Deadpool & Wolverine: le rivelazioni del trailer!

10 Wolverine non è rispettato nel suo universo

Nonostante il suo ruolo da protagonista, Wolverine di Hugh Jackman era assente dal teaser trailer di Deadpool & Wolverine. Ora, il trailer ufficiale fornisce una visione molto più approfondita della storia di Wolverine nel film, aprendosi addirittura con il personaggio che beve in un bar del suo universo. Wolverine non è estraneo a tali scenari, spesso mostrato mentre fa lo stesso in vari film degli X-Men della Fox.

Detto questo, una differenza fondamentale è che in questo caso, il personaggio Marvel non è rispettato da coloro che lo circondano. Viene mostrato il barista che gli dice di andarsene, costringendo Wolverine a chiedere un ultimo drink in cambio della sua assenza.