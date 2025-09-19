Gen V – Stagione 2: con chi sta collaborando Starlight?

La presenza di Starlight nella seconda stagione di Gen V (qui la recensione) sembrava promettente sin da quando è apparsa nel trailer ufficiale, e dopo aver visto la sua prima apparizione, l’hype è solo aumentato. Anche se potrebbe non essere una parte costante dello spin-off in futuro, l’eroina ha senza dubbio avuto un impatto importante, soprattutto dopo aver accennato al fatto che stava collaborando con altri per abbattere Vought.

Dopo aver salvato Marie da Dogknott, Starlight ha fortemente incoraggiato la promettente giovane supereroina a indagare su Odessa e scoprire di cosa si tratta. La sua missione suggeriva già che la trama della seconda stagione di Gen V avrebbe avuto un impatto sulla quinta stagione di The Boys, ma quando ha usato frequentemente il termine “noi”, Marie le ha giustamente chiesto spiegazioni, ma Starlight ha misteriosamente tenuto segreto con chi stesse collaborando.

Ha persino risposto: “Non posso”, il che significa che chiunque siano i suoi alleati sconosciuti deve essere qualcuno di importante. Di conseguenza, l’interazione tra Marie e Starlight nella seconda stagione di Gen V crea ogni sorta di possibilità su chi potrebbe essere il collaboratore dell’ex membro dei Sette, e ci sono già numerose teorie che potrebbero spiegare perché lei sia così cauta nel rivelare l’identità della sua squadra.

LEGGI ANCHE: Gen V Stagione 2: la spiegazione del comportamento di Jordan alla fine dell’episodio 3

Il commento “noi” di Starlight nella seconda stagione di Gen V potrebbe riguardare personaggi familiari

Sebbene la maggior parte degli eroi centrali di The Boys siano stati catturati da Vought, la serie ha presentato diversi altri grandi nomi che potrebbero aiutare Starlight. In primo luogo, A-Train potrebbe aver deciso di aiutare la sua ex compagna di squadra dei Sette dopo aver rimosso il suo localizzatore e essere fuggito da Vought, dato che aveva già iniziato il suo percorso di redenzione nella quarta stagione.

L’ultima volta che lo abbiamo visto stava aiutando i Boys prima di fuggire verso la libertà, ma il suo ritorno è sempre sembrato probabile, rendendolo un ottimo candidato per lavorare con Starlight. Inoltre, potrebbe non essere l’unico ex membro dei Sette in questa nuova squadra, poiché anche Queen Maeve ha molti motivi per unirsi a questa guerra contro Homelander.

La sua precedente relazione con il leader dei Sette significa che probabilmente ha visto più di chiunque altro le sue atrocità e, sebbene non abbia più i suoi poteri, la sua intuizione sarebbe comunque incredibilmente preziosa. Stan Edgar è un’altra carta jolly che potrebbe giocare contro Vought dopo che l’ex CEO è stato cacciato e inserito nella lista nera dell’azienda.

I trailer hanno già rivelato che Edgar apparirà nella seconda stagione di Gen V e, sebbene all’inizio sembrasse che avrebbe agito da solo, potrebbe partecipare in silenzio al tentativo di Starlight di combattere l’organizzazione corrotta. Ironia della sorte, anche il suo sostituto potrebbe essere coinvolto nella resistenza.

La lealtà di Ashley Barrett nei confronti di Vought non l’ha portata da nessuna parte nel corso della serie, e ha dovuto assumere il Compound V solo per salvarsi la vita. Pertanto, con l’acquisizione dei suoi poteri, potrebbe decidere di aiutare Starlight a porre fine al caos, indicando che l’eroina potrebbe aver potenzialmente riunito un’intera squadra di volti familiari.

È improbabile ma possibile che Starlight collabori con Butcher dopo la quarta stagione di The Boys

Nel corso di The Boys, Starlight e Butcher si sono scontrati ripetutamente e raramente sono stati d’accordo, ma potrebbero essere costretti a collaborare per sconfiggere Homelander e il suo potente esercito di supereroi. Ci sono stati casi in cui sono andati d’accordo, in particolare durante il salvataggio di Hughie nella seconda stagione, dimostrando di poter coesistere per una causa significativa.

