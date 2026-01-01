Stranger Things, spiegazione del finale della serie: cosa succede a Undici e a tutti i personaggi principali

Con una durata di oltre due ore, l’episodio finale di Stranger Things offre davvero moltissimo materiale da analizzare. Quando il Party dà il via alla grande missione nel finale del Volume 2 della quinta stagione di Stranger Things, l’episodio conclusivo riprende immediatamente dopo gli eventi di “Il Ponte”, con il gruppo che si divide nel Sottosopra per portare avanti le varie parti di un piano estremamente complesso.

Mentre Undici si dirige al laboratorio di Hawkins insieme a Kali, Hopper e Murray, gli altri si dirigono verso la torre e iniziano la scalata. El, Kali e Max hanno un breve momento per collaborare nel Vuoto, dove entrano nei ricordi di Henry e trovano i bambini nella casa dei Creel. Prima che riescano a uccidere Vecna, però, lui manda a monte il loro piano nel Sottosopra.

Dopo l’apparente morte di Kali, Undici si unisce al gruppo nell’Abisso, teatro della grande sequenza d’azione del finale di serie di Stranger Things. Oltre a un nuovo scontro tra El e Vecna, l’episodio segna anche il ritorno del Mind Flayer nella sua vera forma. El e il Party riescono a prendere il sopravvento, ma lo scontro finale e l’epilogo meritano un’analisi più approfondita, mentre la storia principale di Stranger Things giunge alla conclusione.

Undici è viva o morta alla fine di Stranger Things?

Per ora, sembra essere lasciato all’interpretazione dello spettatore se Undici sia viva o morta dopo il finale di serie di Stranger Things. Gli eventi suggeriscono che El si sia sacrificata restando nel Sottosopra mentre questo esplodeva, ponendo fine al ciclo che permetteva ai militari di creare altre persone come lei. Tuttavia, Mike ha un’altra teoria, che in seguito condivide con i suoi amici.

Dopo aver fatto salvare la situazione al Mago alla fine della loro campagna di Dungeons & Dragons, Mike rivela ciò che pensa sia accaduto a El. Considerando che Undici non è stata influenzata dai dispositivi alla kryptonite vicino al Varco, Mike crede che Kali fosse viva nel Sottosopra e abbia aiutato a orchestrare un’illusione di El, mentre la vera Undici sarebbe fuggita senza farsi notare.

Stranger Things mostra poi un breve scorcio di El mentre sale su una montagna che domina cascate e una piccola città. Non è chiaro se questo rappresenti il vero destino di Undici o solo la visione piena di speranza di Mike sul suo futuro, soprattutto dopo che Hopper lo incoraggia a trovare un modo per convivere con la perdita. In ogni caso, il resto del Party accetta emotivamente di credere che lei sia ancora là fuori.

Spiegata l’origine dei poteri di Henry Creel

Una delle rivelazioni più importanti del finale di serie di Stranger Things è la conferma sull’origine dei poteri di Henry Creel. In questo modo, la serie risolve anche il mistero del ricordo della grotta di Henry e di ciò che gli accadde davvero dopo l’incontro con l’uomo misterioso.

Si scopre che il giovane Henry venne esposto alle particelle ed entrò in contatto con il Mind Flayer per la prima volta. La valigetta conteneva una strana roccia che brillava di rosso in alcuni punti e, quando Henry la raccolse, delle particelle ne fuoriuscirono penetrando nella ferita della sua mano.

Il Mind Flayer parlò quindi direttamente a Henry, creando il loro collegamento tramite la mente alveare. Poco dopo, Henry scoprì di avere dei poteri e uccise brutalmente l’uomo che aveva poco prima colpito con una roccia.

Il Mind Flayer è il vero antagonista di Stranger Things?

Un’altra grande domanda in vista del finale di Stranger Things era se il vero burattinaio fosse il Mind Flayer o Vecna. L’episodio conclusivo chiarisce il loro legame, ribadendo che il Mind Flayer esisteva molto prima che Henry ottenesse i suoi poteri e che, in seguito, si trasformasse in Vecna.

Quando Will pensa di poter raggiungere Henry, il villain conferma il suo legame con il Mind Flayer, affermando: «Non mi ha mai controllato; non l’ho mai controllato io». Suggerisce poi che lui e il Mind Flayer siano “un’unica” entità che ha bisogno l’una dell’altra, aggiungendo un ulteriore livello di significato allo scopo della mente alveare.

Dato che Vecna ha tenuto i bambini all’interno del Mind Flayer mentre diventava sempre più potente, non ha torto nel dire che hanno bisogno l’uno dell’altro per prosperare. Detto questo, Henry non sarebbe mai diventato Vecna né avrebbe acquisito poteri senza l’incontro iniziale con il Mind Flayer e l’Abisso. Pertanto, il Mind Flayer dovrebbe tecnicamente essere considerato il vero antagonista della serie.

