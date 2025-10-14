FBI – Stagione 8 si apre con una morte importante

La stagione 8 di FBI si apre con una grave perdita per la squadra di Jubal, ma c’è un lato positivo. Nell’ambito del palinsesto televisivo 2025-2026 della CBS, l’unico programma di Dick Wolf trasmesso dalla rete ha gradualmente aumentato il numero di spettatori nel corso degli anni. In qualche modo, FBI ha superato tutti i programmi delle serie Law & Order e One Chicago in termini di ascolti. Detto questo, è logico che sia una delle prime visioni più attese del ciclo.

Ora che la CBS ha deciso di lanciare NCIS’ Super Tuesday, FBI si sposta al lunedì sera e attualmente è l’unico programma del suo genere. La sorprendente cancellazione di FBI: International e FBI: Most Wanted apre la strada all’arrivo di un terzo spin-off, CIA.

Lo show, tuttavia, è stato rinviato alla metà della stagione, consentendo di concentrarsi completamente sul programma di punta.

L’episodio 1 dell’ottava stagione di FBI riprende pochi giorni dopo il finale della settima stagione. Il destino di Isobel rimane incerto, anche se non è chiaro cosa gli riserverà il futuro. Mentre Maggie e OA si ritrovano intrappolate su un’isola e risolvono con successo il caso, la squadra subisce una grave perdita.

Dani Rhodes muore nella stagione 8, episodio 1 di FBI

Mentre Scola e Dani corrono in aiuto di Maggie e OA, circondate dai cittadini male informati, devono ingegnarsi per trovare un modo creativo per entrare nell’isola. In precedenza, l’unico ponte che la collegava alla terraferma era stato fatto saltare in aria, costringendo la SWAT dell’FBI a entrare via mare.

Vengono attaccati mentre attraccano e Dani viene colpita da un proiettile. Lei sostiene che il giubbotto antiproiettile abbia fermato il proiettile, ma non è così. Non rendendosi conto di essere stata colpita all’addome, Dani crolla proprio mentre la situazione si sta calmando.

All’inizio non sembra grave, ma l’episodio 1 della stagione 8 di FBI presenta un doppio colpo di scena: Isobel si è svegliata in ospedale mentre Dani muore sull’isola. Alla fine, la sua morte conclude l’uscita con una nota cupa, soprattutto quando Scola, Maggie e OA accettano la perdita mentre il suo corpo giace a terra.

La morte di Dani è un’uscita migliore dall’FBI per Emily Alabi

Ovviamente, qualsiasi morte, specialmente quella di un personaggio importante, non è una cosa positiva. Dani è entrata a far parte dell’FBI alla fine della stagione 7, dopo una serie di partner falliti per Scola sulla scia dell’uscita di Tiffany dalla serie. La CBS ha provato diversi personaggi da affiancare all’agente di John Boyd, ma c’era sempre qualcosa che non funzionava nella dinamica.

Dani era senza dubbio la migliore partner che Scola avesse avuto dopo Tiffany. Lavoravano bene insieme e avevano un’incredibile intesa. Anche come personaggio individuale era interessante. Non è chiaro perché sia stata eliminata da FBI, ma una morte eroica è un’uscita di scena molto migliore che dare una scusa poco convincente per sbarazzarsi di un personaggio, cosa che è già stata fatta in passato.

Andando avanti, FBI sta introducendo un personaggio completamente nuovo che potrebbe diventare il partner permanente di Scola, interpretato da

Juliana Aidén Martinez. Non si sa molto del personaggio, ma ha un ruolo difficile da ricoprire. Oltre ad essere una degna successora di Tiffany, sostituisce anche Dani, che è morta eroicamente.