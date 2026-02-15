HomeCinema News2026

Robert Downey Jr. svela nuove immagini di Doctor Doom in vista di Avengers: Doomsday

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Robert Downey Jr. Attore
Robert Downey Jr. alla prima del film Disney e Marvel "Avengers: Infinity War" tenutasi all'El Capitan Theatre di Hollywood, USA, il 23 aprile 2018.- Foto di PopularImages Via Depositphoto.com

Robert Downey Jr. ha scelto il momento perfetto per riaccendere l’hype attorno ad Avengers: Doomsday: San Valentino. L’attore, che tornerà nel Marvel Cinematic Universe nei panni del villain Doctor Doom dopo aver interpretato per anni Tony Stark/Iron Man, ha condiviso sui social nuove immagini ironiche dedicate al personaggio.

Nonostante Marvel abbia già diffuso diversi teaser del film, l’aspetto di Doctor Doom resta ancora in gran parte avvolto nel mistero. L’unico accenno visivo finora era arrivato nella scena post-credit di The Fantastic Four: First Steps, senza però mostrare il volto del personaggio.

“Happy Doomsday”: il marketing social di Downey

Nel post pubblicato su Instagram, Downey ha mostrato una serie di immagini a tema romantico rivisitate in chiave Doom. In una, una scatola di cioccolatini riproduce la maschera del villain, con la scritta “Valentine’s” barrata e sostituita da “Happy Doomsday!”. In un’altra, Doom tiene in mano un mazzo di fiori, alcuni dei quali modellati sulla sua iconica armatura.

Non manca un riferimento al passato dell’attore: in un’immagine compare un chiaro richiamo a Iron Man, alimentando ulteriormente le teorie dei fan su un possibile legame narrativo tra Tony Stark e il nuovo antagonista della Multiverse Saga.

L’ultimo scatto mostra Doom con un tatuaggio a forma di cuore con scritto “Suzie”, evidente riferimento a Sue Storm (Vanessa Kirby), che sarà tra i protagonisti del film insieme al resto dei Fantastici Quattro.

Iron Man e Doctor Doom: c’è un legame?

Downey non è nuovo a questo tipo di teasing. Durante il Super Bowl aveva già pubblicato una foto con una maglia verde “Doomsday”, mentre a Natale aveva condiviso un artwork con le maschere di Iron Man e Doom affiancate. Un gioco social che sta contribuendo ad alimentare speculazioni su un possibile collegamento tra le due identità.

Nel cast di Avengers: Doomsday torneranno anche volti storici del MCU come Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Anthony Mackie e Florence Pugh, insieme ai membri dei Fantastici Quattro.

Se dietro la scelta di Downey di interpretare sia Iron Man sia Doctor Doom ci sia un twist multiversale ancora da rivelare, è qualcosa che Marvel terrà probabilmente nascosto fino all’uscita del film. Nel frattempo, l’attore continua a giocare con l’immaginario dei fan nel modo più efficace possibile: creando attesa.

Articolo precedente
Halle Berry ricorda lo scontro con Bryan Singer sul set di X-Men: “Uno dei giorni più belli”
Articolo successivo
Grand Budapest Hotel, spiegazione del finale: un’incantevole rovina antica
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved