Una pallottola spuntata: la produttrice racconta com’è nato quell’insospettabile cameo nel film

La produttrice di Una pallottola spuntata, Erica Huggins, spiega come hanno coordinato un cameo inaspettato che vediamo nel film. La commedia action del 2025 con Liam Neeson nel ruolo del Tenente Frank Drebin Jr. e Pamela Anderson in quello di Beth è un remake dell’omonimo classico di David Zucker del 1988.

In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant, Huggins ha rivelato come è nata l’idea per il cameo di Dave Bautista in Una pallottola spuntata. La produttrice ha raccontato che volevano “una star d’azione” per la gag, per catturare la sensazione di sentirsi stranamente fuori posto in questo universo, “un agente” ha sussurrato il nome di Dave Bautista e hanno capito che era perfetto per il ruolo. Huggins ha anche ammesso di non aver preso in considerazione nessun altro per il ruolo:

“Ok, quindi avevamo l’idea di fare un cameo. Non sapevamo esattamente come avremmo fatto a realizzarlo. [Il regista] Akiva [Schaffer], [gli sceneggiatori] Dan [Gregor] e Doug [Mand] hanno avuto questa idea, che ho trovato molto divertente quando l’abbiamo sentita e volevamo una star d’azione che sembrasse completamente estranea al suo ruolo, seduta nel mezzo di questa scena.

E Bautista, credo che un agente abbia sussurrato questa idea e la reazione è stata tipo, “Ah, eccolo lì”. Quindi è stato il primo, quello che volevamo davvero. E il fatto che abbia detto di sì è sempre una buona cosa.”

Dave Bautista si dà alla commedia con Una Pallottola Spuntata?

Con un passato nel wrestling, Dave Bautista è diventato una figura di spicco a Hollywood, avendo recitato in diversi importanti film d’azione, tra cui Guardiani della Galassia, Dune e Spectre. La sua iconica interpretazione di Drax il Distruttore nell’MCU ha anche consolidato la sua reputazione di attore dal talento comico, il che lo ha reso la scelta perfetta per la gag di Una Pallottola Spuntata.

L’attore appare nel finale del film per sostituire Frank durante lo scontro finale con Cane (Danny Huston). Il cameo improvviso vede Bautista riprendere da dove Frank si era interrotto a metà del monologo con un’espressione seria, mentre il Tenente di Neeson si prende una pausa per andare in bagno. I commenti di Huggins spiegano l’idea alla base del cameo e chiariscono come Bautista sia misteriosamente finito nel reboot.

Come mai proprio Dave Bautista?

Prima di fare un’apparizione inaspettata in questa commedia d’azione, Dave Bautista ha recitato al fianco di Pamela Anderson in The Last Showgirl del 2024, interpretando il suo ex interesse amoroso. Nel frattempo, in Una pallottola spuntata, Beth ha una relazione sentimentale con Frank, il che rende il cameo ancora più divertente.