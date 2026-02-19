The Agent Secret – Stagione 3, spiegazione del finale: la storia di Isabel e come prepara la quarta stagione

La terza stagione di The Night Agent ha mantenuto alta la tensione fino alla fine, utilizzando la grande storia di Isabel per risolvere il caos e preparare il terreno per una potenziale quarta stagione. Questo episodio del thriller politico di Netflix inizia con l’ennesima tragica catastrofe per il governo degli Stati Uniti, quando il volo Pim 12, pieno di civili americani, viene abbattuto. Poco dopo, Peter viene informato dal vicedirettore dell’FBI Aiden Mosley che un giovane analista finanziario del FinCEN di nome Jay Batra avrebbe ucciso a colpi di pistola il suo capo, Benjamin Wallace, mentre rubava documenti riservati. Batra è fuggito dal paese a Istanbul, dove Peter va a cercarlo.

Naturalmente, Peter alla fine trova questo personaggio scomparso nella terza stagione di The Night Agent, che lo conduce alla giornalista Isabel De Leon, desiderosa di raccontare la storia di Jay. Alla fine scopriamo da questi personaggi che Jay non era né un assassino né un ladro. Piuttosto, il suo capo lo aveva aggredito per sbarazzarsi delle segnalazioni di attività sospette (SAR) che Jay aveva segnalato circa un mese prima. Queste SAR evidenziavano ingenti depositi da parte di società americane in un portafoglio crittografico. Sebbene Jay avesse esortato il suo capo a indagare, Wallace aveva insabbiato tutto, fino all’attacco al volo Pim 12.

Niente di tutto questo era una coincidenza. Queste transazioni finanziarie erano state incanalate verso il trafficante d’armi Raúl Zapata e l’organizzazione terroristica LFS. Jay aveva involontariamente previsto l’attacco terroristico e questo significava che, con l’accesso a NAR simili, avrebbe potuto farlo di nuovo. Questo lo rese il bersaglio della Walcott Capital (la banca che gestiva le transazioni, guidata dall’amministratore delegato Freya Myers) e, come scopre Peter, del Broker.

Una serie di morti nella terza stagione di The Night Agent alza la posta in gioco, rendendo chiaro che gli sforzi di Peter per trovare e proteggere Jay e l’obiettivo di Isabel di raccontare questa storia porteranno solo ulteriore violenza. Naturalmente, non possono fermarsi. Ogni mossa apre un’altra porta, che svela un altro partecipante corrotto, compreso il presidente degli Stati Uniti. Alla fine, però, la verità viene a galla e Isabel è quella che la racconta.

Isabel finalmente racconta la sua storia nel finale della terza stagione di The Night Agent

Gli eventi della terza stagione di The Night Agent chiariscono che questa è sempre stata la storia di Isabel, e che non c’è una sola persona da incolpare. Le risposte sono arrivate da The Broker, il cui vero nome era Jacob Myers e che era proprio il padre di Isabel. Egli conservava una documentazione dettagliata di quasi tutti i misfatti commessi in tutto il mondo, compresi molti dei suoi, e prima di essere ucciso si era assicurato che Isabel potesse accedere a queste informazioni.

La figura che si è rivelata fondamentale per confermare la storia di Isabel, tuttavia, è stata Freya Myers. Walcott Capital era la banca che aveva facilitato tutti quei grandi scandali finanziari, quindi Freya era al centro di tutto. La donna non aveva alcun interesse ad aiutare Isabel, ma quando è diventato chiaro che era la sua unica opzione oltre all’assassinio, ha accettato di rivelare la verità davanti alle telecamere.

L’intervista di Isabel a Freya ha reso pubbliche le due transazioni finanziarie più importanti della terza stagione di The Night Agents. La prima riguardava il denaro pagato da David Hutson a Zapata e alla LFS per finanziare i loro attacchi. Poiché Zapata era già stato neutralizzato, è stata la seconda transazione a scuotere davvero il Paese. Jacob Monroe ha pagato 6 milioni di dollari all’ente di beneficenza della First Lady Jenny Hagan, che sono stati poi consapevolmente e illegalmente riciclati nella campagna elettorale del presidente Hagan.

