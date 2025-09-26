Matlock – Stagione 1, la spiegazione del finale

È stata una corsa sfrenata, ma la prima stagione di Matlock è finalmente giunta al termine, ponendo le basi per una trama che dovrebbe avere effetti duraturi. Non dovrebbe sorprendere che nel finale del reboot sempre più paranoico di Matlock accadano molte cose. Billy finalmente esprime a parole il suo rapporto di amore/odio con Sarah, Olympia lotta per mantenere la sua relazione con Matty nonostante tutto ciò che è successo, e la stessa Matty ammette le proprie colpe. In breve, quasi tutti i membri del cast di Matlock hanno un momento importante.

Considerando la forza delle recensioni di Matlock, non sorprende che il finale della stagione 1 sia uno degli episodi più incredibilmente ben realizzati della televisione recente. Quasi tutte le domande in sospeso trovano una risposta prima dei titoli di coda, ma alcune domande trovano una risposta che ci fa chiedere cosa potrebbe succedere in seguito. Questo ci lascia con molte domande a cui rispondere. Fortunatamente, il finale della prima stagione di Matlock è almeno abbastanza cortese da tenere la maggior parte di esse separate l’una dall’altra.

Il finale della prima stagione di Matlock si conclude con 4 colpi di scena

Hanno dato il massimo per questo episodio

Olympia scopre che Julian era davvero responsabile dell’insabbiamento del caso Wellbrexa, ma non ha ancora deciso come affrontare la questione. Billy scopre che Claudia è incinta. Alfie rintraccia suo padre. E nel bel mezzo di tutto questo, non si sa quanto tempo resterà a Matty prima che il suo segreto venga finalmente svelato. Olympia potrebbe essere dalla sua parte in senso morale, ma quell’alleanza non è ancora stata cementata. Ci sono ancora forti vibrazioni che la prossima stagione potrebbe vedere la scoperta della frode di Matty.

Tutte queste questioni si combinano insieme per rendere il finale della prima stagione di Matlock piuttosto pesante. A parte la potenziale scoperta di Matty, che Olympia le ha tenuto sospesa sopra la testa per un paio di episodi, la maggior parte delle rivelazioni del finale avvengono così rapidamente che c’è poco tempo per teorizzare su di esse. Forse Billy è il padre del bambino di Claudia. Forse questo strano uomo è il padre di Alfie. E Olympia potrebbe alla fine dover scegliere tra proteggere un’amica o il padre dei suoi figli. Queste sono grandi domande che chiaramente non troveranno risposta fino alla seconda stagione di Matlock.

Olympia nasconderà a Madeline la verità sul ruolo di Julian nella Wellbrexa?

C’è stato un breve momento nel finale di stagione di Matlock in cui sembrava che forse Julian non fosse davvero colpevole. Ha davvero pagato il brownstone con i suoi soldi, e non era solo un pagamento da parte di Senior. Sfortunatamente, Olympia scopre presto che Julian ha preso lo studio Wellbrexa e lo ha tenuto in una cassetta di sicurezza. Non è del tutto chiaro perché lo abbia tenuto in banca invece che nel tritadocumenti, dove oggettivamente dovrebbe stare, ma ha fatto quello che ha fatto.

Avevamo già visto all’inizio dell’episodio che Julian tiene più all’approvazione di suo padre che a qualsiasi altra cosa. Ha letteralmente pianto per la promozione di Olympia, e Senior lo rimprovera più tardi in un modo che è a metà strada tra la dura verità e l’abuso vero e proprio. Olympia e Julian hanno raggiunto solo di recente un punto solido nella loro relazione come co-genitori, quindi è difficile immaginare che lei possa smascherare Julian in questo momento. Non c’è dubbio che alla fine i piccioni torneranno al nido. Potrebbero solo volare lungo la strada panoramica per arrivarci.

L’arrivo del padre di Alfie può creare ulteriori conflitti nella famiglia Kingston

Per gran parte della stagione, Matty ed Edwin hanno avuto opinioni divergenti sulla questione di contattare il probabile padre di Alfie. Ma nei momenti finali del finale della prima stagione di Matlock, sembra che Alfie abbia preso in mano la situazione. Poiché abbiamo appena conosciuto quest’uomo, non ci sono ancora prove sufficienti per dimostrare che l’uomo che sostiene di essere il padre di Alfie stia dicendo la verità. Ma che lo sia o meno, il suo arrivo sconvolge la famiglia di Matty in molti modi.

Il padre di Alfie potrebbe creare conflitti completamente nuovi per la serie. Sebbene la morte di Ellie sia stata la motivazione principale di Matty per tutta la stagione, non si è discusso molto sul coinvolgimento di altre persone. Se così fosse, il padre di Alfie sarebbe un sospettato naturale. Ciò significa che la seconda stagione di Matlock potrebbe approfondire la figura del padre di Alfie e il suo rapporto con Ellie. E poiché i capifamiglia erano già in disaccordo sul fatto di contattarlo, il suo arrivo probabilmente alimenterà ancora di più la discussione.

Come la partnership di Olympia con Jacobson Moore influisce sul piano di vendetta di Madeline

All’inizio del finale della prima stagione di Matlock, viene rivelato che Olympia ha vinto la lunga corsa per diventare partner contro Julian, che si è svolta negli ultimi episodi. Ci sono stati momenti in cui sembrava che non avesse alcuna possibilità. Ma dopo aver battuto un marchio importante e aver vinto un caso di omicidio, non c’è dubbio che Olympia abbia fatto la sua parte per conquistare questa posizione di partner. E anche dopo aver risposto a Senior nella sala conferenze piena di coriandoli, accetta la posizione con la stessa grazia che ha dimostrato in tutte le principali trame di questa stagione.

Tuttavia, il fatto che attualmente stia nascondendo un segreto importante sul suo ex marito mette le cose in una posizione piuttosto precaria. Matty tiene a Olympia, e sembra che il sentimento sia reciproco. Ma Olympia non dovrebbe essere giudicata per il fatto di tenere anche al padre dei suoi figli. Lui ha dimostrato di essere un buon genitore e, soprattutto, un brav’uomo. Matty conosce abbastanza bene la dipendenza da rendersi conto, a un certo punto, che mettere da parte i farmaci della Wellbrexa avrebbe semplicemente portato a morti un po’ più cruente. Si spera che, essendo Olympia sua partner, Matty avrà ancora dei compiti lavorativi che la distrarranno da quella terribile realtà.

Cosa significa il finale della prima stagione di Matlock per la seconda stagione

Le pareti di Matty si stanno chiudendo e la possibilità che il suo inganno venga scoperto potrebbe avere conseguenze di vasta portata. Sarah ha accettato casi alle spalle di Olympia solo perché Matty le ha soffiato il caso Autry, e Matty ha preso quel caso a Sarah pur sapendo che Sarah aveva un’esperienza personale con la demenza. Anche se il suo obiettivo generale può sembrare nobile, Matty ha fatto cose terribili per raggiungerlo. È una situazione sfortunata che la serie dovrà risolvere prima che la storia giunga al termine.

La triste realtà è che, sebbene Kathy Bates abbia sicuramente reso il personaggio più che simpatico, Matty non è cresciuta molto in questa stagione. Olympia ha tutto il diritto di sentirsi ferita dopo aver scoperto la verità sulla loro relazione, ma Matty risponde a quel dolore con un ulteriore ricatto. Qualunque direzione prenderà Matlock nella prossima stagione, la posta in gioco sta aumentando. E che si tratti di Matty, Julian, Olympia o tutti e tre, sembra che qualcuno finirà sott’acqua prima che questa storia giunga al termine.