Halle Berry ricorda lo scontro con Bryan Singer sul set di X-Men: “Uno dei giorni più belli”

Halle Berry è tornata a parlare del periodo trascorso sul set della saga X-Men, raccontando un episodio che definisce ancora oggi “uno dei giorni più belli” della sua carriera. L’attrice, che ha interpretato Tempesta in diversi capitoli del franchise Marvel, ha rivelato a Entertainment Weekly di aver affrontato apertamente il regista Bryan Singer per il suo comportamento sul set.

Singer è una figura molto controversa a Hollywood: nel corso degli anni è stato accusato di comportamenti poco professionali e ha affrontato diverse accuse di cattiva condotta, sempre respinte dal diretto interessato. Berry e Singer hanno lavorato insieme in X-Men, X2: X-Men United e X-Men: Giorni di un futuro passato.

“Mi dissero: vai tu a dirglielo”

Secondo quanto raccontato dall’attrice premio Oscar, la situazione sul set era diventata insostenibile. Berry ha spiegato che diversi membri del cast e della troupe la incoraggiarono a intervenire direttamente, consapevoli che lei non avrebbe avuto paura di esporsi.

“Mi dissero: ‘Halle, vai tu a dirglielo’, perché sapevano che lo avrei fatto”, ha raccontato. L’attrice ha ricordato di aver detto al regista “esattamente dove andare e come arrivarci”, sottolineando come, a suo dire, il comportamento stesse danneggiando l’intera produzione.

Berry ha definito quell’episodio “uno dei giorni più belli su un set”, aggiungendo che, dopo lo scontro, prese un aereo per tornare a casa portando con sé il costume di Tempesta.

Non è la prima volta che un membro del cast parla del clima sul set. In passato anche Alan Cumming, interprete di Nightcrawler, aveva ricordato un confronto acceso tra Berry e Singer.

La carriera dopo gli X-Men

Dopo aver diretto i primi due film degli X-Men, Singer lasciò il franchise per dirigere Superman Returns, tornando poi per Giorni di un futuro passato e Apocalypse. In seguito ha diretto Bohemian Rhapsody, ma è stato allontanato dal progetto durante la produzione.

Berry, dal canto suo, ha proseguito una carriera solida tra cinema e televisione, con titoli come John Wick: Chapter 3 – Parabellum e il recente Crime 101, attualmente in sala.

Le sue parole riaccendono i riflettori su un capitolo complesso della storia del franchise X-Men, offrendo uno sguardo diretto su dinamiche che per anni sono rimaste dietro le quinte.