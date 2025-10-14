A Knight Of The Seven Kingdoms: la spiegazione dell’albero genealogico dei Targaryen

A Knight Of The Seven Kingdoms della HBO punta i riflettori su un altro periodo dell’albero genealogico della Casa Targaryen, con relazioni molto più complicate e nomi ricorrenti presenti dopo Game of Thrones e House of the Dragon. Sebbene A Knight of the Seven Kingdoms sia incentrato principalmente sulla storia di Ser Duncan l’Alto e del suo scudiero “Egg”, i Targaryen continuano a svolgere un ruolo fondamentale come famiglia reale in carica che cerca di ripristinare la propria feroce reputazione.

A Knight of the Seven Kingdoms si colloca temporalmente a metà della precedente serie della HBO, circa 80 anni dopo House of the Dragon e circa 90 anni prima degli eventi di Game of Thrones. Di conseguenza, i membri della famiglia Targaryen si trovano in una posizione difficile, con l’ultimo dei loro draghi recentemente estinto dopo la Danza dei Draghi e la perdita del Trono di Spade all’orizzonte.

Tuttavia, molti Targaryen sono ancora in vita durante A Knight of the Seven Kingdoms, e uno di loro è persino un personaggio chiave in Game of Thrones. Poiché il complesso albero genealogico dei Targaryen può creare un po’ di confusione, ora è disponibile una panoramica di tutti i loro nomi, titoli e relazioni reciproche durante A Knight of the Seven Kingdoms, tutto in un unico posto.

Re Daeron II Targaryen

Padre di Maekar, Baelor, Aerys e Rhaegel

Il sovrano in carica sul Trono di Spade durante Un cavaliere dei sette regni è re Daeron II Targaryen. Daeron “il Buono” Targaryen è il dodicesimo re Targaryen del Westeros, il cui regno è ricordato soprattutto per aver portato pacificamente Dorne nei Sette Regni.

Daeron è il figlio del defunto re Aegon IV Targaryen e di sua sorella-moglie Naera Targaryen, con la sorella di sangue Daenerys e i fratellastri Brynden Rivers, Daemon Blackfyre e Aegor Rivers. Re Daeron II ha quattro figli, Baelor, Aerys, Rhaegel e Maekar, oltre a diversi nipoti, tra cui i sei figli di Maekar, i due figli di Baelor e i tre figli di Rhaegel.

Baelor “Breakspear” Targaryen

Figlio maggiore di re Daeron II, fratello maggiore di Maekar e padre di Baelor

Durante la prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, il principe di Roccia del Drago, Primo Cavaliere del Re ed erede al Trono di Spade è il figlio maggiore di Daeron, Baelor “Breakspear” Targaryen. Nei libri di George R.R. Martin, Baelor ha i capelli scuri di sua madre Myriah Martell invece dei caratteristici capelli argentati dei Targaryen, ed è noto per la sua rispettabilità, le sue abilità di guerriero e il suo onore.

Baelor è il fratello maggiore di Maekar, Aerys e Rhaegel, e zio di Aerion, Daeron, Aemon e Aegon di A Knight of the Seven Kingdoms. Interpretato dall’attore Bertie Carvel nel prequel di Game of Thrones, Baelor è sposato con Lady Jena Dondarrian ed è padre dei loro due figli, Valarr e Matarys Targaryen.

Aerys Targaryen

Secondo figlio del re Daeron II, fratello minore di Baelor e fratello maggiore di Maekar

Il secondo figlio del re Daeron è Aerys Targaryen, fratello minore di Baelor e fratello maggiore di Maekar e Rhaegel. Ha un notevole interesse per le profezie, la magia e il potenziale ritorno dei draghi Targaryen. Sebbene Aerys sia sposato con Aelinor Penrose, la coppia non ha mai avuto figli.

Rhaegel Targaryen

Terzo figlio del re Daeron II, fratello minore di Baelor e Aerys, fratello maggiore di Maekar

Il terzo figlio del re Daeron II Targaryen è il principe Rhaegel Targaryen. Rhaegel è il più misterioso dei figli di Daeron, con molte accuse di essere “pazzo” e malato. Oltre ad essere il fratello minore di Baelor e Aerys e il fratello maggiore di Maekar, Rhaegel è sposato con Lady Ays Arryn ed è padre dei gemelli Aelor e Aelora e di Daenora Targaryen.

Maekar Targaryen

Quarto figlio del re Daeron II, fratello minore di Baelor, padre di Daeron, Aerion, Aemon e Aegon

Il quarto e più giovane figlio del re Daeron II Targaryen e Myriah Martell è il principe Maekar Targaryen, interpretato in A Knight of the Seven Kingdoms da Sam Spruell. Noto per la sua durezza, impazienza e forza come guerriero, governa come principe di Summerhall. Maekar è il padre di Daeron, Aerion, Aemon, Aegon, Daella e Rhae Targaryen, nonché fratello minore di Baelor, Aerys e Rhaegel.

Daeron “L’Ubriaco” Targaryen

Figlio maggiore del principe Maekar, fratello maggiore di Aerion, Aemon e Aegon

Il figlio maggiore del principe Maekar Targaryen e di Dyanna Dayne è il principe Daeron “l’Ubriaco” Targaryen, interpretato dall’attore Henry Ashton in My Lady Jane in A Knight of the Seven Kingdoms. Daeron spicca nella storia di Westeros per essere uno dei rari “sognatori di draghi” Game of Thrones, un Targaryen con sogni profetici.

