The Night Agent – Stagione 3: cast e guida ai personaggi

The Night Agent torna con la terza stagione e riporta al centro dell’azione Gabriel Basso nei panni di Peter Sutherland. La nuova stagione, creata da Shawn Ryan, promette una cospirazione ancora più ampia e pericolosa, con vecchi alleati, nuovi nemici e un’area morale sempre più grigia.
Dopo essersi infilato nella rete del Broker nella stagione 2, Peter dovrà ora affrontarne le conseguenze, cercando di distruggere il sistema che ha contribuito – seppur indirettamente – a rafforzare.
Gabriel Basso è Peter Sutherland: l’agente tra le ombre
Gabriel Basso torna come protagonista assoluto della serie. Ex agente FBI, Peter è ormai un membro operativo di Night Action, l’agenzia segreta di controspionaggio al centro della storia.
Dopo aver sventato attacchi terroristici e complotti politici, nella terza stagione Peter è determinato a smascherare il Broker, l’enigmatico intermediario dell’intelligence che ha manipolato eventi cruciali nel finale precedente.
La nuova stagione lo pone davanti a un conflitto interiore: fino a che punto è disposto a spingersi per rimediare agli errori del passato?
Genesis Rodriguez è Isabel De Leon: la giornalista che rischia tutto
Tra i nuovi ingressi spicca Genesis Rodriguez nel ruolo di Isabel De Leon, una giornalista determinata a smascherare i segreti dell’élite economica.
Quando incrocia il cammino di Peter, Isabel è già sulle tracce di uno scoop esplosivo. La sua inchiesta, però, la trascinerà in un intrigo internazionale che potrebbe costarle la vita.
Fola Evans-Akingbola è Chelsea Arrington: sicurezza e lealtà
Fola Evans-Akingbola riprende il ruolo di Chelsea Arrington, introdotta nella prima stagione. Dopo essere stata membro dei Servizi Segreti, nella stagione 3 assume il ruolo di responsabile della sicurezza della First Family.
La sua posizione la mette in una zona delicata tra fedeltà istituzionale e verità nascoste, soprattutto quando emergono collegamenti tra il Presidente e il Broker.
Louis Herthum è Jacob Monroe, il Broker
Louis Herthum interpreta Jacob Monroe, noto come “The Broker”. Introdotto nella stagione 2, è il burattinaio dietro operazioni di intelligence clandestine e manipolazioni politiche.
Nella stagione 3, Peter è deciso a scoprire la sua vera identità e a distruggerne l’influenza. Ma il Broker sembra sempre un passo avanti.
Ward Horton è il Presidente Richard Hagan
Ward Horton torna come Richard Hagan, il neo-eletto Presidente degli Stati Uniti. La sua vittoria elettorale è stata indirettamente favorita dal Broker, rendendolo – consapevolmente o meno – parte di un sistema corrotto.
Il potere politico e la vulnerabilità personale si intrecciano in un arco narrativo che potrebbe ridefinire la leadership americana all’interno della serie.
Jennifer Morrison è Jenny Hagan, la First Lady
Novità della stagione è Jennifer Morrison nei panni di Jenny Hagan, moglie del Presidente. Apparentemente madre premurosa e First Lady amata dall’opinione pubblica, Jenny potrebbe nascondere segreti inattesi.
In The Night Agent, nulla è mai come sembra, e anche la figura più rassicurante può celare ambiguità.
Il cast secondario della stagione 3
Tornano anche:
-
Amanda Warren come Catherine Weaver, supervisore di Peter a Night Action.
-
Suraj Sharma nel ruolo di Jay Batra, analista finanziario che scopre per caso una cospirazione globale.
-
Albert Jones come il vice direttore FBI Aidan Mosley.
-
David Lyons nel ruolo di Adam, nuovo partner operativo di Peter.
-
Stephen Moyer nei panni del misterioso assassino noto come “The Father”.
Con una miscela di volti familiari e nuovi ingressi, The Night Agent stagione 3 amplia ulteriormente il proprio universo narrativo, spingendo Peter Sutherland in un conflitto sempre più personale e politico.
La serie conferma così la sua capacità di rinnovarsi stagione dopo stagione, mantenendo alta la tensione tra intrigo governativo, azione e dilemmi morali.