Emily Blunt sul film di Martin Scorsese con Dwayne Johnson: “L’ultima grande storia sulla mafia americana”

Mentre Dwayne Johnson ed Emily Blunt sono impegnati nella promozione di The Smashing Machine (qui la nostra recensione), i due attori non vedono l’ora di lavorare al loro prossimo progetto insieme. Durante la premiere di lunedì del film biografico della A24 diretto da Benny Safdie sulla leggenda dell’UFC Mark Kerr, la Blunt ha anticipato a Deadline il suo prossimo film con Johnson, che è stato descritto dallo stesso Martin Scorsese come una versione hawaiana di Quei bravi ragazzi.

“Lo stiamo sviluppando proprio ora. È una storia davvero incredibile“, ha detto la Blunt sul tappeto rosso del Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills. ”È l’ultima grande storia della mafia americana, e non riesco a credere che non sia stata ancora raccontata. È un ruolo terribilmente eccitante per Johnson da approfondire. Quindi, è in fase di scrittura, ci stiamo lavorando. E questa è la parte meravigliosa, costruirlo“.

Paragonando il ruolo al personaggio di Robert De Niro in Quei bravi ragazzi, la trama del film ancora senza titolo segue “un boss criminale hawaiano senza scrupoli, anch’esso basato su una figura reale, che ha combattuto contro i rivali invasori per il controllo del crimine organizzato sulle isole”. Scritta da Nick Bilton, la trama si concentra su un periodo turbolento nell’isola paradisiaca, quando l’aspirante boss mafioso ha combattuto contro elementi come le triadi e l’esercito americano per ottenere il controllo.

È stata una battaglia sanguinosa. Il personaggio è basato su Wilford “Nappy” Pulawa, che negli anni ’70 guidava la più grande organizzazione criminale delle isole Hawaii, The Company. Egli ha governato grazie alla sua reputazione di brutalità e omicidio. Le attività illegali della Compagnia includevano il gioco d’azzardo, il traffico di esseri umani, il traffico di marijuana e la corruzione dei lavoratori. Alla fine accusato di due omicidi, Pulawa fu condannato a 15 anni per evasione fiscale nel 1973 e rilasciato nel 1984.

Tra i produttori figurano Scorsese, Johnson, Blunt, Leonardo DiCaprio, Bilton, Dany Garcia, Lisa Frechette e Rick Yorn e Chris Donnelly della LBI Entertainment. Con Leonardo DiCaprio, frequente collaboratore di Scorsese, anch’egli coinvolto nel progetto, Deadline ha riferito che la proposta ha iniziato a circolare in città a febbraio, con la Disney che ha concluso l’accordo il mese successivo. A questo punto non resta che attendere maggiori novità sul progetto, anche se Scorsese sembra intenzionato a girare prima l’adattamento del romanzo di fantasmi Cose che succedono la notte con DiCaprio e Jennifer Lawrence.