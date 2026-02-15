Jason Statham interpreterà se stesso nel nuovo action meta diretto da David Leitch

Il prossimo ruolo di Jason Statham potrebbe essere il più ambizioso della sua carriera: una versione romanzata di… Jason Statham. Secondo quanto riportato da Deadline, l’attore sarà protagonista della action-comedy Jason Statham Stole My Bike, progetto attualmente in vendita all’European Film Market.

Alla regia ci sarà David Leitch, già dietro la macchina da presa di Bullet Train e Atomic Blonde, nonché co-regista di John Wick e collaboratore di Statham in Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Il film, che avrebbe un budget superiore agli 80 milioni di dollari, dovrebbe iniziare le riprese a maggio.

Un meta-action da oltre 80 milioni di dollari

I dettagli sulla trama sono ancora riservati, ma il titolo suggerisce un tono ironico e autoriflessivo. La sceneggiatura è firmata da Alison Flierl (Conan, BoJack Horseman), mentre tra i produttori figurano lo stesso Statham, Leitch (con la sua 87North), Kelly McCormick e Black Bear.

L’idea di un action meta che gioca con l’immagine pubblica della star arriva in un momento in cui Hollywood ama smontare e ricostruire il mito delle proprie icone. L’esempio più evidente è The Unbearable Weight of Massive Talent, in cui Nicolas Cage interpretava una versione esagerata di sé stesso.

Statham oltre l’action: può funzionare?

Statham è diventato celebre grazie ai film di Guy Ritchie come Lock, Stock and Two Smoking Barrels e Snatch, per poi trasformarsi in uno dei volti più riconoscibili del cinema action con saghe come Transporter, Crank, The Meg e Expendables.

Non è però del tutto estraneo alla commedia. In Spy, al fianco di Melissa McCarthy, aveva già dimostrato un sorprendente talento comico, giocando con il suo stesso stereotipo di duro imperturbabile.

Se riuscirà a fondere ironia e azione con la stessa energia, Jason Statham Stole My Bike potrebbe trasformarsi in uno dei progetti più curiosi e imprevedibili della sua carriera.