Mentre i fan dei Mutanti Marvel aspettano il loro ritorno sul grande schermo in live action, quando si uniranno al MCU, X-Men ’97 irrompe sul piccolo schermo, grazie a Disney+, con un ritorno più che atteso. Seguito della serie anni ’90, il nuovo show Marvel torna a raccontare le vicende degli amatissimi personaggi dei fumetti, proponendo alcune delle storie più emozionanti che li hanno visti protagonisti su carta, nel corso degli anni.

Il primo episodio, “A me, Miei X-Men”, ci immerge immediatamente nell’azione, riportando il pubblico nel cuore pulsante della saga degli X-Men con grande efficacia narrativa. Ambientato dopo gli eventi della serie originale, questa nuova iterazione ci mostra un mondo mutante che si evolve, con Ciclope che assume il ruolo di leader della squadra in seguito alla scomparsa di Charles Xavier. Nel corso della loro lotta per realizzare il sogno di convivenza tra umani e mutanti, nuove sfide e pericoli minacciano la stabilità che hanno tanto duramente conquistato.

X-Men ’97, tra nostalgia e tensione verso il futuro

Se c’è un difetto in X-Men ’97 è che richiede necessariamente una conoscenza pregressa dei personaggi e di quello che è accaduto “prima”. Si tratta quindi di un sequel vero e proprio che vede i protagonisti fare i conti con l’enorme vuoto lasciato da Xavier e soprattutto con la gestione di un nuovo inaspettato alleato. La Scuola di Charles è stata per moltissimi dei protagonisti anche la casa e la famiglia che tanti di loro non hanno mai avuto, o che hanno perso nel momento in cui sono venute alla luce le loro mutazioni. Proprio intorno al concetto di famiglia ruotano i primi episodi del nuovo show, in particolare con i personaggi di Scott Summers e Jean Grey che si preparano ad affrontare la genitorialità, cominciando a desiderare una vita differente.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, X-Men ’97 si avvale non solo di gran parte del cast vocale originale, vero e proprio gancio emotivo per i fan di vecchia data, ma anche di un’ottima animazione che emulando lo stile e le ambientazioni della serie originale riesce a risultare fluida e vivace, e a catturare l’essenza dei personaggi e delle loro abilità mutanti con una chiarezza straordinaria. Le sequenze d’azione sono particolarmente ben costruite, con effetti e coreografie davvero efficaci. I fan dei Marvel Studios possono stare tranquilli, lo studio ha ancora tanto da raccontare e l’animazione si conferma uno strumento perfetto per realizzare storie avvincenti e emozionanti.

Tuttavia non saremmo di fronte ai veri mutanti della Marvel se questi personaggi non avessero anche un grande cuore. La gamma emotiva che i primi episodi di X-Men ’97 riescono a evocare è ricchissima e varia, cedendo alla nostalgia di tanto in tanto, ma abbracciando anche il futuro con entusiasmo. I fan di lunga data sono pronti a farsi trascinare in un mondo conosciuto e amico, mentre i nuovi, fatte le ricerche e i ripassi del caso, possono affidarsi a Ciclope, Wolverine, Morph, Rogue, Bestia, Gambit, Jubilee, Bishop e alla sua squadra per lasciarsi catturare dal fascino imperituro degli X-Men, anche in questa nuova incarnazione animata.