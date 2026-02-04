Animal Kingdom: i dieci migliori episodi della serie disponibile su Netflix

Animal Kingdom di TNT si è ritagliato una reputazione come drama intenso e crudo, capace di brillare grazie ad antieroi complessi e a una trama imprevedibile ma sempre credibile. Anche anni dopo il finale, i fan non riescono a resistere alla tentazione di tornare nel mondo caotico di Smurf Cody (Ellen Barkin) e della sua spietata famiglia. Da J (Finn Cole) a Pope (Shawn Hatosy), la serie ha offerto uno studio teso e coinvolgente su lealtà e corruzione.
Pur non avendo mai raggiunto lo stesso prestigio di altri crime drama della sua epoca, Animal Kingdom resta una gemma sottovalutata che merita molto più riconoscimento. Per chi si chiede perché l’impero criminale dei Cody continui ad affascinare i fan a distanza di anni, questi episodi catturano perfettamente il cuore anarchico della serie, la sua ambiguità morale e una narrazione esplosiva.
Launch (Stagione 5, Episodio 13)
Il penultimo finale esplosivo di Animal Kingdom regala a ogni fratello Cody un momento decisivo.
Il finale della quinta stagione, “Launch”, dimostra che Animal Kingdom è ancora capace di scioccare il pubblico anche dopo molti anni. Con Smurf fuori dai giochi, i Cody sono più frammentati che mai, ma l’episodio li costringe a fare fronte comune — o almeno a fingere di farlo. L’ambizione glaciale di J si scontra con il dolore di Pope, mentre Craig (Ben Robson) e Deran (Jake Weary) lottano per tenere a galla la famiglia.
È un episodio carico di caos emotivo e precisione brutale. Il regista Nicholas Copus cattura la tensione di una famiglia che implode mentre cerca di apparire invincibile. Ogni scena sottolinea la vittoria vuota di sopravvivere senza Smurf, rendendo “Launch” un punto di svolta fondamentale per Animal Kingdom e per tutti coloro che gravitano attorno ai Cody.
Alla fine, i Cody sono in piedi, ma più spezzati che mai: una sintesi perfetta del decadimento morale della serie e del suo rifiuto di concedere una vera redenzione a chiunque.
You Will Be Gutted (Stagione 2, Episodio 12)
L’arresto di Smurf getta i Cody nel caos e cementa la brutale gerarchia familiare.
“You Will Be Gutted” è l’episodio che lacera definitivamente i già fragili legami della famiglia Cody. Quando Smurf viene finalmente arrestata, il suo impero resta senza guida e ogni membro della famiglia si affanna per colmare il vuoto di potere. J, Deran e Craig si dimostrano impreparati alle conseguenze, mentre Pope compie l’infame rapina di sei banche in un solo giorno.
Qui Animal Kingdom è al massimo del suo caos, in uno stile quasi da Sons of Anarchy, operistico e violento. L’equilibrio tra strategia criminale e implosione emotiva è affilatissimo, mentre la Smurf di Ellen Barkin continua a giocare sul lungo periodo anche dal carcere, nonostante una paura silenziosa. La sua manipolazione di J mostra fino a che punto è disposta a spingersi pur di mantenere il controllo.
“You Will Be Gutted” definisce i temi centrali dell’intera serie, dimostrando che il potere dei Cody non nasce dall’unità, ma dalla sopravvivenza. L’intensità dell’episodio e i tradimenti familiari spiegano perché Animal Kingdom resti una delle saghe crime più sottovalutate della televisione.
Judas Kiss (Stagione 1, Episodio 9)
Il primo grande tradimento dei Cody getta le basi per l’eredità oscura della serie.
Prima che l’impero di Smurf iniziasse a sgretolarsi, “Judas Kiss” mostrava quanto fosse fragile il suo controllo. Questo episodio chiave della prima stagione trascina J ancora più a fondo nella rete di bugie della famiglia, mentre una rapina dei Cody finisce nel sangue e la fiducia diventa una moneta che nessuno può permettersi.
