Chiwetel Ejiofor torna a collaborare con Mike Flanagan per L’Esorcista

Di Chiara Guida

-

Chiwetel Ejiofor in The Old Guard
Chiwetel Ejiofor in The Old Guard. Foto di © 2020 Netflix, Inc.

Dopo il suo lavoro su The Life of Chuck di Mike Flanagan, Chiwetel Ejiofor tornerà a lavorare con il regista per la prossima iterazione de L’Esorcista, unendosi alle già annunciate Scarlett Johansson, Jacobi Jupe e Diane Lane.

Il film scritto da Flanagan è una storia completamente nuova nel franchise, e non un sequel di L’esorcista – Il credente del 2023. Flanagan è produttore e regista tramite la sua casa di produzione Red Room Pictures. Alexandra Magistro sarà anche produttrice esecutiva per Red Room Pictures. David Robinson produce per Morgan Creek Entertainment. Jason Blum e Ryan Turek sono rispettivamente produttore e produttore esecutivo per Blumhouse-Atomic Monster.

Ejiofor è stato candidato all’Oscar come miglior attore e ha vinto un BAFTA per la sua interpretazione in 12 anni schiavo. Ha recitato anche in Doctor Strange, The Martian, I Figli degli Uomini, American Gangster, Inside Man e Love Actually – L’amore davvero. I suoi lavori più recenti includono The Old Guard 2 per Netflix, Bridget Jones: Mad About the Boy e Venom: The Last Dance di Marvel e Sony.

Lo vedremo prossimamente in Children of Blood and Bone della Paramount e in The Backrooms della A24. Chiwetel Ejiofor ha debuttato alla regia con The Boy Who Harnessed the Wind, presentato in anteprima su Netflix. Il suo secondo film da regista, Rob Peace, da lui scritto, diretto e interpretato, è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival e ha ricevuto una nomination al NAACP Image Award. Il suo lavoro sul palcoscenico e sul grande schermo gli è valso un Olivier Award, nomination agli Emmy e ai Golden Globe e un CBE per i servizi resi al teatro.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
