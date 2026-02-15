Robert Downey Jr. svela nuove immagini di Doctor Doom in vista di Avengers: Doomsday

Robert Downey Jr. ha scelto il momento perfetto per riaccendere l’hype attorno ad Avengers: Doomsday: San Valentino. L’attore, che tornerà nel Marvel Cinematic Universe nei panni del villain Doctor Doom dopo aver interpretato per anni Tony Stark/Iron Man, ha condiviso sui social nuove immagini ironiche dedicate al personaggio.

Nonostante Marvel abbia già diffuso diversi teaser del film, l’aspetto di Doctor Doom resta ancora in gran parte avvolto nel mistero. L’unico accenno visivo finora era arrivato nella scena post-credit di The Fantastic Four: First Steps, senza però mostrare il volto del personaggio.

“Happy Doomsday”: il marketing social di Downey

Nel post pubblicato su Instagram, Downey ha mostrato una serie di immagini a tema romantico rivisitate in chiave Doom. In una, una scatola di cioccolatini riproduce la maschera del villain, con la scritta “Valentine’s” barrata e sostituita da “Happy Doomsday!”. In un’altra, Doom tiene in mano un mazzo di fiori, alcuni dei quali modellati sulla sua iconica armatura.

Non manca un riferimento al passato dell’attore: in un’immagine compare un chiaro richiamo a Iron Man, alimentando ulteriormente le teorie dei fan su un possibile legame narrativo tra Tony Stark e il nuovo antagonista della Multiverse Saga.

L’ultimo scatto mostra Doom con un tatuaggio a forma di cuore con scritto “Suzie”, evidente riferimento a Sue Storm (Vanessa Kirby), che sarà tra i protagonisti del film insieme al resto dei Fantastici Quattro.

Iron Man e Doctor Doom: c’è un legame?

Downey non è nuovo a questo tipo di teasing. Durante il Super Bowl aveva già pubblicato una foto con una maglia verde “Doomsday”, mentre a Natale aveva condiviso un artwork con le maschere di Iron Man e Doom affiancate. Un gioco social che sta contribuendo ad alimentare speculazioni su un possibile collegamento tra le due identità.

Nel cast di Avengers: Doomsday torneranno anche volti storici del MCU come Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Anthony Mackie e Florence Pugh, insieme ai membri dei Fantastici Quattro.

Se dietro la scelta di Downey di interpretare sia Iron Man sia Doctor Doom ci sia un twist multiversale ancora da rivelare, è qualcosa che Marvel terrà probabilmente nascosto fino all’uscita del film. Nel frattempo, l’attore continua a giocare con l’immaginario dei fan nel modo più efficace possibile: creando attesa.