La tensione tra Pope e Baz (Scott Speedman) raggiunge il punto di rottura, rivelando crepe destinate a definire il cuore morale della serie. Con l’ambizione di Baz in crescita e l’instabilità di Pope sempre più evidente, la natura manipolatoria di Smurf diventa impossibile da ignorare. Ellen Barkin è pura elettricità: fredda, autoritaria e ipnotica.
“Judas Kiss” resta una delle ore più emblematiche di Animal Kingdom, perché stabilisce il tradimento come la vera eredità della famiglia Cody. Ogni lotta di potere e doppio gioco successivo nasce qui. Inoltre, la rapina impeccabile alla base militare nelle scene iniziali rimane uno dei momenti migliori della serie.
Cry Havoc (Stagione 2, Episodio 6)
La violenta rappresaglia dei Cody ridefinisce ciò che la famiglia è disposta a fare per sopravvivere.
“Cry Havoc” è l’episodio in cui Animal Kingdom abbraccia completamente la sua identità spietata. Quando l’impero di Smurf viene attaccato, i Cody rispondono con un’efficienza brutale. L’episodio si trasforma in uno scontro teso e ricco d’azione che mette a nudo la capacità di violenza di ogni fratello e il prezzo emotivo che ne deriva.
L’imprevedibilità glaciale di Pope domina l’episodio, con Shawn Hatosy che offre una delle sue interpretazioni migliori. La regia cattura sia l’adrenalina della rappresaglia in stile rapina sia le conseguenze emotive che seguono. Il suo impatto è enorme: tutte le stagioni di Animal Kingdom portano in qualche modo le cicatrici di “Cry Havoc”.
Questo episodio cristallizza tutto ciò che la serie sa fare meglio: realismo concreto unito a un’intensità cinematografica. “Cry Havoc” dimostra che, per quanto i Cody possano sprofondare nell’oscurità, il loro legame familiare — per quanto distorto — li riporta sempre nel fuoco.
What Have You Done (Stagione 1, Episodio 10)
Il finale della prima stagione stabilisce il tono di ogni tradimento futuro.
“What Have You Done” chiude la stagione d’esordio di Animal Kingdom con una miscela brutale di lutto e controllo. Dopo che le azioni di Baz degenerano e la polizia si avvicina, Smurf interviene per ristabilire l’ordine a modo suo, dimostrando per la prima volta quanto sia pronta a sacrificare chiunque pur di proteggere il suo trono.
Qui il senso morale di J viene messo alla prova per la prima volta nell’arco delle sei stagioni, con l’interpretazione misurata di Finn Cole che contrasta nettamente con la ferocia di Barkin. Le scene finali, tese e cariche di tradimento, pongono le basi emotive per le cinque stagioni successive.
Con “What Have You Done”, Animal Kingdom trova davvero la sua identità, trasformando i Cody da semplici ladri in qualcosa di mitico: una dinastia criminale disfunzionale e apparentemente inarrestabile. Ogni scelta successiva sembra un’eco dell’eredità gelida di Smurf.
Jackpot (Stagione 3, Episodio 11)
Una rapina ad altissimo rischio spinge i Cody al punto di rottura.
“Jackpot” offre tutto ciò che i fan amano di Animal Kingdom: tensione insostenibile, regia spettacolare e drammi familiari mascherati da lavoro di squadra. Quando i Cody mettono a segno una delle loro rapine più grandi, diventa chiaro che non stanno rubando solo per i soldi, ma per tenere unita la famiglia.
Le sequenze d’azione sono cinematografiche, un esempio perfetto di come un crime thriller televisivo possa competere con i blockbuster, ma è la componente emotiva a rubare la scena. Il senso di colpa di Pope, la sconsideratezza di Craig e il crescente distacco di J si scontrano in uno degli episodi visivamente più potenti della serie.
“Jackpot” rappresenta Animal Kingdom al massimo della tensione, perché bilancia perfettamente adrenalina e tragedia. Anche quando i Cody vincono, perdono qualcosa di essenziale. È l’episodio che dimostra che la serie non parla solo di crimine, ma di come il crimine corrompa tutto ciò che tocca.
Fubar (Stagione 6, Episodio 13)
Il finale di serie porta la saga dei Cody a una conclusione brutale e poetica.
