Matlock – Stagione 2: cast, trama e tutto quello che sappiamo

Il reboot non ortodosso della CBS di Matlock ha affascinato e scioccato nella sua prima stagione, e la serie procedurale legale con Kathy Bates ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione. Basato sull’omonima serie degli anni ’80, il reboot moderno segue un avvocato settantenne di nome Matty Matlock (Bates) che torna nel mondo della legge e usa il suo status modesto per arrivare al fondo dei suoi casi.

Sebbene la serie presenti la stessa struttura procedurale del suo predecessore, ha l’aggiunta di esplorare il misterioso passato di Matty, che coinvolge una tragedia del suo passato.

Sebbene i reboot di serie classiche non siano una novità (Quantum Leap, Hawaii Five-0, ecc.), Matlock è una versione davvero originale perché aggiunge un elemento inedito. Nella versione di Kathy Bates, la serie Matlock degli anni ’80 con Andy Griffith esiste nell’universo come programma televisivo, e non è esattamente una coincidenza che i personaggi principali abbiano lo stesso nome.

Inoltre, Matty Matlock non è un avvocato spiritoso dal cuore d’oro, ma una madre in lutto con la missione di smascherare i responsabili della morte di sua figlia. Questo ha reso la seconda stagione una proposta interessante e la serie è stata rapidamente rinnovata.

Ultime notizie su Matlock – Stagione 2

Il cast di Matlock ha alcune ottime idee per le guest star

Sebbene la prima stagione di Matlock sia terminata, il cast è ancora al lavoro. Durante la pausa stagionale, i membri del cast hanno partecipato a eventi organizzati dalla CBS e da vari media per discutere della serie. Nelle ultime notizie sulla seconda stagione di Matlock, il cast ha espresso richieste entusiasmanti per la nuova stagione.

Sia Jason Ritter che Skye P. Marshall hanno dichiarato a Entertainment Tonight che stanno facendo pressioni per avere alcune guest star molto specifiche. Sia Ritter che Marshall sono sposati con altri attori e entrambi vorrebbero vedere i loro coniugi come guest star nella serie.

Organizzare gli impegni potrebbe essere difficile per la moglie di Ritter, dato che Melanie Lynskey è piuttosto impegnata con Yellowjackets. Il marito di Marshall, Edwin Hodge, ha appena terminato con successo la serie FBI: Most Wanted, quindi potrebbe essere in grado di partecipare come guest star tra un progetto e l’altro.

Il cast di Matlock è anche interessato a coinvolgere la leggenda della musica country Dolly Parton come guest star nella serie. La Parton ha effettivamente risposto alla loro richiesta tramite Entertainment Tonight. Ha confermato di essere a conoscenza dell’interesse, ma quando è stata contattata inizialmente, suo marito era molto malato.

La Parton ha indicato che sarebbe ancora interessata ad apparire nella serie in futuro.

La seconda stagione di Matlock è confermata

La seconda stagione è in arrivo

La CBS ha corso un grosso rischio quando ha deciso di rilanciare Matlock, e sebbene i rilanci abbiano avuto successo, in alcuni casi hanno anche fallito miseramente. Tuttavia, il successo immediato di Matlock ha messo a tacere queste preoccupazioni e la CBS ha rapidamente rinnovato lo show per una seconda stagione.

Con il potere delle star di Kathy Bates a sostenere lo show, il secondo episodio ha mantenuto lo slancio della sua esplosiva premiere, raggiungendo 6,38 milioni di spettatori. Anche se questi numeri sono leggermente diminuiti durante la stagione di debutto di 18 episodi (con una media di 6,1 milioni di spettatori per TV Series Finale), il successo immediato ha reso necessario un rinnovo.

Matlock è andato in onda per la prima volta domenica 22 settembre 2024 e la prima stagione si è conclusa il 17 aprile 2025.

Con la prima stagione ormai alle spalle, l’attenzione può finalmente spostarsi sulla seconda, anche se i dettagli sono ancora piuttosto scarsi. Mentre la stagione 1 ha avuto un percorso lungo e insolito verso il piccolo schermo, si prevede che la stagione 2 di Matlock tornerà presto, e i programmi televisivi in genere mantengono un calendario piuttosto serrato.

Sebbene non sia stato ancora confermato nulla, la stagione 2 di Matlock debutterà nell’autunno 2025, circa un anno dopo il debutto della stagione 1 nel 2024. Le riprese si svolgeranno durante l’estate del 2025.

Secondo il palinsesto televisivo della CBS per il 2025, Matlock manterrà il suo posto il giovedì sera per la rete.

Dettagli sul cast della seconda stagione di Matlock

A differenza dei soliti programmi televisivi, il reboot di Matlock ha automaticamente attirato l’attenzione grazie alla sua star di prima grandezza. La vincitrice di Oscar, Emmy e Golden Globe Kathy Bates è la protagonista della serie nel ruolo di Matty Matlock (alias Madeline Kingston) e tornerà nella seconda stagione.

Sono circolate voci secondo cui la Bates avrebbe intenzione di ritirarsi dopo aver definito la serie la sua “ultima danza”, ma lei ha chiarito il suo commento in un’intervista a People, spiegando che ama lo show e che è stata conquistata dal colpo di scena nella sceneggiatura del pilot. Ha dichiarato al giornale: “Non riesco a credere di avere 76 anni e voglio che lo show vada in onda per altri cinque anni”.

Allo stesso modo, sarà affiancata da Skye P. Marshall nel ruolo di Olympia, l’alleata incerta di Matty, soprattutto dopo che è appena diventata socia dello studio. Anche se Julian Markston, interpretato da Jason Ritter, ha lasciato lo studio, è stato confermato che tornerà nella seconda stagione. La showrunner Jennie Snyder Urman ha confermato personalmente il ritorno.

