Mia Goth interpreterà la nuova cattiva di Star Wars al fianco di Ryan Gosling nel film “Starfighter”

A pochi mesi dall’inizio della produzione di Star Wars: Starfighter, il film Star Wars di Shawn Levy ha trovato il suo cattivo. Il film standalone di Star Wars sarà incentrato sul personaggio interpretato da Ryan Gosling e, sebbene i dettagli sul film siano ancora pochi, ora abbiamo un altro grande nome da aggiungere al cast stellare.

Come riportato da THR, l’attrice Mia Goth, nota principalmente per i suoi ruoli in film horror come Pearl (2022) e X (2022), è stata scelta per interpretare la cattiva in Star Wars: Starfighter. Come per il resto dei dettagli del film, si sa poco del suo personaggio, anche se si può supporre che possa essere una delle “malvagie inseguitrici” di cui THR ha parlato in dettaglio riguardo alla trama che segue il personaggio di Gosling “[che protegge] il suo giovane nipote”.

È interessante notare che questo casting arriva subito dopo le notizie secondo cui il premio Oscar Mikey Madison avrebbe rifiutato il ruolo della cattiva a causa di una disputa sul compenso. Indipendentemente da ciò, Star Wars: Starfighter è riuscito a cambiare rotta e a trovare la sua cattiva in Goth, che senza dubbio sarà perfetta per questo ruolo misterioso ma molto atteso.

Cosa significa il casting di Mia Goth per Star Wars: Starfighter

Si tratta di una mossa storica per il franchise

Non sappiamo ancora molto sul ruolo di Goth in Star Wars: Starfighter, ma il suo casting è già di per sé una mossa importante per il franchise. Questo segna la prima volta che Star Wars ha una protagonista femminile in un film, sulla scia del successo ottenuto da Gwendoline Christie nel ruolo dell’antagonista Capitano Phasma nella trilogia sequel di Star Wars. Già di per sé, questa è una decisione molto promettente per Star Wars, soprattutto considerando le recenti interpretazioni di spicco della Goth in vari ruoli.

Pearl è probabilmente il personaggio che viene in mente alla maggior parte delle persone, data la sua performance davvero notevole e feroce nel film. Goth ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare, soprattutto quando si tratta di interpretare personaggi davvero minacciosi. Questo, come già detto, la rende il secondo grande nome ad unirsi al cast di Starfighter, insieme al protagonista Gosling, il che è un altro modo in cui la sua partecipazione sta facendo la storia di Star Wars.