La cospirazione completa di Richard e Jenny Hagan spiegata

Nell’episodio finale della terza stagione di The Night Agent, Jacob Monroe non era più il cattivo principale. Questo ruolo è stato assunto dal presidente Richard Hagan e da sua moglie, la first lady Jenny Hagan. All’inizio questi due sembravano abbastanza simpatici. Tuttavia, con il progredire degli episodi della terza stagione, scopriamo che entrambi sono finiti nelle mani di Monroe, inizialmente all’insaputa dell’altro.

Il coinvolgimento di Richard con Monroe era già chiaro nella seconda stagione di The Night Agent, quando il Broker aveva procurato un video compromettente sull’avversario di Hagan nella corsa alla presidenza, assicurandogli così la vittoria. Jenny non ne era a conoscenza, ma aveva un suo segreto su Monroe da mantenere. Durante la campagna elettorale, Jenny aveva accettato 6 milioni di dollari da Monroe, convogliati attraverso la sua organizzazione benefica, nelle tasche degli Hagan con l’aiuto di Freya Myers e della Walcott Capital Bank.

Il denaro di Monroe aveva un prezzo. Dopo la vittoria di Richard, Jenny era tenuta a divulgare al Broker il briefing presidenziale quotidiano di suo marito, e lo fece con l’aiuto del catering della Casa Bianca, Brian Mott. Tuttavia, quando l’FBI iniziò a sospettare di Monroe, Jenny voleva smettere, mentre Mott no. La First Lady temeva che Mott rivelasse tutti i suoi segreti, quindi, in preda al panico, mentì a Chelsea dicendole che lui era armato, e Mott finì per morire.

Mott non è stata l’ultima persona a morire, dato che il presidente e la first lady erano sempre più determinati a mantenere segreti i loro segreti. Se avessero potuto fare a modo loro, anche Chelsea e Peter (per non parlare di Freya Myers) sarebbero stati uccisi. Tuttavia, la storia di Isabel è venuta alla luce appena in tempo e Peter è riuscito a contattare Adam, il killer della Night Action di Richard. Il finale della terza stagione di The Night Agent ha rivelato che l’ultima azione di Richard prima di lasciare l’incarico è stata quella di concedere la grazia a se stesso e a sua moglie. A quanto pare i presidenti possono farla franca praticamente con qualsiasi cosa.

Cosa è successo a Freya Myers nel finale della terza stagione di The Night Agent

Durante tutta la terza stagione di The Night Agent, Peter e i suoi alleati sono stati tormentati da un assassino conosciuto solo come “Il Padre”. Sebbene inizialmente si credesse che fosse stato assunto da Monroe, in realtà era stata Freya Myers a pagare una grossa somma di denaro per assicurarsi che Jay, Isabel, Peter e tutti gli altri non rivelassero ciò che la Walcott Capital Bank aveva fatto per i suoi clienti più facoltosi. Nell’episodio finale, tuttavia, il Padre aveva abbandonato Freya e il presidente aveva chiesto la sua testa.

L’unico modo in cui Freya poteva salvarsi la vita era partecipare all’interrogatorio di Isabel. Si deduce che, dopo questo episodio, l’amministratore delegato della banca sia stato arrestato dall’FBI e gli sia stato offerto un accordo per fornire ulteriori informazioni. Come il Presidente degli Stati Uniti e la First Lady, per un attimo è sembrato che Freya potesse cavarsela senza conseguenze. Tuttavia, ha commesso l’errore di minacciare i cari del Padre prima che prendessero strade separate. L’ultima volta che vediamo Freya nella terza stagione di The Night Agent, sta per bere lo stesso veleno discreto con cui abbiamo visto uccidere il Padre in precedenza.

Chi era “il Padre” nella terza stagione di The Night Agent

Il Padre rimane una figura piuttosto misteriosa per tutta la durata di The Night Agent. Durante la terza stagione, questo personaggio lotta per trovare un equilibrio tra il suo lavoro violento e la paternità. Le sue interazioni con il figlio sono davvero commoventi ed è chiaro che i due si vogliono molto bene. Tuttavia, è difficile per noi apprezzare questo rapporto quando il Padre esce ogni notte per commettere atti terribili di omicidio apparentemente senza rimorso.

