When Calls the Heart 11)

In base agli eventi del finale della stagione 10, ecco chi molto probabilmente tornerà nel cast di Quando chiama il cuore 11 (When Calls the Heart 11):

Erin Krakow nel ruolo di Elizabeth Thatcher Thornton

Chris McNally nel ruolo di Lucas Bouchard

Pascale Hutton nel ruolo di Rosemary Coulter

Bill Avery nel ruolo di Jack Wagner

Kavan Smith nel ruolo di Lee Coulter

Kevin McGarry: Nathan Grant

Ben Rosenbaum: Mike Hickam

Kayla Wallace: Fiona Miller

Natasha Burnett: Minnie Canfield

Viv Leacock: Joseph Canfield

Andrea Brooks: Faith Carter

Amanda Wong: Mei Sou

La trama di Quando chiama il cuore 11 (When Calls the Heart 11)

Anche se lo show ha lasciato le opinioni con un bel cliffhanger, Erin ha detto a TVInsider che c’è ancora molto da esplorare con il nostro gruppo di cittadini preferiti.

“Posso dire che la buona notizia è che queste domande avranno una risposta”, ha detto a metà ottobre 2023. “E praticamente subito, quindi non dovremo aspettare troppo a lungo nella stagione 11 per avere quelle risposte”.

È bello saperlo, perché una delle storyline di cui tutti hanno bisogno è il triangolo amoroso tra Elizabeth, Lucas e Nathan. Parlando con Entertainment Tonight, Erin ha detto che nonostante l’amore di Lucas ed Elizabeth l’uno per l’altra, le loro strade stanno chiaramente prendendo direzioni diverse… e verso persone diverse.

“Lucas ha sempre avuto questi grandi sogni e grandi gesti… È entusiasta di trasferirsi nella grande città e di fare questi cambiamenti per la città, per la comunità. Elizabeth non condivide questi sogni”, ha dichiarato all’outlet a metà ottobre 2023. “Va benissimo così, perché possono essere individui che si vogliono ancora bene, ma che non sono necessariamente destinati a stare insieme per sempre… Credo che forse stia succedendo qualcosa nel cuore di Elizabeth che non riesce a negare come un tempo“.

Per quanto riguarda l’opinione di Kevin McGarry sulla tensione romantica tra Elizabeth e Nathan, ha rivelato a Entertainment Tonight che pensa che i due siano impegnati a lungo termine.

“Mi sono sempre piaciuti Nathan ed Elizabeth come coppia“, ha detto McGarry a marzo. “Penso che Nathan sia stato creato per Elizabeth… Sento davvero che il fatto che [Nathan] non abbia trovato un posto, che non abbia trovato un partner, sia stato intenzionale. Era destinato a rimanere in sospeso, mentre lei andava avanti con Lucas. Penso che sia sempre stato destino che fosse così e che fossero destinati ad essere un punto di arrivo. E mi piace molto come è stato fatto“.

Gli episodi di Quando chiama il cuore 11 (When Calls the Heart 11)

In When Calls the Heart 11×10 che si intitola “What Goes Around” Allie prende una decisione audace e Nathan ed Elizabeth si precipitano a intervenire. I ricordi scoperti cambiano i piani di Lucas. Faith fa un grande passo. Mei cucina per la famiglia di Hickam.

che si intitola “What Goes Around” Allie prende una decisione audace e Nathan ed Elizabeth si precipitano a intervenire. I ricordi scoperti cambiano i piani di Lucas. Faith fa un grande passo. Mei cucina per la famiglia di Hickam. In When Calls the Heart 11×09 che si intitola”Truth Be Told” Rosemary’s newspaper article creates waves when she questions Lucas’s judgement. Allie discusses her birth father with Nathan, and Elizabeth realizes Little Jack is growing up.

che si intitola”Truth Be Told” Rosemary’s newspaper article creates waves when she questions Lucas’s judgement. Allie discusses her birth father with Nathan, and Elizabeth realizes Little Jack is growing up. In When Calls the Heart 11×08 che si intitola “Brother’s Keeper” Elizabeth e Nathan aiutano Tom a uscire da una situazione difficile; la città si riunisce dopo una battuta d’arresto; Joseph risana una vecchia spaccatura; Gowen si confronta con Lucas.

In When Calls the Heart 11×07 che si intitola “Facing The Music” Elizabeth spera nel meglio quando Tom Thornton le fa visita con un’interessante opportunità per il coro della città. Rosemary e Bill intervistano una fonte. Lucas valuta le sue opzioni.

In When Calls the Heart 11×06 che si intitola “Believe” Elizabeth affronta una figura imponente del suo passato con il sostegno di Nathan. Rosemary aiuta Lee a gestire un nuovo ruolo di leadership. Lucas lotta per trovare offerenti per il progetto del suo resort.

In When Calls the Heart 11×05 che si intitola “Stronger Together” Hickam e Lee si scontrano con il sindaco di Benson Hills, mentre Gowen suggerisce una soluzione con enormi implicazioni per la città; Elizabeth e Nathan chiariscono un malinteso.

In When Calls the Heart 11×04 che si intitola “Along Came a Spider” A Hope Valley è Pasqua, così Elizabeth organizza una caccia alle uova con l’aiuto di Nathan; una visita dal passato di Lucas fa parlare la città; Angela e Cooper cercano di ricucire un rapporto.

In When Calls the Heart 11×03 che si intitola “Steps Forward” Rosemary e Bill fanno squadra per indagare su un caso che secondo loro non dovrebbe essere chiuso. Le donne di Hope Valley avviano un asilo nido. Hickam e Mei festeggiano una pietra miliare.

In When Calls the Heart 11×02 che si intitola “Tomorrow Never Knows” Elizabeth e Allie organizzano una festa di compleanno per Nathan; Lee e Rosemary soppesano le responsabilità lavorative rispetto al tempo da dedicare alla famiglia; Lucas si ambienta nel suo ruolo di governatore.