Daeron è spesso consumato dalla sua capacità di sognare i draghi e non ama il combattimento con la spada come i suoi fratelli. È il fratello maggiore di Aerion, Aemon, Aegon, Daella e Rhae, nonché cugino di Valarr e Matarys.

Aerion “Brightflame” Targaryen

Secondo figlio del principe Maekar Targaryen

Aerion “Brightflame” Targaryen è il secondogenito e figlio del principe Maekar Targaryen, fratello minore di Daeron e fratello maggiore di Aemon e Aegon. Interpretato dall’attore Finn Bennett della quarta stagione di True Detective, Aerion è ricordato per la sua crudeltà, arroganza e ferocia come combattente. In seguito, Aerion diventa anche un esempio significativo della maledizione della follia che affligge la Casa Targaryen.

Aemon Targaryen

Terzo figlio del principe Maekar, fratello di Daeron, Aerion e Aegon

Uno dei personaggi più amati di Game of Thrones ritorna in un’epoca diversa come uomo molto più giovane. Conosciuto alla fine come Maester Aemon Targaryen in Game of Thrones, è il giovane principe Aemon Targaryen in A Knight of the Seven Kingdoms, terzo figlio del principe Maekar, fratello minore di Daeron e Aerion e fratello maggiore di Aegon.

Tuttavia, in A Knight of the Seven Kingdoms, il ventenne Aemon ha già trascorso circa un decennio alla Cittadella preparandosi a diventare un maestro. È lì che si trova ancora durante la prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, mentre i suoi fratelli partecipano tutti al torneo di Ashford.

Aegon “Egg” Targaryen

Figlio minore del principe Maekar, nipote del re Daeron II, fratello minore di Daerion, Aerion e Aemon

Il quarto e più giovane figlio del principe Maekar Targaryen, nipote del re Daeron II Targaryen, nipote di Baelor e fratello minore di Daeron, Aerion e Aemon è il principe Aegon “Egg” Targaryen (Dexter Sol Ansell). Durante A Knight of the Seven Kingdoms, Aegon è un ragazzino portato al torneo di Ashford, dove viene rasato a zero dal fratello maggiore Daeron, prima di fuggire segretamente e incontrare Ser Duncan il Lungo, di cui “Egg” diventa scudiero.

Brynden Rivers

Fratellastro del re Daeron II Targaryen, zio dei principi Baelor e Maekar

Un altro membro significativo della Casa Targaryen in questo momento della timeline dell’universo di Game of Thrones è Brynden “Bloodraven” Rivers. È il figlio bastardo del defunto re Aegon IV Targaryen, fratellastro del re Daeron II Targaryen e zio dei principi Baelor, Aerys, Rhaegel e Maekar.

Poiché Brynden rimane fedele al re Daeron II piuttosto che al suo fratellastro bastardo durante la prima ribellione di Blackfyre, Bloodraven gode di un comando e di un potere più sostanziali nel Westeros. Tuttavia, Bloodraven finisce per diventare più noto nella tradizione della saga come la vera identità del Corvo con Tre Occhi, apparendo anche sia in Game of Thrones che in House of the Dragon.

Daella Targaryen

Figlia maggiore del principe Maekar, sorella di Daeron, Aerion, Aemon e Aegon

Sebbene si sappia poco della storia di Daella Targaryen, è un membro della famiglia Targaryen durante A Knight of the Seven Kingdoms in quanto quarta figlia del principe Maekar. Daella è la sorella minore di Daeron, Aerion e Aemon e la sorella maggiore di Aegon e Rhae.

Rhae Targaryen

Figlia minore del principe Maekar, sorella minore di Daeron, Aerion, Aemon, Aegon e Daella

La figlia minore del principe Maekar Targaryen è la principessa Rhae Targaryen. È l’unica figlia di Maekar più giovane di Aegon, quindi è molto giovane durante la linea temporale di A Knight of the Seven Kingdoms. Come per Daella, molto poco è stato rivelato sulla vita della sorella di Egg, Rhae.

Valarr Targaryen

Figlio maggiore del principe Baelor, nipote del re Daeron II, cugino di Daeron, Aerion, Aemon e Aegon

Un altro membro chiave della Casa Targaryen durante A Knight of the Seven Kingdoms è il principe Valarr, figlio maggiore del principe Baelor, nipote del re Daeron II e secondo in linea di successione al Trono di Spade. Come suo padre, Valarr è un Targaryen dai capelli scuri e un abile combattente, anche se il suo status gli impedisce di affrontare avversari pericolosi durante il torneo di Ashford.

Valarr è il fratello maggiore di Matarys e cugino di Daeron, Aerion, Aemon ed Egg, ed è sposato con Kiera di Tyrosh.

Matarys Targaryen

Figlio minore del principe Baelor e fratello di Valarr

Il secondo figlio del principe Baelor e di Jena Dondarrion è il principe Matarys Targaryen, terzo nella linea di successione al Trono di Spade durante la prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms. Matarys è il fratello minore di Valarr e cugino di Daeron, Aerion, Aemon e Aegon.