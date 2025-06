The Boys – Stagione 5: conferme, cast, trama e tutto quello che sappiamo sulla stagione finale

La divertente e scioccante serie anti-supereroi The Boys torna con la sua quinta e ultima stagione su Prime Video, e ci sono già tantissime novità sull’ultima puntata dello show. Debuttata nel 2019 e basata sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie racconta le vicende di un gruppo di vigilanti che si danno la missione di proteggere il mondo dai superpotenti che abusano dei propri poteri. Nota per le sue sequenze d’azione cruente ed esagerate, la serie satirica è l’antitesi perfetta del diluvio di contenuti sui supereroi che ha invaso Marvel e DC negli ultimi anni.

Acclamata dalla critica sin dal suo primo episodio, The Boys è diventata un fenomeno della cultura pop e ha ispirato una serie di show e film basati su fumetti diversi da DC e Marvel. Il vero potere della serie risiede nella sua capacità di scioccare e sorprendere, e The Boys ha continuato a tenere i fan con il fiato sospeso man mano che le trame diventavano sempre più stravaganti con il passare delle stagioni. Tuttavia, tutte le cose belle devono finire, e con l’annuncio della quinta stagione è arrivata anche la rivelazione che la serie di successo di Prime Video sarebbe terminata.

Ultime notizie su The Boys – Stagione 5

Mentre continua l’attesa per l’arrivo della quinta stagione, le ultime notizie vedono Jack Quaid anticipare l’arco narrativo di Hughie nella quinta stagione di The Boys. L’attore ha interpretato il personaggio in tutte e cinque le stagioni finora, e non ha avuto altro che parole positive da dire sull’esperienza. Quaid ha dichiarato: “È stato davvero soddisfacente interpretare un personaggio per cinque stagioni e vederne l’intero arco narrativo”, prima di anticipare qualcosa su ciò che accadrà nella sua ultima apparizione nel ruolo. “Penso che questa sia la stagione in cui diventa un uomo maturo”, ha aggiunto Quaid prima di anticipare un Hughie più sicuro di sé.

Leggi qui il commento completo di Quaid:

Quello che posso dire di Hughie è che, prima di tutto, è pazzesco che sia l’ultimo anno di questa serie. Mi ha cambiato la vita in tanti modi e ne sono molto grato. Sono grato per tutto.

Sono molto grato a Eric Kripke per aver cambiato tutto in meglio. Non avrei potuto fare questo film con Jeffrey [Dean Morgan] – non avrei potuto fare nulla – se non fosse stato per The Boys. Dio, sarà un finale molto dolceamaro. Sono molto grato che tutte queste persone facciano parte della mia vita ora e spero che lo saranno per molto tempo.

Ma con Hughie è stato davvero soddisfacente interpretare un personaggio per cinque stagioni e vederne l’intero arco narrativo. Non l’avevo mai fatto prima. L’unica serie che avevo fatto prima di questa è durata una stagione, per non parlare di alcuni pilot che non sono mai stati scelti. Non avevo mai interpretato un personaggio per così tanto tempo, quindi è molto gratificante. Ma in questa stagione ho cercato davvero di fare in modo che si potesse seguire la crescita di Hughie.

Nella prima stagione è come un bambino. Nella seconda è come un ragazzino che impara tutto. Nella terza è un adolescente un po’ ribelle. Nella quarta stagione sta davvero maturando e crescendo, perché gli succede qualcosa di enorme. E poi penso che questa sia la stagione in cui diventa un uomo fatto e finito. È davvero interessante interpretare il personaggio da una posizione di sicurezza, e non credo che sia mai successo prima, quindi è stato davvero interessante farlo. Penso che i fan lo apprezzeranno molto.

Questa evoluzione è uno degli aspetti più forti di The Boys, e Hughie è uno dei personaggi che ha subito la trasformazione più graduale. Giusto in tempo per la conclusione della serie, che si avvicina rapidamente, Hughie potrebbe finalmente essere in grado di difendersi, e questo potrebbe essere un bene o un male. La minaccia dei supereroi non è mai stata così alta, e alla fine potrebbe essere meglio che Hughie tenga la testa bassa mentre The Boys raggiunge la sua sanguinosa conclusione.

La quinta stagione di The Boys è confermata

La serie è stata rinnovata prima del debutto della quarta stagione

Con il destino della popolarissima serie ormai certo, The Boys è stata rinnovata da Amazon Prime Video nel maggio 2024, un mese intero prima della premiere della quarta stagione. Quando si è trattato di decidere il futuro di The Boys, non si è mai trattato di un “se”, ma piuttosto di “per quanto tempo” la serie sarebbe andata avanti. Sfortunatamente per i fan più accaniti della serie satirica sui supereroi, la risposta è arrivata pochi giorni prima della premiere della quarta stagione, quando il creatore Eric Kripke ha annunciato che la quinta stagione avrebbe concluso la serie.

L’enorme portata dell’ultima stagione della serie richiederà un lungo periodo di riprese e una data di uscita nel 2025 sembra fuori discussione per ora.

Kripke fornirà ulteriori aggiornamenti nel novembre 2024, quando ha annunciato che le riprese inizieranno tra poche settimane. Ciò significa che la serie è entrata in produzione negli ultimi due mesi del 2024, anche se la tempistica esatta è sconosciuta. Presumibilmente, l’enorme portata dell’ultima stagione della serie richiederà un lungo periodo di riprese e, per ora, un’uscita nel 2025 sembra fuori discussione.

