Il filo del ricatto – Dead’s Man Wire è basato su una storia vera?

Il filo del ricatto – Dead man’s wire, in uscita al cinema il 19 febbraio con BIM, è ispirato a una reale crisi con ostaggi avvenuta a Indianapolis nel 1977, quando un uomo d’affari fu tenuto prigioniero per tre giorni e costretto dal suo sequestratore a sfilare per le strade con un filo metallico attorno al collo collegato a un fucile a pompa.

Tony Kiritsis, interpretato nel film da Bill Skarsgård, rapì Richard Hall (Dacre Montgomery), dirigente della Meridian Mortgage Co., società che tre anni prima aveva concesso a Kiritsis un prestito per acquistare un terreno e costruire un centro commerciale. Kiritsis sosteneva che Meridian avesse indirizzato i rivenditori altrove, costringendolo a non riuscire a rimborsare il prestito.

Di fronte al pignoramento, l’8 febbraio 1977 prese Hall in ostaggio per vendetta, legandogli un filo attorno al collo collegato a un fucile che avrebbe potuto sparare se Hall avesse fatto un movimento brusco — da qui il titolo originale del film Dead man’s wire. Il film ripercorre il rapimento di Hall, le sue conseguenze e il modo in cui Kiritsis tenne con il fiato sospeso Indianapolis per tre giorni, mentre costrinse Hall a marciare fino all’Indiana Statehouse e poi dirottò un’auto della polizia per portarlo nel suo appartamento, che sosteneva fosse pieno di esplosivi.

Parlava soltanto con il personaggio radiofonico locale Fred Heckman di WIBC, interpretato da Colman Domingo, esponendo in diretta le sue rimostranze contro Meridian. Dopo aver convocato una conferenza stampa per sfogarsi ulteriormente, Kiritsis liberò Hall il 10 febbraio, dopo 63 ore di prigionia. Trascorse il decennio successivo in cura psichiatrica.

Ecco cosa sappiamo sul vero Kiritsis e sul suo crimine.

44 anni di rabbia

Veterano dell’esercito che aveva prestato servizio durante la Guerra di Corea, svolse diversi lavori, tra cui tornitore, gestore di un’area per roulotte e venditore d’auto. Non si sposò mai, non ebbe nemmeno un animale domestico, perché non voleva legarsi a nulla, raccontò suo fratello James all’Associated Press.

Kiritsis crebbe come quarto di cinque figli in una famiglia greco-ortodossa e parlò solo greco fino alla scuola elementare, riferì l’AP nel 1977. Il suo amico d’infanzia Bob Grey ricordò allo Star i bei momenti trascorsi insieme a guardare la NASCAR, coltivare pomodori e andare ai mercatini dell’usato e alle sale da ballo.

Il fratello James notò un cambiamento nella personalità di Tony dopo la morte della madre per cancro. «Non ha mai capito perché Dio abbia portato via nostra madre a 41 anni», disse James. «Forse è lì che è iniziato tutto.»

James aggiunse che da bambino Tony era molto silenzioso, ma anche irascibile: «Se qualcuno lo buttava fuori strada con l’auto, puoi scommettere che finiva a pugni.»

Documenti giudiziari esaminati dall’AP mostrano che nel 1968 fu arrestato con l’accusa di aggressione con intento di omicidio, ma il caso fu archiviato. Era stato anche arrestato dopo aver sparato due colpi contro suo fratello Tom, ma anche in quel caso le accuse furono ritirate. «È una persona dal temperamento molto acceso», dichiarò all’AP il detective Ronald Beasley. «Quando si arrabbia, fa praticamente tutto ciò che vuole.»

Le ragioni della crisi con ostaggi

Il film cattura la furia di Kiritsis. Si apre con il Kiritsis fittizio che irrompe negli uffici di Meridian in cerca del dirigente M.L. Hall (Al Pacino).

Furioso nello scoprire che l’uomo si trovava in Florida, rapisce invece suo figlio Richard Hall e minaccia di ucciderlo a meno che la società non annulli il suo debito e lui non riceva l’immunità dall’azione penale.

«Questa società mi ha fatto un torto, quindi farò sapere al mondo cosa tu e tuo padre mi avete fatto», sibila a Hall mentre lo trascina fuori dall’ufficio.

Sia nel film sia nella realtà è chiaro che Kiritsis voleva attenzione e un pubblico. Per la maggior parte dei tre giorni di crisi parlò solo con Heckman di WIBC, ammettendo: «Sono sceso lì per vendetta e, per Dio, avrò la mia vendetta.» Si definì «un uomo arrabbiato da 44 anni» e allo stesso tempo «la persona più stabile che abbia mai conosciuto».

Si vedeva come un Davide che si opponeva a un Golia.

