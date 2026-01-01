Stranger Things – Stagione 5: spoiler e rivelazioni dal finale di serie

Stranger Things è ufficialmente giunto al termine con un episodio finale di due ore che ha offerto numerose rivelazioni narrative di grande importanza e molte sorprese. Dopo la conclusione del Volume 2 della quinta stagione di Stranger Things, la serie aveva il compito di chiudere numerose linee narrative. Sebbene alcuni destini restino volutamente aperti, l’episodio finale conferma in modo efficace il destino della maggior parte dei personaggi.

Il finale, intitolato “Il mondo reale”, presenta lo scontro definitivo contro Vecna, dal quale il Party esce vittorioso. Tuttavia, non tutti i personaggi di Stranger Things ottengono un lieto fine, soprattutto dopo che Undici prende una decisione difficile riguardo al proprio destino nel Sottosopra.

Mike crede che Undici sia ancora viva

Dopo un’ultima partita a Dungeons & Dragons con Lucas, Dustin, Will e Max, Mike rivela ciò che pensa davvero sia accaduto a Undici. Sceglie di credere che Kali abbia aiutato a creare un’illusione al Varco, facendo sembrare che El fosse morta quando il Sottosopra è stato distrutto.

Grazie a questa illusione, la vera El sarebbe riuscita a rendersi invisibile e a fuggire senza che l’esercito e i suoi amici se ne accorgessero. Mike immagina quindi che Undici abbia infine trovato la pace. Sebbene la teoria di Mike non sia confermata in modo definitivo, nell’epilogo del finale di serie di Stranger Things Undici viene mostrata mentre cammina su una montagna ricca di cascate, in quello che sembra essere l’Islanda.

Kali muore nel Sottosopra

Kali viene quasi uccisa da Akers quando l’esercito arriva nella versione del Sottosopra del laboratorio di Hawkins. Poco prima che lui le spari, Murray fa esplodere l’elicottero che trasporta il dispositivo alla kryptonite. Anche se sembra che Kali venga uccisa dopo l’esplosione dell’elicottero, pare che stesse in realtà aiutando Undici a portare a termine la sua vera fuga.

Hopper viene portato a credere che Kali sia morta al laboratorio di Hawkins, ma Stranger Things suggerisce che questa “morte” servisse a permettere a Kali di aiutare Undici a inscenare la propria scomparsa al Varco. Tuttavia, anche se ha aiutato El a sparire, Kali si trova ancora nel Sottosopra quando la bomba esplode, confermando la sua morte.

Henry Creel ha ottenuto i suoi poteri da bambino nella grotta

Nel finale di serie, Stranger Things rivela finalmente come Henry abbia ottenuto originariamente i suoi poteri, e ciò è avvenuto nella grotta. Mentre insegue i ragazzi, Henry rivive il ricordo della grotta, osservando il suo io più giovane aprire la valigetta dell’uomo e tirare fuori la roccia luminosa.

Dalla roccia fuoriescono quindi delle particelle che entrano nella ferita da proiettile nella mano di Henry, creando il suo legame con il Mind Flayer e con la mente alveare. Mentre l’uomo ferito dice a Henry di “resistere” all’oscurità, Henry uccide all’istante l’uomo con i suoi nuovi poteri. Sebbene il Mind Flayer esistesse già prima, Vecna afferma in seguito che lui e il Mind Flayer sono “un’unica entità”.

Il Party sconfigge Vecna e il Mind Flayer

Undici riesce a raggiungere l’Abisso in tempo per aiutare il Party a combattere il Mind Flayer, ora nella sua vera forma. Mentre gli altri affrontano il gigantesco mostro con armi da fuoco, fiamme e altri mezzi, El si lancia all’interno del Mind Flayer, che funge da tana di Vecna. Qui ha un’altra occasione di affrontarlo, mentre gli altri continuano a indebolire la creatura.

Con Will che attinge alla mente alveare e ferisce Vecna, Undici riesce a sopraffarlo, trafiggendolo mentre anche il Mind Flayer viene sconfitto. Per concludere definitivamente, Joyce usa la sua ascia per decapitare Vecna. Prima che ciò accada, però, ogni personaggio assiste a un montaggio che mostra gli orrori inflitti da Vecna e dal Mind Flayer negli ultimi quattro anni.

