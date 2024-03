6 Charles Xavier è morto

Nell’ultimo episodio della serie originale, intitolato “Graduation Day”, il noto odiatore di “mutanti” Henry Gyrich attaccò Xavier in pubblico con un dispositivo che sovraccaricò i suoi poteri psichici, esponendo al mondo l’identità mutante di Charles. L’isteria anti-mutanti che ne derivò tra gli esseri umani fece arrabbiare a sua volta i mutanti in difficoltà, che si unirono a Magneto – ex amico di Xavier – per iniziare una guerra contro le persone prive di poteri.

Con il leader degli X-Men in coma, la squadra si rende conto che la chiave per la sopravvivenza di Xavier potrebbe trovarsi oltre le stelle, con un piccolo aiuto da parte di Lilandra, la sua amante, che si dà il caso sia l’imperatrice dell’Impero Shi’ar. Non avendo tempo di volare fisicamente fino a lei, Jean, Ciclope e Wolverine si sono diretti verso la nazione mutante di Genosha per chiedere l’aiuto di Magneto. Utilizzando i suoi poteri, il Maestro del Magnetismo è riuscito a potenziare la telepatia di Xavier in modo tale da raggiungere Lilandra e salvarlo prima che morisse. Così facendo, Magneto dovette rinunciare alla sua lotta contro l’umanità, preferendo il suo vecchio amico alla vittoria che aveva desiderato per tutti quegli anni.