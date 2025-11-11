La ragazza del mare : la storia vera dietro al film con Daisy Ridley

Mentre molti attendono con impazienza il ritorno di Daisy Ridley nel franchise di Star Wars, il suo ultimo ruolo nel film La ragazza del mare (Young Woman and the Sea) la vede protagonista di un altro personaggio che persevera contro le probabilità impossibili. Questa volta, però, la donna che Daisy Ridley interpreta è una donna reale e straordinaria della storia dello sport. Il soggetto del film, Trudy Ederle, è stata la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica nel 1926, e questo dopo essere diventata una vera e propria olimpionica.

La ragazza del mare (Young Woman and the Sea) riporta tutti i fatti essenziali, in particolare per quanto riguarda la storica traversata a nuoto della Manica. Lo spettacolo sportivo, ricco di emozioni, mostra il difficile viaggio di Ederle per attraversare la Manica, anche se, come nella maggior parte dei biopic hollywoodiani, il film si prende anche più di qualche libertà creativa nel dare vita alla storia di Ederle. Quante libertà, vi chiederete? Beh, ecco quanto è accurato Young Woman and the Sea rispetto alla storia già al limite dell’incredibile di Trudy Ederle.

Trudy Ederle ha iniziato a nuotare molto prima di quanto si possa pensare con La ragazza del mare

La ragazza del mare inizia con i primi anni di vita di Trudy Ederle, a partire da quando era affetta da morbillo. L’esperienza di Ederle con la malattia avrebbe avuto effetti duraturi sulla sua vita successiva, ma il film mostra un medico (Velizar Binev) che stabilisce che la sua condizione è terminale. Ovviamente non è stato così, e anche se non sappiamo con certezza se un medico sia arrivato a una diagnosi così infausta, è abbastanza coerente con il periodo che sarebbe stato il caso per una ragazza dell’età di Trudy.

Trudy sconfigge il morbillo e diventa una giovane donna adulta, che sembra avere vent’anni quando inizia a praticare il nuoto come professione. Il film descrive anche la formazione iniziale di Trudy (ironia della sorte) come un pesce fuor d’acqua, con lei che nuota all’ombra della sorella Meg (Tilda Cobham-Hervey). La storia vera è un po’ diversa. Trudy era molto più giovane quando ha iniziato la sua carriera di nuotatrice professionista, avendo solo sedici anni quando ha iniziato a battere i record.

Vale la pena ricordare che non si sa molto della vita familiare di Trudy, nonostante la sua famiglia sia molto presente nel film (in particolare Meg Ederle). Sappiamo che il padre era un macellaio e la madre una casalinga, ma Trudy aveva quattro fratelli mentre il film ne presenta solo due. È possibile che alcuni dei fratelli siano stati riuniti nello stesso personaggio per rendere la storia più snella.

Trudy Ederly ha dichiarato che Jabez Wolffe ha sabotato il suo primo tentativo di attraversare il Canale della Manica

È qui che la storia diventa un po’ complicata. La cosa che più si avvicina a un antagonista principale è Jabez Wolffe (Christopher Eccleston), che era l’allenatore di Ederle quando tentò di attraversare la Manica per la prima volta. Ci sono state diverse affermazioni sul perché Ederle abbia abbandonato il suo primo tentativo: alcuni sostengono che sia stata toccata illegalmente da un membro della sua squadra, mentre altri sostengono che si sia semplicemente stancata troppo. Tuttavia, la stessa Ederly ha affermato che la sua squalifica iniziale è stata un atto deliberato di sabotaggio da parte di Jabez Wolffe. La notizia non è mai stata confermata ufficialmente, ma Wolffe aveva un passato di commenti sessisti sulle nuotatrici.

Young Woman and the Sea si spinge oltre, trasformando il meschino comportamento antisportivo di Wolffe in qualcosa di molto più criminale. Qui, invece di toccare semplicemente Ederle per squalificarla, la versione del film di Wolffe droga Ederle facendo scivolare alcune delle sue pillole contro il mal di mare nel suo tè freddo. È questo che la rallenta e la fa squalificare. Non sapremo mai se Wolffe abbia deliberatamente cercato di rovinare le possibilità di Ederle, ma alla fine non avrebbe avuto importanza dopo i risultati che avrebbe ottenuto.

Trudy Ederly è passata alla storia come la prima donna ad attraversare la Manica

La ragazza del mare si prende certamente alcune libertà creative nella sua drammatizzazione della storia di Trudy Ederly. La maggiore attenzione ai membri della famiglia, l’estensione del comportamento di Jabez Wolffe e l’introduzione di personaggi apparentemente originali come Benji Zammit (Alexander Karim) danno credito alla licenza creativa. Detto questo, gli atti miracolosi che Trudy Ederly ha compiuto nella sua vita sono tra i più difficili da credere per quanto sono notevoli.

Con l’aiuto di un allenatore molto più esperto, Thomas William Burgess (Stephen Graham), Trudy Ederle divenne effettivamente la prima donna a nuotare nella Manica. Se questo prestigioso record non bastasse, è diventata anche la persona più veloce a completare la famosa nuotata, battendo i suoi colleghi maschi di diverse ore. Il suo tempo finale è stato di circa 14 ore e 31 minuti, e lo ha fatto indossando un costume da bagno a due pezzi molto audace (per l’epoca) che avrebbe avuto una certa influenza. Per la sua straordinaria impresa, Trudy Ederle fu riportata negli Stati Uniti come un vero eroe americano. La donna ricevette una delle più grandi parate celebrative per un atleta nella storia del Paese e fu invitata a incontrare il Presidente alla Casa Bianca. Questo enorme successo contribuì a fare di Trudy Ederle un vero e proprio simbolo del femminismo degli anni Venti.

La sfida alle probabilità di Edelman non si esaurisce con la conquista della Manica. Nonostante sia stata colpita dal morbillo in giovane età e abbia nuotato nell’acqua gelida dell’oceano, Trudy Edelman ha vissuto fino alla sorprendente età di 98 anni. A causa della sua condizione ha perso l’udito, ma è riuscita a trasformare anche questo aspetto in uno sbocco positivo. Dopo essersi ritirata dal nuoto, Trudy Edelman ha dedicato la sua vita a insegnare a nuotare ai bambini audiolesi.

Infine, dato che la canzone probabilmente vi rimarrà in testa anche dopo aver visto il film, Trudy Edelman non ha ascoltato “Aint We Got Fun” mentre attraversava la Manica. Tuttavia, aveva alcuni brani dell’epoca in sottofondo, mentre era impegnata a battere ogni sorta di record. Invece di sparare ai giornalisti che la intralciavano, come si vede nel film, Thomas William Burgess avrebbe cantato “Let Me Call You Sweetheart” per incoraggiare la leggendaria nuotatrice a continuare.