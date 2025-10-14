Monster – Stagione 4: conferma, cast e tutto quello che sappiamo

La serie antologica Monster di Netflix, creata da Ryan Murphy, ha già pubblicato tre stagioni e una quarta è in arrivo. Il produttore Ryan Murphy ha perfezionato il formato antologico con le serie American Horror Story e American Crime Story. Tuttavia, la serie Monster è diventata rapidamente una delle più popolari e controverse.

La terza stagione ha seguito lo schema delle due precedenti, con le recensioni di Monster: The Ed Gein Story fortemente divise. I critici condannano gli episodi come inutilmente grotteschi e sensazionalistici. Nonostante la risposta negativa alle prime due stagioni, Netflix ha rinnovato la serie per la quarta stagione prima ancora che la terza fosse stata pubblicata.

La prossima stagione andrà ancora più indietro nel tempo rispetto a tutte le stagioni precedenti, seguendo la famigerata presunta assassina Lizzie Borden, che in realtà è stata assolta. Ecco tutti i dettagli che conosciamo sulla quarta stagione di Monster.

Ultime notizie sulla quarta stagione di Monster

What’s On Netflix ha fornito un’anteprima esclusiva del dietro le quinte della quarta stagione di Monster. Dato il successo della terza stagione di Monster, la notizia più entusiasmante è che sono state fornite delle foto di Charlie Hunnam, che ha interpretato Ed Gein nella terza stagione e interpreterà Andrew Borden nella quarta, con una lunga tunica marrone e capelli ricci lunghi.

Inoltre, Ella Beatty, che interpreta Lizzie Borden, è ritratta con un lungo abito rosa e bianco e una corona di fiori. Vicky Krieps, che interpreta Ilse Koch nella terza stagione e la domestica Bridget Sullivan nella quarta, è ritratta in una foto mentre cammina con Beatty.

La quarta stagione di Monster è confermata

Nonostante le continue polemiche che hanno accompagnato ogni stagione, Monster è una delle serie più popolari di Ryan Murphy, quindi non sorprende che Netflix abbia rinnovato la serie poliziesca per la quarta stagione prima ancora che la terza fosse stata pubblicata. Lo scandalo continua a far guadagnare loro soldi.

Al momento del rinnovo, hanno anche rivelato che il soggetto sarebbe stato Lizzie Borden, assolto per l’omicidio del padre e del patrigno nel 1893, nonostante l’opinione prevalente fosse che fosse stata lei a commetterli. Questa è la prima donna “Monster” ad entrare a far parte della serie.

Poiché gli omicidi sono avvenuti il 4 agosto 1892, questa stagione di Monster è quella che meno rischia di suscitare polemiche. Tutte le persone coinvolte nel crimine o direttamente colpite sono decedute. Detto questo, ci sono pochissime informazioni concrete sulla motivazione o sui crimini effettivi, lasciando spazio a inutili libertà creative.

Stato di produzione della quarta stagione di Monster

Giovedì 9 ottobre 2025, secondo Deadline, sono iniziate le riprese della quarta stagione di Monster a Los Angeles. Sulla base del programma delle riprese delle stagioni passate, queste si protrarranno probabilmente fino all’inizio del 2026. Se le riprese termineranno nella primavera del 2026, la quarta stagione della serie di successo dovrebbe uscire nell’autunno del 2026.

Il cast della quarta stagione di Monster

I ruoli principali della quarta stagione di Monster sono già stati assegnati. Ella Beatty, un’attrice emergente con pochi ruoli alle spalle, interpreterà Lizzie Borden. Billie Lourd interpreterà la sorella di Bordon, Emma. Rebecca Hall interpreterà Abby Borden, la matrigna che viene assassinata.

Jessica Barden interpreterà Nance O’Neill, un’attrice realmente esistita che fu una breve conoscenza di Borden. Le due furono presto oggetto di voci su una relazione lesbica (tramite University of Michigan Press), e non era la prima volta che Lizzie Borden era oggetto di voci su una relazione lesbica.

Inoltre, Monster romperà una tradizione della serie concentrandosi su una donna e riportando in scena attori precedenti. Mentre è comune per American Horror Story e American Crime Story di Ryan Murphy riutilizzare attori in ruoli diversi, Monster non ha adottato questo approccio fino alla quarta stagione. Almeno due membri del cast della terza stagione di Monster torneranno nella quarta puntata.

Charlie Hunnam interpreterà il padre del presunto assassino, ucciso brutalmente con un’ascia. Inoltre, Vicky Krieps interpreterà la domestica dei Borden, Bridget Sullivan. A seconda della teoria sul movente che useranno per gli omicidi, Bridget potrebbe avere un ruolo importante nella stagione.

Dettagli della trama della quarta stagione di Monster

Anche chi non conosce il caso di Lizzie Borden potrebbe aver sentito il suo nome, poiché è stata mitizzata da una filastrocca infantile utilizzata nei giochi con le mani e con la corda per saltare. La macabra filastrocca scolastica recita così:

“Lizzie Borden prese un’ascia

E diede a sua madre 40 colpi

Quando vide ciò che aveva fatto

Ne diede 41 a suo padre”.

Nella vita reale, Lizzie Borden è una donna che potrebbe aver ucciso o meno suo padre e la sua matrigna con un’ascia. Secondo Britannica, i due sono stati trovati assassinati, con Abby, la matrigna di Lizzie, colpita 18 volte, e Andrew, il padre di Lizzie, colpito 11 volte. Lizzie era la principale sospettata.

La maggior parte delle prove fu ritenuta inammissibile, fornendo ai giurati un quadro incompleto. Le prove utilizzate nel processo erano quasi esclusivamente circostanziali, il che contribuì alla sua assoluzione. Dopo essere stata dichiarata non colpevole, fu osteggiata per il resto della sua vita.

Sebbene gli storici concordino generalmente sul fatto che Borden abbia probabilmente commesso gli omicidi, tutte le ragioni fornite sono semplici speculazioni. Pertanto, la quarta stagione di Monster avrà ampio margine di manovra nel modo in cui sceglierà di rappresentare il crimine.