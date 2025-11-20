House of the Dragon e A Knight Of The Seven Kingdoms rinnovati rispettivamente per la quarta e la seconda stagione

House of the Dragon è stata rinnovata per una quarta stagione, il cui debutto su HBO è previsto per il 2028. La terza stagione del prequel de Il Trono di Spade incentrato sui Targaryen è prevista per l’estate del 2026.

L’annuncio del rinnovo è arrivato durante una presentazione stampa di HBO a New York, dove il CEO Casey Bloys ha anche annunciato che l’altra serie prequel, l’imminente A Knight of the Seven Kingdoms, è stata rinnovata per una seconda stagione prima del debutto della prima stagione il 18 gennaio.

A Knight of the Seven Kingdoms è l‘adattamento dei racconti Dunk e Egg di George R.R. Martin e avrebbe dovuto debuttare originariamente alla fine del 2025; il debutto è stato successivamente posticipato a gennaio 2026. Questo leggero spostamento manterrebbe la serie fuori dall’accordo HBO-Sky, che sta per scadere, e disponibile per il lancio di HBO Max nel Regno Unito e in Irlanda.

A Knight of the Seven Kingdoms debutterà quasi tre anni dopo il via libera della serie nell’aprile 2023. La seconda stagione dimezzerà il divario con il debutto nel 2027.