Dato che entrambi vogliono porre fine alla guerra e salvare i loro alleati, non sembra impossibile che i due mettano da parte le loro divergenze e formino un’altra alleanza temporanea. Come andrebbero le cose dopo aver sconfitto il loro nemico comune è tutta un’altra questione, ma Starlight potrebbe aver deciso di fidarsi di Butcher un’ultima volta.

Purtroppo, anche se sarebbe fantastico vedere questi due lavorare di nuovo insieme, sembra un po’ troppo improbabile. I nuovi poteri di Butcher lo rendono più squilibrato che mai e sembra ancora meno empatico, il che suggerisce che potrebbe cercare di affrontare Homelander da solo, vedendo Starlight come una distrazione piuttosto che come una potenziale alleata.

Allo stesso modo, Starlight ha visto Butcher diventare sempre più un peso nel corso delle stagioni e sembra aver chiuso definitivamente con lui, il che significa che sarebbe molto più propensa a rivolgersi ai membri esiliati dei Sette. Tuttavia, la collaborazione tra i due rimane una possibilità, anche se remota, e sarebbe una grande rivelazione nella quinta stagione di The Boys.

Cipher potrebbe avere legami con la Resistenza

A giudicare dai primi tre episodi, Cipher, interpretato da Hamish Linklater, sembra essere il cattivo principale della seconda stagione di Gen V; tuttavia, potrebbe trattarsi solo di una facciata, con il nuovo preside che in realtà è un alleato di Starlight. Il suo comportamento ambiguo suggerisce che nasconda diversi segreti, soprattutto perché era a Elmira ed era presente anche durante la nascita di Marie.

Chiaramente, non è un supereroe normale, poiché i suoi poteri rimangono sconosciuti, ma il fatto che sia così interessato ai Guardiani di Godolkin, in particolare a Marie, fa intuire che ci sia qualcosa di più profondo in gioco. Il tempo dirà qual è la sua vera motivazione, ma dato che Cipher sembra determinato a vedere Marie raggiungere il suo pieno potenziale, le sue intenzioni potrebbero essere buone piuttosto che malvagie.

La storia di Gen V fa sembrare che lui voglia che Marie diventi potente quanto Homelander per continuare a rendere i supereroi più forti degli umani, ma se è segretamente collegato alla resistenza, potrebbe in realtà vedere Marie come la migliore possibilità al mondo di sconfiggere Homelander. Sebbene al momento non ci sia nulla che colleghi Starlight a Cipher, ha senso che sia stato lui a parlarle del Progetto Odessa, e se davvero sta collaborando con i principali eroi della serie, sarebbe un ottimo colpo di scena.

Starlight potrebbe riferirsi agli Starlighters, ma c’è un problema

Nonostante Gen V abbia organizzato una grande collaborazione per Starlight, è possibile che lei stia semplicemente lavorando con un gruppo di Starlighters. Il sostegno che riceve da gran parte dell’opinione pubblica significa che alcuni sarebbero abbastanza coraggiosi da farsi avanti e aiutarla a scoprire i segreti più grandi di Vought nel tentativo di sconfiggerli una volta per tutte.

Questo darebbe alla quinta stagione di The Boys ancora più personaggi da uccidere, dato che questi Starlighter sarebbero sacrificabili, ma c’è un problema con questa teoria. Gen V ha posto grande enfasi sulla domanda di Marie e sulla risposta di Starlight, il che renderebbe un po’ deludente la rivelazione che si trattava solo di normali civili che aiutavano l’eroina protagonista.

Lo spin-off ha suggerito intenzionalmente che chiunque stia aiutando Starlight merita di essere protetto, anche da Marie, quindi non può trattarsi semplicemente di alcuni sostenitori senza nome. Di conseguenza, è molto più probabile che il personaggio accennato in Gen V sia qualcuno che ha già un ruolo importante nella serie, e questo mistero sembra destinato a giocare un ruolo importante nella stagione finale di The Boys.

LEGGI ANCHE: Gen V – Stagione 2: quando è ambientata la seconda stagione nella linea temporale di The Boys