HomeSerie TvNews

House of the Dragon e A Knight Of The Seven Kingdoms rinnovati rispettivamente per la quarta e la seconda stagione

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Emma D'Arcy in House of the Dragon (2022)

House of the Dragon è stata rinnovata per una quarta stagione, il cui debutto su HBO è previsto per il 2028. La terza stagione del prequel de Il Trono di Spade incentrato sui Targaryen è prevista per l’estate del 2026.

L’annuncio del rinnovo è arrivato durante una presentazione stampa di HBO a New York, dove il CEO Casey Bloys ha anche annunciato che l’altra serie prequel, l’imminente A Knight of the Seven Kingdoms, è stata rinnovata per una seconda stagione prima del debutto della prima stagione il 18 gennaio.

A Knight of the Seven Kingdoms è l‘adattamento dei racconti Dunk e Egg di George R.R. Martin e avrebbe dovuto debuttare originariamente alla fine del 2025; il debutto è stato successivamente posticipato a gennaio 2026. Questo leggero spostamento manterrebbe la serie fuori dall’accordo HBO-Sky, che sta per scadere, e disponibile per il lancio di HBO Max nel Regno Unito e in Irlanda.

A Knight of the Seven Kingdoms debutterà quasi tre anni dopo il via libera della serie nell’aprile 2023. La seconda stagione dimezzerà il divario con il debutto nel 2027.

Articolo precedente
Sirāt di Óliver Laxe al cinema con MUBI
Articolo successivo
Blame it on Rome: ecco la nuova commedia Original Italia di Prime Video
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved