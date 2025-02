Bridgerton – Stagione 4: conferme, cast, storia e tutto quello che sappiamo

Il romanzo di successo ambientato nell’epoca della Reggenza ha fatto battere i cuori già da tre stagioni e Netflix ha rinnovato preventivamente Bridgerton per la quarta stagione. Basato sulla serie di libri di Julia Quinn, Bridgerton parla dei vari membri della famiglia titolare che partono alla ricerca dell’amore nel “ton” durante l’epoca della Reggenza della storia inglese. Nota per i suoi disegni colorati e l’approccio anacronistico al soggetto storico, Bridgerton ha conquistato il pubblico con il suo fascino e il suo romanticismo bollente sin dal suo debutto su Netflix nel 2020.

Un altro fiore all’occhiello per Netflix, Bridgerton è diventato rapidamente uno dei programmi più popolari dello streaming e la sua reputazione è cresciuta negli anni successivi. Nel 2023 è stato prodotto uno spinoff intitolato Queen Charlotte: A Bridgerton Story, e il colosso dello streaming è diventato un franchise prima ancora che uscisse una terza stagione. I migliori drammi d’epoca sono sempre spettacoli sontuosi, ma Bridgerton è riuscito a fare di meglio e ha stimolato un boom di opere d’epoca anacronistiche. Il rinnovo preventivo della stagione 4 da parte di Netflix significa che i fan non dovranno preoccuparsi e il futuro di Bridgerton sembra assicurato.

Ultime notizie su Bridgerton – Stagione 4

Rivelate nuove immagini e un video dietro le quinte

Con l’attesa già in aumento per il ritorno della storia d’amore d’epoca, le ultime notizie arrivano sotto forma di immagini della stagione 4 di Bridgerton, nonché di un video dietro le quinte. Evidenziando la trama principale della stagione 4 (ovvero la nuova storia d’amore di Benedict), le immagini mostrano il fratello Bridgerton che balla con una donna misteriosa con una maschera d’argento (Sophie Baek). In altre foto, Nicola Coughlan e Luke Newton tornano nei panni di Penelope e Colin, e fa la sua apparizione persino la regina Charlotte.

Per quanto riguarda il video del dietro le quinte, presenta molti volti familiari (e anche nuovi) che danno il benvenuto allo spettatore nei sontuosi set della serie. Il ballo in maschera della stagione è molto presente nel filmato, e si intravedono persino Colin e Sophie che chiacchierano in giardino mentre indossano ancora le maschere. Anche se non ci sono molte sorprese nel video del dietro le quinte, mostra che la quarta stagione di Bridgerton non intende risparmiare sui costumi sfarzosi e sulle scenografie stravaganti.

La quarta stagione di Bridgerton è confermata (e il libro è stato scelto)

Netflix rinnova preventivamente la quarta stagione e il libro in primo piano è pronto

A differenza di altre serie che lasciano i loro fan in sospeso per mesi in attesa di conoscere il destino del loro programma preferito, Netflix ha deciso in anticipo di rinnovare Il Duca e la Duchessa. Dopo il successo della seconda stagione, lo streamer non ha perso tempo e ha precedentemente rinnovato Il Duca e la Duchessa per la terza e la quarta stagione contemporaneamente. Anche se il futuro oltre la quarta stagione è ancora incerto, è probabile che siano in lavorazione altre stagioni della storia d’amore dell’epoca della Reggenza.

La prima parte della terza stagione di Bridgerton è stata trasmessa il 16 maggio 2024, seguita dalla seconda parte il 13 giugno 2024.

Con il brusio ancora fresco intorno alla terza stagione del grande successo di Netflix, la quarta stagione ha già rubato la scena con l’annuncio che Benedict sarà il soggetto della prossima storia. Ciò significa che il libro adattato per le prossime stagioni sarà presumibilmente Un’offerta da un gentiluomo, il terzo nella pubblicazione. Per commemorare l’inizio delle riprese nel settembre 2024, Netflix ha condiviso un’immagine di Luke Thompson, protagonista di Ha e Benedict, insieme per la prima volta. Di seguito il post di Netflix su X (ex Twitter):

Stato della produzione della quarta stagione di Bridgerton

Sono iniziate le riprese della nuova stagione

Le riprese della nuova stagione di Bridgerton sono iniziate a settembre 2024, il che significa che la stagione non uscirà fino alla fine del 2025 o nel 2026, con alcune speculazioni che lo show potrebbe puntare a un’uscita a dicembre o febbraio. Le stagioni passate sono uscite a dicembre, marzo e maggio, quindi è probabile che l’uscita sia in inverno/primavera. Inoltre, lo showrunner Jess Brownell ha spiegato a giugno che c’è un lungo processo tra l’inizio delle riprese e l’uscita dello show (tramite The Hollywood Reporter).

Stiamo cercando di pubblicare le stagioni più velocemente, ma ci vogliono otto mesi per girarle, poi devono essere montate e dobbiamo doppiarle in tutte le lingue. Anche la scrittura richiede molto tempo, quindi siamo più o meno su un ritmo biennale. Stiamo cercando di accelerare, ma siamo più o meno in quel range.

Un ritmo biennale significherebbe che la quarta stagione uscirà nella primavera del 2026.

