Mercoledì – Stagione 2: guida al cast e ai personaggi della serie Netflix

Sono passati quasi tre anni da quando Netflix ha lanciato Mercoledì, la serie comico-misteriosa che segue le avventure della figlia maggiore della famiglia Addams alla Nevermore Academy. La prima stagione è diventata rapidamente il secondo titolo più popolare di sempre della piattaforma e ciò è dovuto in gran parte ai nuovi personaggi e, naturalmente, alle nuove interpretazioni dei vecchi personaggi ideati dai creatori della serie Alfred Gough e Miles Millar, che sono anche i produttori esecutivi della serie insieme al visionario regista Tim Burton.

Ora, quei personaggi sono tornati per la seconda stagione, i cui primi 4 episodi sono disponibili su Netflix dal 6 agosto (i successivi arriveranno invece dal 3 settembre). Ai volti già noti si aggiungono però anche nuovi personaggi ed ecco allora che si rende utile questa guida al cast di Mercoledì, andando alla scoperta dei protagonisti della serie e agli attori che li interpretano.

LEGGI ANCHE: Mercoledì – Stagione 1: cosa ricordare prima della stagione 2

Il cast e i personaggi di Mercoledì

Mercoledì Addams (Jenna Ortega)

Jenna Ortega interpreta Mercoledì, l’iconica figlia della famiglia Addams, che è tornata alla Nevermore Academy per il suo secondo anno dopo aver salvato la scuola nella prima stagione. Dopo aver trascorso le vacanze estive affinando le sue capacità psichiche, ha una visione della morte della sua compagna di stanza e lavora per tutta la seconda stagione per risolvere un nuovo mistero e salvarla.

Pugsley Addams (Isaac Ordonez)

Il più giovane dei figli Addams, Pugsley entra alla Nevermore come studente del primo anno nella seconda stagione. Anche se Mercoledì mostra apertamente disprezzo per il suo fratellino, in realtà è molto protettiva nei suoi confronti: è stata infatti mandata alla Nevermore solo dopo aver reagito violentemente contro i bulli che lo tormentavano nella loro vecchia scuola. Dopo brevi apparizioni nella prima stagione, Isaac Ordonez riprende il ruolo come personaggio fisso della serie.

Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones)

Mercoledì era già imbarazzata da sua madre, Morticia Addams, ma la situazione peggiora nella seconda stagione quando la matriarca della famiglia Addams si trasferisce in una casa nel campus. Le tensioni familiari aumentano, soprattutto con l’arrivo della madre di Morticia, Hester Frump. Ad interpretare la madre di Mercoledì, ritroviamo ancora una volta l’attrice Catherine Zeta-Jones.

Gomez Addams (Luis Guzmán)

Il padre di Mercoledì, Gomez Addams, è un padre di famiglia in tutto e per tutto. Ogni sua parola è un elogio alla moglie e ai figli, con grande disappunto della figlia. Nella seconda stagione, con Mercoledì e Pugsley al Nevermore e Morticia che accetta un nuovo ruolo nel campus, Gomez può trascorrere più tempo nel luogo in cui lui e sua moglie si sono innamorati perdutamente.

Enid (Emma Myers)

Enid, interpretata da Emma Myers, è la compagna di stanza di Mercoledì alla Nevermore, nonché la sua migliore amica, anche se Mercoledì non userebbe mai queste parole. Il suo ottimismo colorato come un arcobaleno fa spesso da contrappunto al comportamento gotico e cinico dell’amica. Nonostante le loro differenze, le due sono compagne fedeli. Enid è una licantropa e alla fine della prima stagione si trasforma per la prima volta in lupo. Nella seconda stagione, il suo nuovo benessere all’interno della comunità dei licantropi cambia la sua vita e il suo status sociale.

Mano (Victor Dorobantu)

Il mago rumeno Victor Dorobantu tornerà sullo schermo nella seconda stagione di Mercoledì – o almeno lo farà la sua mano disincarnata. Egli interpreta infatti Mano, un fedele compagno della famiglia Addams dalle origini misteriose. Nella serie, vive con Mercoledì a Nevermore e la aiuta a spiare i sospetti e a risolvere i misteri.

Il preside Dort (Steve Buscemi)

Nuovo preside di Nevermore, il preside Dort è chiassoso, appariscente e porta nella scuola una propensione per l’“orgoglio degli emarginati”, senza alcun riguardo per le persone normali. Noto per il suo entusiasmo e la sua singolarità, Steve Buscemi è la scelta perfetta per interpretare il personaggio e un’aggiunta logica all’universo degli Addams.

Bianca (Joy Sunday)

A Mercoledì non mancano certo le rivali, ma nella prima stagione Bianca, interpretata da Joy Sunday, era una delle più agguerrite. Sirena e regina della scuola, Bianca compete costantemente con Mercoledì per tutta la prima stagione, prima che le due finiscano per appianare le loro divergenze quando Bianca salva la vita a Mercoledì. Nella seconda stagione diventeranno ancora più amiche, ma ognuna di loro sarà messa alla prova a modo suo.

Eugene (Moosa Mostafa)

Curioso, dolce e inaspettatamente coraggioso, Eugene è uno dei pochi studenti di Nevermore che Mercoledì potrebbe osare chiamare amico. Con la sua capacità di controllare le api, diventa un difensore molto potente nel climax della prima stagione. Nella seconda stagione, diventa compagno di stanza del fratello di Mercoledì, Pugsley.