Come il Party sconfigge Vecna e il Mind Flayer

Il piano del Party non va esattamente come sperato nel tentativo di uccidere Vecna e distruggere il Sottosopra. Innanzitutto, la torre radio non era allineata con la frattura dell’Abisso. Inoltre, Hopper tira fuori Undici dalla vasca di deprivazione sensoriale troppo presto, dopo che Vecna le ha manipolato la mente. Detto ciò, il Party riesce comunque a ricompattarsi e a portare a termine la missione.

Una volta entrati nell’Abisso, il gruppo affronta il vero Mind Flayer, con Nancy che si offre come esca mentre gli altri elaborano un piano d’attacco. Fortunatamente, Undici arriva giusto in tempo per combattere il mostro gigantesco, lanciandosi al suo interno per raggiungere Vecna, dando vita a un nuovo, intenso scontro.

Mentre il Party utilizza tutta la potenza di fuoco e le armi contro il Mind Flayer, Will e i suoi poteri permettono a Undici di scagliare Vecna contro una punta acuminata. Anche il Mind Flayer crolla, confermando la vittoria del gruppo. Quando entrano per salvare Holly e gli altri bambini, si rendono conto che Vecna è ancora vivo: a quel punto Joyce prende la sua ascia e gli taglia la testa, ponendo fine una volta per tutte al suo terrore.

Il Sottosopra è stato distrutto per sempre?

Dopo aver fatto salire i bambini sul camion, il Party si dirige verso il Varco per tornare a Hawkins, mentre Hopper e Murray sfrecciano a bordo di un veicolo militare rubato. Hanno già attivato la bomba, che detonerebbe una volta che l’album di Prince avrà suonato abbastanza a lungo da innescare il C4. Proprio mentre i veicoli attraversano il Varco, vengono affrontati dal dottor Kay e dall’esercito.

Nel caos generale, Undici sembra rientrare nel Sottosopra, dove decide di sacrificarsi mentre il ponte crolla. La serie suggerisce che sia ancora viva, ma il Sottosopra non sopravvive all’esplosione. Quando “Purple Rain” di Prince fa detonare la carica, la materia esotica che teneva insieme il ponte esplode, ponendo fine al Sottosopra e a tutto ciò che conteneva.

Cosa succede a ogni personaggio principale nel finale di Stranger Things

Undici: nonostante abbia fatto credere a tutti di essersi sacrificata nell’esplosione del Sottosopra, Mike crede che sia riuscita a fuggire e che stia vivendo una vita pacifica lontano da Hawkins.

Mike: il narratore del Party diventa esattamente questo: uno scrittore. Mike usa le proprie avventure come ispirazione, ma giura di non raccontare mai la vera storia di El a nessuno al di fuori del gruppo.

Will: dopo aver fatto coming out nel Volume 2 della quinta stagione, Will va al college e trova un maggiore senso di accettazione nella vita. È inoltre implicito che, col tempo, trovi un fidanzato.

Lucas e Max: in base a quanto Mike accenna sul destino del Party, Lucas e Max restano insieme e alla fine mettono su famiglia, con il loro amore che diventa sempre più forte nel tempo.

Dustin: dopo il suo importante discorso di laurea, Dustin prende seriamente gli studi, ma non rinuncia all’amicizia con Steve. Anzi, i due vivono insieme ancora più avventure.

Steve: tra i ragazzi più grandi di Hawkins, Steve è l’unico a restare in città. Non solo diventa allenatore di baseball, ma insegna anche educazione sessuale.

Nancy: la maggiore dei fratelli Wheeler lascia Hawkins, ma rivela di aver abbandonato Emerson. Ora lavora per il Boston Herald.

Jonathan: come Nancy, anche Jonathan lascia Hawkins per frequentare la NYU e studiare cinema. Lavora inoltre a un film intitolato The Consumer.

Robin: anche se torna a Hawkins come DJ ospite per un breve periodo, Robin si trasferisce fuori città per il college. Tuttavia, mette a disposizione l’appartamento di suo zio a Philadelphia come luogo di ritrovo annuale per lei, Steve, Nancy e Jonathan.

Joyce e Hopper: dopo aver finalmente avuto il loro appuntamento da Enzo’s, Hopper chiede a Joyce di sposarlo. Tornato nel ruolo di capo della polizia, le propone anche di trasferirsi a Montauk per un nuovo inizio e per essere più vicini a Jonathan e Will a New York.

Holly: la più giovane dei Wheeler stringe nuove amicizie dopo l’incubo di Vecna, incluso Derek. I due vengono visti con altri amici a giocare a Dungeons & Dragons nel seminterrato dei Wheeler alla fine del finale di serie di Stranger Things.