Animal Kingdom: i dieci migliori episodi della serie disponibile su Netflix

Animal Kingdom di TNT si è ritagliato una reputazione come drama intenso e crudo, capace di brillare grazie ad antieroi complessi e a una trama imprevedibile ma sempre credibile. Anche anni dopo il finale, i fan non riescono a resistere alla tentazione di tornare nel mondo caotico di Smurf Cody (Ellen Barkin) e della sua spietata famiglia. Da J (Finn Cole) a Pope (Shawn Hatosy), la serie ha offerto uno studio teso e coinvolgente su lealtà e corruzione.

Pur non avendo mai raggiunto lo stesso prestigio di altri crime drama della sua epoca, Animal Kingdom resta una gemma sottovalutata che merita molto più riconoscimento. Per chi si chiede perché l’impero criminale dei Cody continui ad affascinare i fan a distanza di anni, questi episodi catturano perfettamente il cuore anarchico della serie, la sua ambiguità morale e una narrazione esplosiva.