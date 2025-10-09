A Knight Of The Seven Kingdoms: timeline e cronologia, quanto tempo prima di “Game Of Thrones” e dopo “House Of The Dragon”

A Knight of the Seven Kingdoms è ambientato tra Game of Thrones e House of the Dragon, ed ecco quando si colloca nella turbolenta linea temporale di Westeros. L’ultimo spin-off di Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, è prodotto da Ira Parker e George R.R. Martin.

A Knight of the Seven Kingdoms – stagione 1 è composta da 6 episodi e sarà trasmessa a gennaio 2026 su HBO e HBO Max. Basata su tre romanzi brevi prequel di Game of Thrones scritti da George R.R. Martin, A Knight of the Seven Kingdoms adatta la prima storia, The Hedge Knight. Le stagioni successive adatteranno The Sworn Sword e The Mystery Knight.

A Knight of the Seven Kingdoms è incentrato su Ser Duncan the Tall (Peter Claffey), un cavaliere errante che sopravvive a Westeros. Ser Duncan incontra un giovane ragazzo calvo di nome Egg (Dexter Sol Ansel), che diventa il suo scudiero.

Dunk ed Egg si scontrano con le macchinazioni dei vari membri della Casa Targaryen, Baratheon e altre grandi casate di Westeros della loro epoca.

A Knight Of The Seven Kingdoms inizia nel 209 d.C.

A Knight of the Seven Kingdoms inizia nel 209 d.C. (dopo la conquista di Aegon), un periodo di relativa pace a Westeros. Ser Duncan l’Alto vaga per Westeros in un’epoca governata da Aerys I Targaryen, circa 13 anni dopo la ribellione di Blackfyre.

Un evento centrale nella stagione 1 di A Knight of the Seven Kingdoms è un torneo ad Ashford Meadow, al quale Ser Duncan l’Alto partecipa nella speranza di migliorare la propria sorte, e dove apprende anche di più su Egg, che diventa il suo giovane scudiero.

Dopo The Hedge Knight, la seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms dovrebbe adattare The Sworn Sword, ambientato circa un anno e mezzo dopo (circa 210-211 d.C.). La terza stagione di A Knight of the Seven Kingdoms adatterà poi The Mystery Knight, ambientato nel 212 d.C.

George R.R. Martin intende scrivere altri romanzi su Dunk ed Egg, ma qualsiasi ulteriore stagione di A Knight of the Seven Kingdoms sarà basata sulle bozze di Martin relative alle sue future storie su Dunk ed Egg.

A Knight Of The Seven Kingdoms è ambientato circa 90 anni prima di Game Of Thrones

La prima stagione di Il Trono di Spade inizia nel 298 d.C., circa 89-90 anni dopo la prima stagione di Un cavaliere dei sette regni. Il Trono di Spade inizia durante il regno di Re Robert I Baratheon (Mark Addy), che si reca a Grande Inverno per reclutare il suo migliore amico, Ned Stark (Sean Bean), e portarlo ad Approdo del Re.

L’era di Game of Thrones, caratterizzata da un conflitto pluriennale per strappare il Trono di Spade dalle mani della Casa Lannister, ha visto un cambiamento significativo che ha riportato la magia e la rinascita dei draghi sotto forma dei tre “figli” di Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

I White Walkers e il Re della Notte alla fine invasero Westeros, e le 8 stagioni di Game of Thrones hanno adempiuto alla profezia di A Song of Ice and Fire introdotta in House of the Dragon.

A Knight Of The Seven Kingdoms è ambientato circa 75-80 anni dopo House Of The Dragon

A Knight of the Seven Kingdoms è ambientato circa 75-80 anni dopo la fine di House of the Dragon, che copre un arco temporale di quasi 30 anni, dal 101 d.C. al 129 d.C., culminando con la Danza dei Draghi.

Il brutale conflitto tra i Verdi della regina Alicent Hightower (Olivia Cooke) e i Neri guidati dalla regina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) pose fine al regno dei draghi nel Westeros e decimò la stirpe dei Targaryen.

Dopo la morte dei draghi, la magia scomparve dal Westeros e non tornò fino all’era di Game of Thrones, più di un secolo e mezzo dopo. Dunk ed Egg vivono in un’epoca in cui né la magia né i draghi sono nei pensieri della gente di Westeros.

A Knight of the Seven Kingdoms descrive un periodo relativamente più semplice, ma non per questo meno complesso e pericoloso, a Westeros rispetto a quello che è stato raccontato in House of the Dragon e a quello che deve ancora venire in Game of Thrones.