Come in molti crime drama e thriller, i momenti finali sono tra i più memorabili, e “Fubar” chiude Animal Kingdom con un’intensità che solo questa serie poteva raggiungere. L’ultimo colpo dei Cody è un cerchio che si chiude: sconsiderato, audace e intriso di tradimento.
Quando scorrono i titoli di coda dell’ultimo episodio di questo sottovalutato crime drama degli anni 2010, nessuno ne esce illeso. L’interpretazione di Finn Cole nei panni di J raggiunge qui il suo apice, rivelando quanto l’influenza di Smurf sia ancora presente. Il ritmo dell’episodio, unito ai richiami emotivi alle stagioni precedenti, rende “Fubar” devastante e al tempo stesso appagante.
Mentre l’impero dei Cody brucia, “Fubar” racchiude tutti i temi centrali di Animal Kingdom in una conclusione amara ma chiarissima: il crimine paga, ma la famiglia costa tutto. È una fine inquietante e perfetta per uno dei drama televisivi più ingiustamente sottovalutati.
Betrayal (Stagione 2, Episodio 13)
La vendetta di Smurf rimodella per sempre la famiglia Cody.
In “Betrayal”, Smurf fa ciò che solo Smurf sa fare: colpire chi l’ha tradita con una precisione spietata. La sua vendetta calcolata contro chi l’ha ostacolata la consacra come una delle matriarche più temibili della televisione.
Ellen Barkin domina ogni scena, offrendo una performance gelida e magnetica allo stesso tempo. L’emozione grezza e la violenza scioccante dell’episodio segnano un punto di non ritorno: Animal Kingdom non è più solo una storia di crimine, ma una storia di potere.
“Betrayal” definisce la serie mostrando Smurf al massimo della sua pericolosità e genialità. Il futuro della famiglia viene sigillato qui, e da questo momento in poi ogni Cody vive sotto il peso del suo controllo. L’episodio si chiude anche con uno dei migliori cliffhanger della serie, impresa non da poco considerando quanto TNT li abbia sempre usati con maestria.
Ghosts (Stagione 4, Episodio 12)
L’atto finale sconvolgente di Smurf cambia tutto.
“Ghosts” è un episodio devastante e indimenticabile che ridefinisce Animal Kingdom. La morte di Smurf, e il fatto che scelga di andarsene alle sue condizioni, segna la fine di un’era e l’inizio del caos. L’interpretazione di Ellen Barkin è impressionante, capace di fondere vulnerabilità e sfida nel canto del cigno del personaggio.
È senza dubbio uno degli episodi più emotivi dell’intera serie. Mostra come ogni Cody reagisca in modo diverso: la devastazione di Pope (interpretato magistralmente da Shawn Hatosy), il distacco glaciale di J e la confusione di Craig sottolineano quanto Smurf fosse il cuore pulsante dello show.
“Ghosts” dimostra che Animal Kingdom non è mai stato solo una storia di crimini, ma della matriarca che teneva tutto insieme. Senza Smurf, la famiglia si disgrega e la serie entra nel suo capitolo più pericoloso. La narrazione compie un salto nel buio, ma è proprio l’eleganza con cui viene eseguito a rendere “Ghosts” televisione di altissimo livello.
Ambo (Stagione 4, Episodio 8)
Un’ora straziante che mostra i Cody nel loro lato più umano e più spietato.
“Ambo” è forse l’episodio più rappresentativo di Animal Kingdom, perché racchiude tutto ciò che ha reso la serie così avvincente: intensità, tragedia e l’illusione del controllo. Quando una rapina va tragicamente storta, i Cody sono costretti ad affrontare conseguenze che non possono risolvere a colpi di pistola.
Regia e interpretazioni sono straordinarie, soprattutto quella di Shawn Hatosy, il cui Pope raggiunge livelli emotivi strazianti. Il senso di angoscia è palpabile, e ogni decisione sembra in grado di distruggere la famiglia dall’interno.
Tra tutti gli episodi di Animal Kingdom, “Ambo” distilla meglio di chiunque altro l’essenza della serie, spogliando il crimine di ogni fascino e lasciando solo una disperazione umana e cruda. È l’episodio che dimostra come i Cody siano i loro peggiori nemici e spiega perché i fan non riescano ancora a smettere di guardare la loro caduta.