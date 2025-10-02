HomeSerie TvApprofondimenti

Another Love in esclusiva su Mediaset Infinity

Another Love

Il 6 ottobre debutta gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity, Another Love, una nuova dizi che conferma l’altissimo livello della serialità turca, amatissima dal pubblico italiano. Dopo aver conquistato milioni di spettatori con appassionanti storie romantiche, Mediaset Infinity si arricchisce con un nuovo e intenso racconto di genere thriller, capace di unire emozione, mistero e passione in un intreccio coinvolgente.

La trama e il cast di Another Love

La storia ha come protagonista Leyla Gediz, una giovane procuratrice che cerca di lasciarsi alle spalle un passato difficile per ricominciare da zero. Nella sua nuova vita incontra Kenan Ozturk, un giornalista affermato e dalla carriera impeccabile. Il loro legame nasce in circostanze drammatiche: l’omicidio brutale di Hamdi Atilbay in un bosco.

Da quel momento, l’amore tra i due si intreccia a un’indagine che scava nelle fragilità più intime, rivelando segreti capaci di sconvolgere le loro esistenze. Un crimine che non solo metterà a rischio il loro futuro, ma minerà anche le verità su cui hanno costruito la propria vita.

Protagonisti della serie sono due volti già amatissimi dal pubblico italiano: Hande Erçel, che ha fatto sognare milioni di fan con Love is in the air, e Burak Deniz, protagonista di Interrupted – L’amore incompiuto.

Another Love sarà disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity dal 6 ottobre con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, per una maratona di emozioni e suspense tutta da vivere.

