Bambini di piombo di Netflix è basato su una storia vera?

La nuova miniserie polacca di Netflix Bambini di piombo (Lead Children) ha già acceso il dibattito tra gli spettatori, colpiti dalla crudezza del racconto e dall’impatto emotivo della storia. Ma la domanda è inevitabile: si tratta di finzione o di fatti realmente accaduti?

La risposta è sì. Bambini di piombo (Lead Children) è ispirata a una storia vera.

La serie racconta il caso esploso negli anni ’70 a Szopienice, in Slesia (oggi Śląsk), dove decine di bambini svilupparono gravi problemi di salute a causa dell’esposizione al piombo proveniente da una fonderia locale. Disturbi neurologici, anemia severa, ritardi nella crescita e danni permanenti non erano coincidenze: erano il risultato diretto dell’inquinamento industriale.

Al centro della vicenda c’è la pediatra Jolanta Wadowska-Król.

La vera storia di Jolanta Wadowska-Król

La serie è ispirata alla vita reale della dottoressa Jolanta Wadowska-Król e al libro omonimo scritto da Michał Jędryka. Negli anni Settanta, la dottoressa fu tra le prime a collegare i sintomi dei bambini di Targowisko all’avvelenamento da piombo causato dalla fonderia.

In un contesto politico dominato dal regime comunista polacco, denunciare pubblicamente un disastro ambientale significava scontrarsi con lo Stato. L’industria pesante era considerata simbolo di progresso e orgoglio nazionale, e ammettere un errore avrebbe avuto conseguenze politiche enormi.

Nonostante le pressioni e i tentativi di insabbiamento, Jolanta non si fermò. Lavorò per far diagnosticare e curare i bambini colpiti, riuscendo nel tempo a ottenere il trasferimento delle famiglie in aree più sicure e la demolizione delle abitazioni più esposte.

Quanto è fedele la serie ai fatti?

Come ogni adattamento televisivo, Bambini di piombo drammatizza alcuni passaggi per esigenze narrative. Tuttavia, il cuore della storia — l’avvelenamento da piombo, la resistenza della dottoressa e lo scontro con il sistema — è radicato in eventi documentati.

L’interpretazione di Joanna Kulig restituisce il ritratto di una donna determinata e isolata, che si trova a combattere contro un apparato burocratico ostile. Come ha dichiarato l’attrice, la storia pone una domanda diretta allo spettatore: avremmo avuto lo stesso coraggio?

Il caso di Szopienice è oggi riconosciuto come uno dei più gravi scandali ambientali della Polonia del dopoguerra. Per anni, però, è rimasto quasi sconosciuto al grande pubblico.

Bambini di piombo (Lead Children) riporta alla luce quella pagina di storia, ricordando che la lotta contro l’inquinamento industriale e la negazione istituzionale non è un tema del passato, ma una questione ancora attuale.