L’unica grande rivelazione che abbiamo sul passato del Padre in The Night Agent è che Orion non è realmente suo figlio. Durante una scena flashback ambientata anni prima degli eventi della terza stagione, il Padre usa del gas per riempire la casa di uno dei suoi bersagli. Proprio mentre sta per dichiarare l’assassinio un successo, sente un bambino piangere da un’altra stanza. Salva il neonato dal (suo stesso) veleno e lo cresce come se fosse suo figlio.

Alla fine di questa stagione, il Padre si rende conto che non può continuare a crescere Orion in questo modo. Dall’esempio di Peter capisce il prezzo che questo può avere su un bambino in crescita. Per questo motivo, lascia andare Peter e si rifiuta di eseguire gli omicidi ordinati da Freya. Ha lasciato quella vita per sempre (subito dopo aver ucciso Freya, ovviamente).

La storia completa e le attività criminali di Jacob Monroe spiegate

Sembrava davvero che Monroe sarebbe stato il cattivo principale della terza stagione di The Night Agent, ma la serie Netflix ha davvero cambiato le carte in tavola. Questo personaggio era molto più complesso di quanto sembrasse, e tutto è iniziato con la rivelazione che era il padre biologico di Isabel. A quanto pare, era arrivato a Città del Messico negli anni ’90 come giovane avvocato con l’obiettivo di facilitare un accordo tra i suoi clienti negli Stati Uniti e una società messicana gestita nientemeno che da Raúl Zapata. Fu allora che incontrò e si innamorò di Sophie, una dipendente di Zapata.

A quel punto, la crescente fama di Zapata come trafficante d’armi aveva già iniziato ad attirare l’attenzione dell’FBI. Monroe è stato ricattato affinché passasse informazioni sull’organizzazione di Zapata ai federali statunitensi, e per un po’ le cose sono andate bene. Tuttavia, poco dopo che Sophie ha annunciato di essere incinta, Zapata si è reso conto che c’era un informatore tra i suoi ranghi. La colpa è ricaduta su Sophie. Quando Monroe è tornato a casa, ha scoperto che Sophie era scomparsa.

Per anni, Monroe ha creduto che Zapata avesse ucciso Sophie. Divenne l’agente segreto che conosciamo in The Night Agent con l’unico scopo di dare la caccia a Zapata e vendicarsi. Lungo il percorso, tuttavia, scoprì che Sophie era morta anni dopo rispetto a quanto aveva inizialmente creduto, subito dopo aver dato alla luce la loro figlia, Isabel. Nel complesso, le cose andarono piuttosto male per Monroe. Tuttavia, prima della sua morte, ottenne da David Hutson informazioni sulla posizione di Zapata, che incontrò così la sua fine.

Cosa succederà a Peter Sutherland in The Night Agent?

Il mistero centrale della terza stagione di The Night Agent è stato risolto in modo piuttosto perfetto, ma c’è ancora molto spazio per ulteriori sviluppi. Nel finale, Peter si sta ancora riprendendo dalla ferita da arma da fuoco, quindi non tornerà presto in azione. Tuttavia, Night Action avrà sempre più che abbastanza da affrontare. Peter avrà sicuramente molti altri casi importanti da risolvere.

Poi ci sono i file di Monroe. Isabel ha appena scalfito la superficie e probabilmente ci sono centinaia di altri scandali che aspettano solo di essere portati alla luce. È quasi certo che le numerose informazioni in possesso del Broker torneranno utili o causeranno a Peter problemi significativi in futuro.

Infine, c’è Rose Larkin. Anche se il personaggio di Luciane Buchanan non è apparso nella terza stagione di The Night Agent, è stato menzionato più volte. Peter ha scelto di mantenere le distanze per proteggerla, ma, con Monroe fuori dai giochi, quella porta potrebbe riaprirsi. Tutto sarà deciso dalla quarta stagione di The Night Agent.