Countdown – Stagione 2: aggiornamenti promettenti dal creatore della serie con Jensen Ackles

Il creatore della serie Countdown, Derek Haas, condivide un nuovo aggiornamento su una potenziale seconda stagione. Countdown ha debuttato con i suoi primi tre episodi su Prime Video il 25 giugno. La stagione di debutto segue la star di Supernatural Jensen Ackles nei panni di Mark Meachum, un detective della polizia di Los Angeles che entra a far parte di una task force segreta composta da agenti di varie agenzie. Originariamente riuniti per dare la caccia a un assassino, il team deve poi impedire una grave catastrofe. Il cast di Countdown include Jessica Camacho nel ruolo di Amber Oliveras, Eric Dane nel ruolo di Nathan Blythe, Violett Beane nel ruolo di Evan Shepherd, Uli Latukefu nel ruolo di Lucas Finau ed Elliot Knight nel ruolo di Keyonte Bell.

In un’intervista con ScreenRant, Haas parla del futuro di Countdown. Ha rivelato che sta pensando a un secondo capitolo, ma è cauto nel procedere troppo rapidamente, perché a volte “il mondo reale rialza la testa”. Sebbene l’aggiornamento abbia un tono positivo, Haas sta cercando di non correre troppo. Sta valutando alcune trame per la seconda stagione, ma non è ancora andato oltre la fase di progettazione. Ecco il suo commento:

Oh sì. Ho pensato alla seconda stagione. La verità è che non bisogna andare troppo avanti, perché il mondo reale fa capolino e poi si vuole essere in grado di cogliere il momento di ciò che sta accadendo nel mondo quando si fa uno show come questo. Quindi ho sicuramente pensato alle trame per la seconda stagione, ma non sono andato oltre.

Cosa significa questo per la seconda stagione di Countdown

Haas ha avuto una carriera televisiva di incredibile successo. Ha creato serie di lunga durata, tra cui Chicago Fire, Chicago P.D. e FBI: International. Con il suo pedigree di creatore, sceneggiatore e produttore, Countdown ha tutte le possibilità di tornare per le stagioni future. Anche Ackles ha una lunga carriera televisiva, avendo interpretato Dean Winchester in Supernatural per quindici stagioni, e tornerà in The Boys – stagione 5 nel ruolo di Soldier Boy.

Sarebbe logico che la piattaforma di streaming volesse continuare Countdown con una seconda stagione.

Con Haas e Ackles che vantano entrambi una carriera televisiva di tutto rispetto, Countdown sembra destinato ad avere un futuro. Countdown presenta inoltre alcune somiglianze con altre serie Prime Video come Reacher e Cross, con la loro premessa orientata all’azione. Dato che Prime Video è dietro lo sviluppo di queste altre serie, e soprattutto visto il clamoroso successo di Reacher, sarebbe logico che la piattaforma di streaming volesse continuare Countdown con una seconda stagione.