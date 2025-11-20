HomeSerie TvNews

Diversi sequel di Game of Thrones in fase di sviluppo, conferma George R.R. Martin

Di Chiara Guida

George R.R. Martin

Mentre il franchise continua ad espandersi, l’autore George R.R. Martin ha ora confermato che sono in lavorazione diversi sequel di Game of Thrones. Dopo la conclusione di Game of Thrones nel 2019, due serie prequel e spin-off sono già state realizzate da HBO: House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms. Questi due show sono stati appena rinnovati.

Secondo Los Siete Reinos, Martin ha rivelato all’Iceland Noir Festival del 2025 che, oltre ai prequel spin-off già noti, sono in fase di sviluppo anche “un sequel o due”. Tuttavia, Martin non ha fornito alcuna indicazione su quali personaggi potrebbero essere i potenziali progetti di sequel di Game of Thrones:

Oltre a A Knight of the Seven Kingdoms e House of the Dragon, ci sono altri progetti spin-off di Game of Thrones in fase di sviluppo. La maggior parte sono prequel, e ce ne sono diversi in fase di sviluppo, forse 5 o 6 serie. E non li sto sviluppando da solo, ci sto lavorando con altre persone. E sì, ci sono un paio di sequel [in lavorazione].

Sembra che George R.R. Martin preferisca fare di tutto pur di non terminare le sue Cronache del Ghiaccio e del Fuoco…

