Jennifer Lawrence conferma di avere un account TikTok segreto per un motivo molto valido

Jennifer Lawrence rivela di avere un account TikTok segreto per un buon motivo. L’attrice premio Oscar sta riscuotendo un rinnovato interesse da parte del pubblico e della stampa per il suo nuovo film Die My Love, in cui recita al fianco di Robert Pattinson.

Durante una recente intervista con Fandango al fianco di Pattinson per Die My Love, Jennifer Lawrence ha rivelato di avere un account TikTok segreto per scatenare la rabbia. Le due stavano rispondendo alla domanda: “Hai un fandom segreto di cui la maggior parte delle persone non è a conoscenza?”, quando la Lawrence ha ammesso alla sua co-protagonista: “Ho una vita segreta su TikTok”.

“Con i miei fan?” ha chiesto Pattinson. “Beh, non direi fan”, ha risposto la Lawrence. “Mi metto a litigare su TikTok”. Pattinson ha riso e le ha chiesto se intendesse nei commenti, al che la Lawrence ha confessato: “Mi metto a litigare nella sezione commenti”. Ha continuato, ridendo: “E una ragazza mi ha detto: ‘Quanti anni hai? Fatti una vita!'”

Lawrence spiega che tutto è iniziato con “litigi” su argomenti di cultura pop come Real Housewives e le Kardashian. La situazione “si è fatta davvero intensa” quando ha iniziato a partecipare ai dibattiti sulla famiglia reale britannica. “Molte persone semplicemente non sapevano che i Mountbatten, e che la regina Elisabetta II, fosse sposata con il suo cugino di primo grado. È così e basta. È un dato di fatto. Sono cugini.”

In effetti, la defunta regina Elisabetta II e suo marito, il principe Filippo, erano cugini di terzo grado.

Robert Pattinson ha osservato che Jennifer Lawrence sembra essersi ritrovata in una “zona estremamente di nicchia di TikTok”. Dopo aver risposto ai commentatori che sostenevano che stesse “distruggendo” la famiglia reale, Lawrence ha ammesso: “Credo di essere un’esca per la rabbia su TikTok.” Guarda l’intervista completa qui sotto:

Co-scritto e diretto da Lynne Ramsay (You Were Never Really Here), Die My Love vede Jennifer Lawrence nei panni di una giovane madre alle prese con la depressione post-partum che, insieme al suo compagno (interpretato da Robert Pattinson), sprofonda nella psicosi. Il cast di supporto include i candidati all’Oscar LaKeith Stanfield, Nick Nolte e la vincitrice dell’Oscar Sissy Spacek.

Lynne Ramsay ha scritto la sceneggiatura insieme a Enda Walsh e Alice Birch, basata sul romanzo del 2012 di Ariana Harwicz.

Presentato in anteprima al Festival di Cannes del 2025, dove è stato candidato alla Palma d’Oro, Die My Love ha ricevuto recensioni generalmente positive, ottenendo un punteggio del 77% su Rotten Tomatoes, con i critici che lo hanno definito un ritratto crudo e caotico di una realtà spesso trascurata che potrebbe basarsi troppo sullo stile a scapito della connessione emotiva, eppure offre a Jennifer Lawrence una delle sue interpretazioni più sorprendenti fino ad oggi.