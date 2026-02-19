The Night Agent – Stagione 3: cast e guida ai personaggi

The Night Agent torna con la terza stagione e riporta al centro dell’azione Gabriel Basso nei panni di Peter Sutherland. La nuova stagione, creata da Shawn Ryan, promette una cospirazione ancora più ampia e pericolosa, con vecchi alleati, nuovi nemici e un’area morale sempre più grigia.

Dopo essersi infilato nella rete del Broker nella stagione 2, Peter dovrà ora affrontarne le conseguenze, cercando di distruggere il sistema che ha contribuito – seppur indirettamente – a rafforzare.

Gabriel Basso è Peter Sutherland: l’agente tra le ombre

Gabriel Basso torna come protagonista assoluto della serie. Ex agente FBI, Peter è ormai un membro operativo di Night Action, l’agenzia segreta di controspionaggio al centro della storia.

Dopo aver sventato attacchi terroristici e complotti politici, nella terza stagione Peter è determinato a smascherare il Broker, l’enigmatico intermediario dell’intelligence che ha manipolato eventi cruciali nel finale precedente.

La nuova stagione lo pone davanti a un conflitto interiore: fino a che punto è disposto a spingersi per rimediare agli errori del passato?

Genesis Rodriguez è Isabel De Leon: la giornalista che rischia tutto

Tra i nuovi ingressi spicca Genesis Rodriguez nel ruolo di Isabel De Leon, una giornalista determinata a smascherare i segreti dell’élite economica.

Quando incrocia il cammino di Peter, Isabel è già sulle tracce di uno scoop esplosivo. La sua inchiesta, però, la trascinerà in un intrigo internazionale che potrebbe costarle la vita.

Fola Evans-Akingbola è Chelsea Arrington: sicurezza e lealtà

Fola Evans-Akingbola riprende il ruolo di Chelsea Arrington, introdotta nella prima stagione. Dopo essere stata membro dei Servizi Segreti, nella stagione 3 assume il ruolo di responsabile della sicurezza della First Family.

La sua posizione la mette in una zona delicata tra fedeltà istituzionale e verità nascoste, soprattutto quando emergono collegamenti tra il Presidente e il Broker.

Louis Herthum è Jacob Monroe, il Broker

Louis Herthum interpreta Jacob Monroe, noto come “The Broker”. Introdotto nella stagione 2, è il burattinaio dietro operazioni di intelligence clandestine e manipolazioni politiche.

Nella stagione 3, Peter è deciso a scoprire la sua vera identità e a distruggerne l’influenza. Ma il Broker sembra sempre un passo avanti.

Ward Horton è il Presidente Richard Hagan

Ward Horton torna come Richard Hagan, il neo-eletto Presidente degli Stati Uniti. La sua vittoria elettorale è stata indirettamente favorita dal Broker, rendendolo – consapevolmente o meno – parte di un sistema corrotto.

Il potere politico e la vulnerabilità personale si intrecciano in un arco narrativo che potrebbe ridefinire la leadership americana all’interno della serie.

Jennifer Morrison è Jenny Hagan, la First Lady

Novità della stagione è Jennifer Morrison nei panni di Jenny Hagan, moglie del Presidente. Apparentemente madre premurosa e First Lady amata dall’opinione pubblica, Jenny potrebbe nascondere segreti inattesi.

In The Night Agent, nulla è mai come sembra, e anche la figura più rassicurante può celare ambiguità.

Il cast secondario della stagione 3

Tornano anche:

Amanda Warren come Catherine Weaver, supervisore di Peter a Night Action.

Suraj Sharma nel ruolo di Jay Batra, analista finanziario che scopre per caso una cospirazione globale.

Albert Jones come il vice direttore FBI Aidan Mosley.

David Lyons nel ruolo di Adam, nuovo partner operativo di Peter.

Stephen Moyer nei panni del misterioso assassino noto come “The Father”.

Con una miscela di volti familiari e nuovi ingressi, The Night Agent stagione 3 amplia ulteriormente il proprio universo narrativo, spingendo Peter Sutherland in un conflitto sempre più personale e politico.

La serie conferma così la sua capacità di rinnovarsi stagione dopo stagione, mantenendo alta la tensione tra intrigo governativo, azione e dilemmi morali.