Allo stesso modo, nel film Skarsgård parla di tradimento durante la sua telefonata con il personaggio di Domingo e si lamenta del fatto che la società «non voleva lasciare vincere il piccolo uomo». Sostiene che Hall e suo padre «attirano la gente comune, le fanno assaggiare il sogno americano e poi le sputano via», e che «hanno truccato il gioco con la loro matematica e montagne di denaro alle spalle per prosciugarci».

Meridian «mi ha tradito» e «mi ha truffato rovinandomi la vita», disse nella realtà a Heckman. Il vero Heckman, come mostrato nel film, mandò in onda la telefonata registrata. In seguito, gli ascoltatori iniziarono a chiamare per donare fondi «perché era questo piccolo uomo schiacciato dalla grande azienda», come spiegò Heckman allo Star.

Com’è stata davvero la crisi

La città di Indianapolis si fermò mentre Kiritsis costrinse Hall, senza cappotto, a camminare per quattro isolati con temperature prossime allo zero fino all’Indiana Statehouse.

Nella prima comunicazione ufficiale che le autorità riuscirono ad avere con Hall, egli dichiarò: «Sono Dick Hall. Ho cibo, ho acqua e vengo trattato bene.» Hall chiamò anche la moglie per rassicurarla che sarebbe andato tutto bene.

La polizia e Meridian assecondarono le richieste di Kiritsis nella speranza che non uccidesse Hall e lo liberasse rapidamente. Le autorità annunciarono che gli avrebbero offerto l’immunità e Meridian diffuse delle scuse, pur ritenendo di non aver fatto nulla di sbagliato.

Tom Cochrun, direttore delle notizie dell’emittente televisiva locale WISH, ricordò allo Indianapolis Star gli sbalzi d’umore di Kiritsis, dal gridare e urlare al piangere e ridere. I giornalisti temevano che il pubblico potesse assistere in diretta a un’esecuzione.

Come nel film, il fratello James cercò di rimanere leale. Nella realtà descrisse suo fratello come «un uomo d’affari che combatteva per la propria dannata vita». Nel film, il suo personaggio si avvicina a un reporter televisivo per spiegare perché suo fratello non fosse un mostro.

La crisi terminò davvero dopo tre giorni, quando Kiritsis annunciò alle autorità di voler fare un discorso e uscì dal suo appartamento con Hall, ancora con il fucile collegato al filo attorno al collo. Nel film, Skarsgård continua a chiedere se le telecamere stiano riprendendo perché vuole apparire su tutte le reti nazionali. Ringrazia Heckman per avergli dato una piattaforma, rimuove il filo dal collo di Hall e poi spara un colpo al soffitto.

Cosa accadde a Tony Kiritsis

Sebbene le autorità avessero promesso a Kiritsis l’immunità totale in cambio della liberazione di Hall, ritrattarono la promessa non appena Hall fu libero.

Fu incriminato per sequestro di persona, estorsione a mano armata e rapina a mano armata, ma fu assolto per infermità mentale. Dopo il verdetto, i legislatori dell’Indiana approvarono quella che sarebbe diventata nota come “Legge Kiritsis”, per introdurre i verdetti di «colpevole ma affetto da disturbo mentale» e «non responsabile per infermità mentale», come spiegò nel 2001 l’Indiana Prosecuting Attorneys Council allo Star.

Kiritsis trascorse 11 anni in strutture psichiatriche fino alla sua liberazione nel gennaio 1988. Una nota finale del film segnala che, dopo due anni come paziente, era idoneo alla dimissione ma si rifiutò di firmare i documenti perché prevedevano un trattamento psichiatrico volontario, al quale non voleva impegnarsi.

Secondo lo Star, ebbe difficoltà a trovare un appartamento in affitto e non possedette mai un’auto perché non riusciva a ottenere un’assicurazione. Visse principalmente grazie a una pensione militare. La sua salute peggiorò dopo la diagnosi di diabete nel 2000. Nello stesso anno cadde in coma diabetico e i medici dovettero amputargli parte del piede destro. Inoltre, lottò contro l’alcolismo fin dalla crisi del 1977.

Il 28 gennaio 2005 Kiritsis morì a Indianapolis all’età di 72 anni. In una lettera al direttore pubblicata dallo Star poco dopo la morte del fratello, James scrisse: «Nonostante i media abbiano giustamente e costantemente descritto Tony Kiritsis come un pazzo, io scelgo di ricordarlo prima di quel fiasco come un uomo orgoglioso delle sue origini greche, un fratello affettuoso e premuroso, un uomo che amava la mia famiglia, aveva compassione per gli altri e teneva profondamente agli animali.»

In un certo senso, Kiritsis si aspettava che la vita sarebbe stata difficile dopo il suo gesto. Come disse a Heckman durante la crisi: «Quando mi sono messo su questa dannata strada, sapevo che era una strada lunga, stretta, a senso unico e senza uscita.»