Holly e gli altri bambini vengono salvati

Una volta morto Vecna, Nancy riesce a raggiungere Holly, liberandola dai viticci e dando vita a una tenera riunione tra le ragazze e Mike. Il Party salva anche gli altri bambini, incluso Derek, prima di riportarli al Varco e poi a Hawkins.

Nonostante un incontro con l’esercito, riescono infine a tornare alle loro vite normali. Robin conferma successivamente che i militari hanno lasciato Hawkins, mentre la città ha iniziato a ricostruirsi dopo il “terremoto”. Quanto a Holly, lei e i suoi amici occupano il seminterrato per giocare a Dungeons & Dragons alla fine del finale di serie di Stranger Things.

Mike, Will, Dustin, Lucas e Max si diplomano al liceo

Dopo la sconfitta di Vecna e la distruzione del Sottosopra, la linea temporale di Stranger Things fa un salto in avanti di 18 mesi, arrivando alla primavera del 1989. È il giorno della diplomazione per Mike, Will, Dustin, Lucas e Max, anche se Mike è riluttante a partecipare dopo tutto ciò che è accaduto.

Hopper lo convince ad andare, e Mike arriva giusto in tempo per il discorso ribelle di Dustin come miglior diplomato. Alla fine del discorso, Dustin si strappa la toga rivelando la maglietta con la scritta “Hellfire Lives”, tra gli applausi della folla. Il gruppo viene invitato a una festa di diploma quella sera, ma decide di giocare a D&D un’ultima volta.

Hopper chiede a Joyce di sposarlo e propone di trasferirsi a Montauk

Hopper e Joyce hanno finalmente il loro appuntamento da Enzo’s, dove Hopper propone l’idea di trasferirsi a Montauk per un nuovo inizio. Viene a sapere di un’offerta di lavoro che comporterebbe un aumento di stipendio e, soprattutto, Jonathan e Will ora vivono a New York, quindi il trasferimento li avvicinerebbe tutti.

Sebbene Joyce sia aperta all’idea, questa diventa ancora più concreta quando Hopper le chiede di sposarlo e lei accetta felicemente. Il destino di Hopper e Joyce suggerisce che stiano per iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme, lontano da Hawkins, qualcosa di cui entrambi avevano bisogno.

Steve, Robin, Nancy e Jonathan promettono di restare amici nonostante la distanza

Steve è l’unico membro del gruppo dei più grandi a essere rimasto a Hawkins, dove ora lavora come allenatore di baseball e insegnante di educazione sessuale. Robin e Jonathan sono impegnati con l’università, con Jonathan che studia cinema alla NYU, mentre Nancy rivela di aver lasciato Emerson ma di aver ottenuto un lavoro al Boston Herald.

Anche se sono tutti tornati a Hawkins per festeggiare la diplomazione del gruppo più giovane, è evidente che la distanza li separa, rendendoli emotivamente provati. Per mantenere viva la loro amicizia, decidono di incontrarsi una volta al mese a Philadelphia, a casa dello strano zio di Robin.

Mike, Lucas, Max, Dustin e Will prendono strade diverse

Dopo aver raccontato il destino di Undici attraverso la storia del Mago, Mike riassume ciò che accadrà agli altri personaggi di D&D, rivelando il futuro dei restanti protagonisti di Stranger Things. Max e Lucas resteranno insieme e col tempo si sistemeranno, mentre Dustin si concentrerà sugli studi senza rinunciare alle avventure con Steve.

Will troverà infine il suo posto nel mondo e l’accettazione dei suoi coetanei; Stranger Things lascia intendere che presto avrà un fidanzato. Mike, invece, diventerà uno scrittore, consolidando il suo ruolo di narratore del Party.

E sì, Ted Wheeler è vivo

Dopo essere stato praticamente dimenticato nel Volume 2, il finale di serie di Stranger Things conferma finalmente che Ted Wheeler è ancora vivo. L’ultima volta si pensava fosse in coma dopo essere stato attaccato dal Demogorgone nel Volume 1. Mentre Karen ha avuto un ruolo più attivo, non c’erano stati aggiornamenti sul destino di Ted.

Tuttavia, Ted viene mostrato seduto insieme al resto della famiglia Wheeler durante la cerimonia di diploma. Si lamenta persino del linguaggio usato da Dustin nel suo discorso, dimostrando che Ted, in Stranger Things, non è affatto cambiato.