Kripke ha rivelato che le riprese erano a metà nel marzo 2025, il che significa che potrebbero esserci altri quattro o cinque mesi di riprese.

Dettagli sul cast della quinta stagione di The Boys

Chi è sopravvissuto alla quinta stagione?

Dato che la quinta stagione di The Boys è ufficialmente l’ultima, è logico che l’ultima puntata darà a molti dei personaggi amati e odiati un addio degno di questo nome. Nonostante la propensione della serie per lo spargimento di sangue, ci sono alcuni personaggi che molto probabilmente arriveranno alla fine, tra cui l’ultra-patriottico Homelander interpretato da Antony Starr e Karl Urban nei panni dell’anti-supereroe vigilante Billy Butcher. Il cast di The Boys include anche una grande varietà di altri personaggi dotati di superpoteri, e la stagione finale potrebbe introdurne alcuni nuovi.

Un personaggio importante che non è sopravvissuto alla quarta stagione è la vicepresidente eletta Victoria Neuman (Claudia Doumit), che ha fatto una morte raccapricciante per mano dell’alter ego di Butcher nel finale di stagione e probabilmente non tornerà. Parlando di Joe Kessler (Jeffrey Dean Morgan), l’attore ha detto che spera di tornare per l’ultima puntata. Un ritorno confermato è quello di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, che sarà un personaggio ricorrente nella quinta stagione. I co-protagonisti di Ackles in Supernatural, Jared Padalecki e Misha Collins, appariranno in ruoli secondari.

Un altro ritorno confermato è quello di A-Train (Jessie T Usher). Il destino del personaggio era inizialmente sconosciuto, dato che la quarta stagione si era conclusa con la sua fuga a New York con la famiglia, lasciandoci con il dubbio che potesse essere la fine per lui nella serie. Tuttavia, Usher ha pubblicato un post sulle sue Instagram Stories, confermando il suo ritorno. Il post era rivolto alla sua “Boys Fam” e includeva le parole “ecco che arriva la quinta stagione”. Anche se questo non conferma quanto sarà importante il suo ruolo nella prossima stagione, sembra confermare che apparirà in qualche modo.

La star di Snowpiercer, Daveed Diggs, è stato scritturato per un ruolo ricorrente ancora senza nome, ed è il primo di diversi nuovi nomi che appariranno nella prossima stagione finale. Mason Dye è stato scelto per interpretare il ruolo del supereroe degli anni ’50, Bombsight, menzionato nella quarta stagione come protagonista di film come “The Curse of Fu Manchu”. Il Bombsight di Dye avrà anche la possibilità di recitare nel prequel spin-off, Vought Rising. La quinta stagione incorporerà anche elementi della Gen V stagione 2, il che significa che il cast dello spin-off potrebbe anche apparire in The Boys.

La quinta stagione di The Boys sarà l’ultima

Un ultimo giro per i ragazzi

Sebbene fosse ovvio che la serie non potesse andare avanti all’infinito, pochi giorni prima della premiere della quarta stagione è stato rivelato che The Boys si sarebbe conclusa con la quinta stagione. Poiché la decisione sembra essere stata presa di comune accordo dal creatore Eric Kripke e Prime Video, è certo che la serie avrà un finale, invece di rimanere in sospeso come tante altre grandi serie del passato. Fortunatamente, con il ritorno della serie spin-off Gen V per la sua seconda stagione, il franchise continuerà in vari altri spin-off.

Uno di questi spin-off è The Boys: Mexico, anche se il progetto è in cantiere da alcuni anni. Lo spin-off è prodotto da Gael García Bernal e Diego Luna, anche se non è stato confermato se saranno anche i protagonisti. L’altro spin-off annunciato è il prequel, Vought Rising, che seguirà Soldier Boy e Stormfront negli anni ’50. Si sa ancora poco, ma riguarderà un misterioso omicidio e i primi giorni della società titolare.

Jensen Ackles e Aya Cash riprenderanno i loro ruoli di Soldier Boy e Stormfront, rispettivamente, in Vought Rising.

Dettagli sulla trama della quinta stagione di The Boys

È promesso un finale cruento

In tipico stile The Boys, il finale della quarta stagione è stato cruento, scioccante e assolutamente depravato, e prepara il terreno per un intrigante climax nella quinta stagione. In una tragica svolta degli eventi, il piano di Victoria Neuman di tradire Homelander è stato sventato quando è stata uccisa dall’alter ego di Butcher, e questo ha permesso a Homelander e Sister Sage di portare avanti il loro piano malvagio. Con il presidente ad interim Steven Calhoun al potere, Homelander può tirare le fila e dare inizio al suo regno del terrore.

Homelander ordina la legge marziale, dando il via al suo piano per radunare tutte le persone che considera traditori. I Boys sono il suo obiettivo principale e nella stagione finale è previsto un violento scontro. Un mistero che aleggia sulla prossima stagione è quello delle macchinazioni di Sister Sage, e persino Homelander è all’oscuro di ciò che comporta la sua cosiddetta Fase 2. Gli spettatori dovranno aspettare la quinta stagione di The Boys per scoprirlo.