Il cast della quarta stagione di Bridgerton

Il ritorno di Penelope e Colin è già confermato

Il cast di Bridgerton è ovviamente molto numeroso e molti dei personaggi sono rimasti fedeli da una stagione all’altra. L’unica grande eccezione è stata Simon Basset (Rege-Jean Page), che non è stato visto dalla prima stagione, perché Page ha scelto di lasciare la serie. Di conseguenza, anche Daphne appare sempre meno, anche se Antony e Kate sono apparsi per tutta la terza stagione. È stato anche rivelato che Penelope e Colin torneranno nella quarta stagione di The Bridgerton, e con Penelope nei panni di Lady Whistledown, sarebbe impossibile immaginare lo show senza di lei! Anche se la portata e l’entità dei loro ruoli sono sconosciute, questo significa che Nicola Coughlan e Luke Newton torneranno per riprendere i loro ruoli.

Alcuni ritorni quasi certi includono Golda Rosheuvel nei panni della regina Charlotte, Adjoa Andoh nei panni di Lady Agatha Danbury e la maggior parte del clan Bridgerton dovrebbe tornare. Anthony Bridgerton, interpretato da Jonathan Bailey, ha trovato il suo vero amore in Kate (Simone Ashley) nella seconda stagione, e Bailey ha confermato il suo ritorno nella quarta stagione insieme a Kate, interpretata da Ashley. Nel frattempo, Benedict (Luke Thompson) ed Eloise (Claudia Jessie) devono ancora vivere i loro momenti romantici sotto il sole, quindi dovranno riprendere i loro ruoli. Francesca, interpretata da Hannah Dodd, ha avuto una storia d’amore nella terza stagione, ma i fan del libro sapranno che questo è solo l’inizio della sua storia.

In un cambiamento radicale stabilito alla fine della terza stagione di Bridgerton, sembra che Julie Andrews non tornerà come voce narrante di Lady Whistledown, dopo che Penelope ha abbandonato il suo personaggio per continuare il suo giornale di società con il suo nome. Anche la questione se Anthony e Kate torneranno davvero dall’India è pressante, ma la responsabilità di Anthony come visconte e capo della sua famiglia significa che non può stare lontano per sempre.

Un nuovo personaggio che sappiamo avrà un ruolo nella quarta stagione di Bridgerton è Michaela Stirling, interpretata da Masali Baduza, che cattura immediatamente l’attenzione di Francesca. I fan del libro riconosceranno l’origine del suo nome e probabilmente potranno ricostruire quale ruolo avrà nella storia di Francesca in futuro. Allo stesso modo, Yerin Ha si è unita alla quarta stagione nel ruolo di Sophie Baek (rinominata Sophie Beckett nei libri), l’interesse amoroso di Benedict. Katie Leung e Isabella Wei sono state scelte rispettivamente per i ruoli di Lady Araminta Gun e Posy Li.

Il presunto cast principale della quarta stagione di Bridgerton include:

Nicola Coughlan interpreta Penelope Featherington

Luke Newton interpreta Colin Bridgerton

Jonathan Bailey interpreta Anthony Bridgerton

Simone Ashley interpreta Kate Bridgerton

Luke Thompson interpreta Benedict Bridgerton

Yerin Ha interpreta Sophie Baek

Claudia Jessie interpreta Eloise Bridgerton

Hannah Dodd interpreta Francesca Bridgerton

Victor Alli interpreta John Stirling

Ruth Gemmell interpreta Violet Bridgerton

Will Tilston interpreta Gregory Bridgerton

Florence Hunt interpreta Hyacinth Bridgerton

Polly Walker interpreta Portia Featherington

Golda Rosheuvel interpreta Queen Charlotte

Adjoa Andoh interpreta Lady Danbury

Katie Leung interpreta Lady Araminta Gun

Isabella Wei interpreta Posy Li

Dettagli della storia di Bridgerton – Stagione 4

Quale fratello Bridgerton avrà la sua storia d’amore?

L’autrice Julia Quinn ha rivelato che il libro per la quarta stagione dei Bridgerton è già stato selezionato, ma non è stato ancora annunciato. Degli otto libri della serie Bridgerton, il terzo, Un’offerta da un gentiluomo, che racconta la storia d’amore tra Sophie e Benedict, è il passo logico successivo, poiché Benedict è confermato come protagonista della prossima quarta stagione.

Nel libro, lo stoico scapolo salva una giovane donna di nome Sophie offrendole un impiego nella casa di sua madre. Si scopre che l’umile serva è in realtà la figlia di un conte che è stato cacciato da una matrigna malvagia. In linea con la trama in stile Cenerentola, Sophie partecipa segretamente a un ballo in maschera nei panni della misteriosa Dama d’Argento e conquista accidentalmente il cuore di Benedict. Anche se questa potrebbe essere la trama di base della stagione, gli inevitabili cambiamenti che Netflix apporterà sono incerti.

Quello che sappiamo concretamente sulla direzione che potrebbe prendere la storia della quarta stagione è che probabilmente vedremo le conseguenze della decisione di Penelope di rivelarsi come Lady Whistledown. Si è fatta dei nemici lungo la strada e dice lei stessa che la gente potrebbe darle la caccia. Inoltre, vedremo di più della vita matrimoniale di Penelope e Colin, dato che rimarranno a Tonbridge. Ci sono anche molti elementi della storia irrisolti, in un modo che sembra meno simile al solito modo in cui Bridgerton termina le sue stagioni, ma questo rende le prospettive eccitanti.