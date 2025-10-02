James Gunn anticipa ulteriori progetti in arrivo per il DCU

La line-up dell’universo DC sta per arricchirsi di nuovi titoli della DC Studios, come rivela James Gunn in un nuovo ed entusiasmante aggiornamento. Il Capitolo 1: “Dei e Mostri” è appena iniziato, con Gunn e il suo co-CEO Peter Safran che stanno inaugurando una nuova era di contenuti DC sul grande e piccolo schermo. Dopo il successo del film Superman, diversi altri film e serie sono attualmente in varie fasi di sviluppo, come rivelato inizialmente nel gennaio 2023.

Tuttavia, nuove aggiunte come Clayface, che sono arrivate dopo la presentazione della lista iniziale, continuano ad essere valutate e accolte dai DC Studios. Ora, in una nuova intervista con GQ, a Gunn è stato chiesto se potesse condividere qualche nuovo aggiornamento sul suo nuovo universo interconnesso e anticipare qualcosa di nuovo che non avesse già discusso in passato.

Mentre si prepara per Man of Tomorrow, il co-CEO della DC Studios ha così anticipato due film futuri e una serie TV senza titolo che sta per essere approvata: “Al momento ci sono due sceneggiature davvero interessanti che spero di portare al livello successivo e per le quali abbiamo dei piani generali, e sono entusiasta di entrambe. E poi sono entusiasta di un progetto televisivo in particolare. Non so perché non abbiamo ancora ottenuto il via libera, stiamo solo definendo il budget“.

“Quindi ci sono un paio di cose molto concrete che mi entusiasmano. Occuparmi di mettere in forma Supergirl, tutte queste altre cose. Guardare gli episodi di Lanterns, che sta andando bene. Quindi, in realtà si tratta solo di occuparsi un po’ di tutto e poi soprattutto di Man of Tomorrow. Questa è la cosa più importante per me. Voglio dire, inizieremo la produzione ad aprile, quindi a voi potrà sembrare lontano, ma a me sembra terribilmente vicino”, ha concluso Gunn.

La DCU è attualmente concentrata sulla seconda stagione di Peacemaker, di cui restano due episodi da mandare in onda su HBO Max. Mentre il film su Supergirl è previsto per giugno 2026, la serie TV Lanterns debutterà nel corso del prossimo anno su HBO, anche se la data esatta di lancio non è ancora stata annunciata.

Cosa significa l’aggiornamento di James Gunn

Come James Gunn ha ribadito più volte, nessun progetto della DC Studios viene formalmente approvato fino a quando la sceneggiatura non è stata completata. Con i suoi ultimi commenti, questo potrebbe facilmente applicarsi al film The Brave and The Bold e al nuovo reboot di Wonder Woman. È fondamentale ricordare che la lista iniziale annunciata nel 2023 era meno della metà di ciò che la DC Studios ha in programma.

Ecco perché potrebbero facilmente esserci due nuovi titoli cinematografici, oltre alla serie misteriosa, dato che Gunn potrebbe aver ricevuto proposte che lo hanno soddisfatto, motivo per cui stanno cercando di capire il budget e i modi per portarle al livello successivo. In ogni caso, sembra proprio che in casa DC si stiano dando da fare continuamente e che le novità in arrivo possano essere molte, in attesa solo di essere rivelate al momento giusto.