Poco dopo il finale della prima stagione, Urman ha parlato candidamente del ritorno di Julian (Jason Ritter), che apparentemente ha lasciato la serie dimettendosi dallo studio. “No, ne avrete ancora”, ha detto Urman, “ci saranno tantissime cose che succederanno!”

L’annuncio non è particolarmente sorprendente, considerando quanto Julian sia fondamentale nella vita di Senior e Olympia. Tuttavia, non è chiaro quanto sarà importante il ruolo di Julian nella seconda stagione, e potrebbe essere in qualche modo ridimensionato dal momento che non sarà più in ufficio.

Leggi qui il commento completo di Urman:

Voglio dire, [inseguire Senior] è sicuramente una mossa intelligente per ottenere ciò che Olympia desidera.

No, ne avrai ancora di più… Ha appena lasciato lo studio. Ha appena lasciato lo studio. Sì, succederanno tantissime cose! Davvero tantissime cose. [Ride]

Il finale della prima stagione ha anche introdotto Niko Nicotera, un uomo che sostiene di essere il padre di Alfie (Aaron Harris), e che tornerà nella seconda stagione.

Una cosa meno facile da prevedere sono le guest star settimanali dello show, e si prevede che la seconda stagione continuerà con il casting settimanale. Come la serie TV originale ambientata in tribunale, il reboot di Matlock si basa sul formato “caso della settimana”, e questo richiede un nutrito gruppo di comprimari e guest star occasionali che recitino al fianco di Matty e dei suoi colleghi.

Se il cast riuscirà nel suo intento, il pubblico potrebbe vedere personaggi del calibro di Melanie Lynskey, Edwin Hodge e Dolly Parton nella terza stagione. Questi attori aggiungerebbero un tocco di talento alla serie. Skye P. Marshall ha offerto una grande opportunità a Parton: interpretare Cindy Shapiro, l’amica d’infanzia di Matty e sua sorella, che è stata più volte menzionata.

Dettagli della trama della seconda stagione di Matlock

Matlock ha sorpreso il pubblico con un colpo di scena nel suo episodio di debutto, e questo approccio imprevedibile è continuato fino al finale della stagione 1. Ora che la prima stagione è terminata, ha posto le basi per una direzione piuttosto chiara per la stagione 2 e ha lasciato una miriade di cliffhanger irrisolti.

In primo luogo, Olympia ha ottenuto la promozione al posto del suo ex, Julian, e il figlio del capo ha deciso di licenziarsi. Olympia ha poi trovato lo studio Wellbrexa nella cassetta di sicurezza di Julian, e lui ha confessato perché lo aveva, il che significa che non era così innocente come sosteneva.

Questo cambierà senza dubbio la loro dinamica, anche se Olympia probabilmente proteggerà il padre dei suoi figli dall’accusa per proteggere i suoi figli. Nel frattempo, la relazione tra Olympia e Matty ha raggiunto una fase stabile, ma ora è Olympia ad avere un grande segreto, avendo appena detto a Matty che Julian non avrebbe potuto rubare lo studio.

Questo sarà un peso difficile da affrontare per Olympia nella seconda stagione, ma essendo una persona che ama la giustizia sotto forma di azioni legali collettive, Skye P. Marshall crede che il suo personaggio troverà un modo creativo per affrontarlo.

In un’intervista insieme a Jason Ritter per TV Insider, Marshall ha affermato che Olympia è il tipo di persona che affronta le minacce più grandi. Con Julian che agisce su ordine di suo padre, l’obiettivo di Olympia nella seconda stagione sarà probabilmente Senior:

Penso che fin dal primo giorno del pilot di Matlock, Olympia sia stata concentrata come un raggio laser sulla giustizia. Matty ha un caso. C’è una vittima coinvolta. Mettiamoci al lavoro, ma anche Julian ha un dittatore, giusto? Allora, chi ti ha detto di farlo e chi ha detto a lui di farlo? Penso che Olympia rappresenti le persone che non hanno la capacità o la volontà di ottenere giustizia per se stesse, e che scoprirà chi è il responsabile e poi otterrà l’azione collettiva dai pezzi grossi. Penso che punterà ai pezzi grossi e non lascerà che tutto questo ricada sul mio ex marito.

Infine, il cosiddetto padre di Alfie è uscito allo scoperto, ma non è chiaro se stia dicendo la verità, dato che Matlock è costruito sui colpi di scena. La sua presenza influirà sulla dinamica familiare di Matty, mentre la serie continua con il suo formato “caso della settimana”.

Anche se i fan dovranno aspettare un po’ prima di vederlo, il cast di Matlock ha detto chiaramente in diverse interviste che vorrebbe fare un episodio musicale. L’interesse è nato dai fan che hanno apprezzato i balli di Ritter nelle sue interviste sui social media. Marshall e Ritter sono entrambi entusiasti di questa possibilità, anche se non è ancora confermata.

Ciò che è confermato è un episodio molto diverso per la seconda stagione di Matlock. La serie della CBS avrà un crossover con un’altra serie di successo della CBS, Elsbeth. Entrambe le serie sono ambientate a New York, ma non è ancora chiaro come i personaggi di ciascuna serie si incroceranno.

Le rivelazioni della prima stagione non hanno completamente privato Matty della sua motivazione, e lei non è ancora arrivata al fondo del caso Wellbrexa. Anche se questo probabilmente non sarà il fulcro della serie per sempre, potrà almeno continuare per tutta la seconda stagione, mentre lei continua a cercare ostinatamente la verità sulla morte di sua figlia.

La seconda stagione di Matlock ha molto su cui lavorare, e prima o poi sono previsti altri colpi di scena.