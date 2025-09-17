HomeSerie TvApprofondimenti

Gen V – Stagione 2: quando è ambientata la seconda stagione nella linea temporale di The Boys

La seconda stagione di Gen V continua la narrazione generale della serie The Boys, lasciando alcune domande aperte riguardo alla linea temporale. La satira dark sui supereroi di Amazon ha preso vita propria, mentre il pubblico attende non solo la quinta e ultima stagione di The Boys, ma anche il futuro di Gen V e di molti altri spin-off.

La prima stagione di Gen V si è svolta tra la terza e la quarta stagione di The Boys, stabilendo una continuità tra le serie. La prossima serie spin-off, Vought Rising, sarà ambientata molto prima, esaminando il mondo immaginario degli anni ’50. Con l’espansione del franchise, diventerà sempre più difficile determinare quando si svolge ogni stagione.

La seconda stagione di Gen V si svolge dopo la quarta stagione di The Boys

The Boys 4 spiegazione finale

Come nel caso della stagione introduttiva di Gen V, la nuova stagione si svolge tra le stagioni di The Boys. La serie si svolge dopo la quarta stagione e inizia in particolare all’inizio del nuovo anno scolastico alla Godolkin University. Questo crea una linea temporale specifica da cui il pubblico può partire.

La stagione 4 di The Boys includeva le elezioni presidenziali e il giorno dell’insediamento, il che la collocherebbe nel mese di gennaio. Ciò significa che Gen V si svolge circa 8 mesi dopo, a partire da agosto. Questo permette di creare una certa distanza dagli eventi della serie precedente, pur mantenendo il lasso di tempo tra le stagioni di Gen V parte integrante della storia.

Come la seconda stagione di Gen V gestisce le conseguenze della presa di potere di Homelander

Gli eventi di The Boys sono più che mai parte integrante di Gen V, ora che Homelander ha essenzialmente preso il controllo del paese ed è all’apice del suo potere individuale. Allo stesso modo, dalla fine della prima stagione di Gen V si sono verificati eventi che coinvolgono i personaggi della serie. Tra questi c’è il periodo di prigionia di Marie e compagni.

Naturalmente, abbiamo visto alcuni dei personaggi di Gen V nella quarta stagione di The Boys, con Cate e Sam che aiutano i Sette alla fine della stagione. Questo avrà un impatto sulle loro storie nella seconda stagione di Gen V, con loro che fanno i conti con il loro ruolo negli affari di Homelander.

La seconda stagione sta già preparando il terreno per la quinta stagione di The Boys

Sebbene possa essere frustrante per i fan che guardano specificamente Gen V vedere la nuova stagione concentrarsi così tanto su The Boys, questa sarà l’ultima volta. La quinta stagione di The Boys concluderà il primo capitolo generale del franchise, lasciando aperto il futuro di Gen V per intraprendere il proprio percorso.

All’SDCC 2025 è stato rivelato che Starlight avrebbe avuto un cameo nella premiere della seconda stagione di Gen V, e non è l’unica supereroina della serie principale ad apparire nella nuova stagione dello spin-off. Sarebbe difficile per Gen V ignorare la storia di The Boys, e la serie dovrebbe includere alcuni sviluppi importanti.