Tyler (Hunter Doohan)

Tyler, interpretato da Hunter Doohan, è rimasto in una situazione disperata alla fine della prima stagione. Rivelatosi come il mostro – un hyde, per la precisione – e catturato dalle autorità, è stato visto l’ultima volta mentre veniva trasportato alla struttura psichiatrica di Willow Hill. Anche se è riuscito ad affascinare Mercoledì nella prima stagione, è improbabile che riesca a ingannarla di nuovo. Ma possiede informazioni uniche sui segreti della città di Jericho, che potrebbero tornare utili a Mercoledì mentre risolve il suo prossimo mistero.

Ajax (Georgie Farmer)

Ajax, interpretato da Georgie Farmer, è uno studente della Nevermore, ma non nel senso che pensate. Sotto il suo berretto si nasconde una chioma di serpenti che trasformano in pietra chiunque li guardi direttamente: è un gorgone. È inoltre l’interesse amoroso di Enid, ma la loro relazione entra in una fase precaria nella seconda stagione, quando entrambi scoprono i propri poteri soprannaturali.

Agnes (Evie Templeton)

Dopo aver salvato la scuola alla fine della prima stagione, Mercoledì torna a Nevermore nella seconda stagione, tormentata da una fama indesiderata. La leader del fan club è Agnes, una nuova studentessa interpretata da Evie Templeton la cui idolatria causa a Mercoledì un immenso fastidio.

Bruno (Noah B. Taylor)

Bruno è il nuovo lupo mannaro di Nevermore, il cui fascino e bellezza complicano ulteriormente la già tesa relazione tra Enid e Ajax. È interpretato dall’attore esordiente Noah B. Taylor.

Lurch (Joonas Suotamo)

Lurch, il fidato e imponente maggiordomo della famiglia Addams, simile a Frankenstein, è un personaggio fondamentale dell’iconografia degli Addams. Precedentemente interpretato da George Burcea, nella seconda stagione il ruolo è affidato a Joonas Suotamo. Alto 2,11 metri, Suotamo è famoso soprattutto per aver interpretato Chewbacca in diversi film recenti di “Star Wars”.

Nonna Hester Frump (Joanna Lumley)

Hester Frump è la madre di Morticia Addams e nonna di Mercoledì. Sebbene il suo personaggio risalga ai fumetti originali della Famiglia Addams, farà il suo debutto su Netflix nella seconda stagione di Mercoledì, interpretata da Joanna Lumley. Ricca imprenditrice proprietaria delle pompe funebri Frump, è fredda e spietata, il che la rende uno dei rari membri della famiglia che aiuta Mercoledì a sentirsi compresa.

Zio Fester (Fred Armisen)

Fester Addams ha invece fatto un’entrata tardiva ma memorabile nella prima stagione come lo strano, contorto e intrigante zio di Mercoledì. Fred Armisen riprende il ruolo nella seconda stagione, aiutando Mercoledì a risolvere i suoi casi con i suoi superpoteri elettrici e il suo senso dell’umorismo eccentrico.

Sceriffo Galpin (Jamie McShane)

Poliziotto schietto che segue le prove, lo sceriffo Galpin è un tipo normale che si scontra con Mercoledì, desiderando che l’adolescente stia fuori dai piedi. Tuttavia, entrambi sono impegnati a mantenere Jericho al sicuro e a risolvere i suoi casi paranormali, quindi finiscono per collaborare. Ma dopo che alla fine della prima stagione si è scoperto che suo figlio è un mostro, perde il lavoro e la fiducia della città. Nella seconda stagione, svolge un ruolo cruciale nel guidare Mercoledì verso il nuovo mistero che deve risolvere.

Sceriffo Santiago (Luyanda Unati Lewis-Nyawo)

Interpretata da Luyanda Unati Lewis-Nyawo, lo sceriffo Santiago prende il posto dello sceriffo Galpin come nuova prima linea di difesa della città. Intelligente e motivata, Santiago vuole fare del bene alla comunità e, a differenza del suo predecessore, è disposta a collaborare con Mercoledì per risolvere i misteri più recenti di Jericho.

Miss Capri (Billie Piper)

Billie Piper si unisce alla seconda stagione di Mercoledì nei panni di Miss Capri, la nuova insegnante di musica di Nevermore, che cerca di coltivare le capacità musicali di Mercoledì e allo stesso tempo offre guida a Enid in quanto sua compagna licantropa. Musicista di talento fin da piccola, porta con sé un po’ di storia a Nevermore e forse anche qualche segreto.

Professor Orloff (Christopher Lloyd)

Christopher Lloyd si unisce al cast della seconda stagione di Mercoledì nel ruolo del professor Orloff, il più anziano e severo insegnante di Nevermore. Il casting segna il ritorno di Lloyd nell’universo della Famiglia Addams, dato che in precedenza aveva interpretato lo zio Fester nel film del 1991 “La famiglia Addams” e aveva ripreso il ruolo nel sequel del 1993 “La famiglia Addams 2”.

Il Kansas City Scalper (Haley Joel Osment)

Haley Joel Osment – celebre per essere stato il bambino di Il sesto senso – è guest star nel primo episodio della seconda stagione di Wednesday nei panni di un serial killer chiamato Kansas City Scalper, su cui Mercoledì è ossessionata fin da bambina. In un’anteprima pubblicata a maggio, appare trasandato e squilibrato, brandendo una bambola inquietante che assomiglia in modo inquietante alla nostra eroina titolare, che, com’era prevedibile, gli dà la caccia.

LEGGI ANCHE: Mercoledì – Stagione 2: la spiegazione del finale della Parte 1