The Social Network – Parte II, Aaron Sorkin alla regia del film!

Dopo anni di rumors su un possibile sequel del suo film premio Oscar The Social Network, Aaron Sorkin sembra aver trovato un’idea per portare avanti il progetto. Deadline riferisce che Sorkin dirigerà The Social Network – Parte II per Sony Pictures. Secondo fonti interne, sebbene si chiami “seconda parte”, non si tratterebbe di un sequel vero e proprio, ma piuttosto di un seguito del film originale che esplorava le origini di quella che sarebbe diventata la più grande piattaforma di social media al mondo.

Il nuovo progetto cinematografico è in fase di sviluppo con la produzione di Todd Black, Peter Rice, Sorkin e Stuart Besser. La sceneggiatura originale di Aaron Sorkin per il nuovo film esplora la storia dietro “The Facebook Files” del Wall Street Journal, un’esplosiva serie di articoli pubblicati nell’ottobre 2021 che hanno svelato i meccanismi interni e i molteplici danni causati dal più grande social network al mondo.

Distribuito nel 2010 dalla Sony Pictures, The Social Network è stato un enorme successo di pubblico e critica, incassando 226 milioni di dollari al botteghino globale. Candidato a otto premi Oscar, tra cui quello per il miglior film, il film ne ha vinti tre, tra cui quello per la migliore sceneggiatura non originale di Sorkin.

Dalla sua uscita, Aaron Sorkin ha più volte manifestato il suo interesse per un sequel, ma non è riuscito a trovare la giusta prospettiva. Dopo gli eventi del 6 gennaio 2020, quando il Campidoglio degli Stati Uniti fu attaccato, Sorkin ha trovato nuova ispirazione, affermando in un’intervista dell’anno scorso di credere che Facebook avesse avuto un ruolo.

Alcune fonti sottolineano che il nuovo film non è un racconto degli eventi del “6 gennaio” e si concentrerà non solo sulle elezioni del 2020, ma anche sull’impatto di Facebook su adolescenti, preadolescenti, violenza e paesi al di fuori degli Stati Uniti.

Sebbene l’originale fosse diretto da David Fincher, Sorkin si occuperà della regia di questo film, avendo affinato le sue capacità dall’uscita del primo The Social Network. Tra i suoi recenti lavori come regista figurano Molly’s Game, Il Processo ai Chicago 7 e Being the Ricardos.

Non è stata ancora fissata una data per l’inizio della produzione, ma alcune fonti affermano che, con vari accordi conclusi, Sorkin si concentrerà ora sulla ricerca del suo cast di The Social Network – Parte II.