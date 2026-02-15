HomeCinema News2026

Halle Berry ricorda lo scontro con Bryan Singer sul set di X-Men: “Uno dei giorni più belli”

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Halle Berry
Festival di Cannes 2025 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Halle Berry è tornata a parlare del periodo trascorso sul set della saga X-Men, raccontando un episodio che definisce ancora oggi “uno dei giorni più belli” della sua carriera. L’attrice, che ha interpretato Tempesta in diversi capitoli del franchise Marvel, ha rivelato a Entertainment Weekly di aver affrontato apertamente il regista Bryan Singer per il suo comportamento sul set.

Singer è una figura molto controversa a Hollywood: nel corso degli anni è stato accusato di comportamenti poco professionali e ha affrontato diverse accuse di cattiva condotta, sempre respinte dal diretto interessato. Berry e Singer hanno lavorato insieme in X-Men, X2: X-Men United e X-Men: Giorni di un futuro passato.

“Mi dissero: vai tu a dirglielo”

Halle Berry

Secondo quanto raccontato dall’attrice premio Oscar, la situazione sul set era diventata insostenibile. Berry ha spiegato che diversi membri del cast e della troupe la incoraggiarono a intervenire direttamente, consapevoli che lei non avrebbe avuto paura di esporsi.

“Mi dissero: ‘Halle, vai tu a dirglielo’, perché sapevano che lo avrei fatto”, ha raccontato. L’attrice ha ricordato di aver detto al regista “esattamente dove andare e come arrivarci”, sottolineando come, a suo dire, il comportamento stesse danneggiando l’intera produzione.

Berry ha definito quell’episodio “uno dei giorni più belli su un set”, aggiungendo che, dopo lo scontro, prese un aereo per tornare a casa portando con sé il costume di Tempesta.

Non è la prima volta che un membro del cast parla del clima sul set. In passato anche Alan Cumming, interprete di Nightcrawler, aveva ricordato un confronto acceso tra Berry e Singer.

La carriera dopo gli X-Men

Dopo aver diretto i primi due film degli X-Men, Singer lasciò il franchise per dirigere Superman Returns, tornando poi per Giorni di un futuro passato e Apocalypse. In seguito ha diretto Bohemian Rhapsody, ma è stato allontanato dal progetto durante la produzione.

Berry, dal canto suo, ha proseguito una carriera solida tra cinema e televisione, con titoli come John Wick: Chapter 3 – Parabellum e il recente Crime 101, attualmente in sala.

Le sue parole riaccendono i riflettori su un capitolo complesso della storia del franchise X-Men, offrendo uno sguardo diretto su dinamiche che per anni sono rimaste dietro le quinte.

Articolo precedente
Jason Statham interpreterà se stesso nel nuovo action meta diretto da David Leitch
Articolo successivo
Robert Downey Jr. svela nuove immagini di Doctor Doom in vista di Avengers: Doomsday
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved